HTC 10, yeni versiyonu ile depolama konusunda çağ atlıyor

HTC’nin akıllı telefon pazarında yeniden toparlanma olarak gördüğü amiral gemi modeli HTC 10, ilk gelen bilgilere göre satışlarda hayal kırıklığı yaşatmıyor. Firma, amiral gemisini çok önemli bir özellik ile güncellemiş durumda.

İlk olarak HTC 10 amiral gemi modelinin kırmızı renk seçeneğine kavuştuğunu belirtelim. Gri, altın ve gümüş renginden sonra dördüncü renk seçeneği de kırmızı oldu. Özellikle bayan tüketiciler için kırmızı renk biraz daha çekici duracaktır.

İkinci ve en önemli yenilik ile depolama tarafında geliyor. Tayvan’da piyasaya sürülen 64GB kapasiteli model, orijinal versiyondaki eMMC yerine UFS 2.0 standardı taşıyor. Böylece veri aktarım hızları katlanarak artıyor ve 150MB/s yazma seviyesine ulaşıyor.

Depolama belleğindeki yenilik, LPDDR4 bellek ile birlikte düşündüğümüzde sistemi oldukça rahatlatacak ve darboğazdan kurtaracaktır. Özellikle 4K video kaydını sıklıkla kullananlar için UFS 2.0 farkını hissettirecek. Ayrıca enerji verimliliğine de katkı sağlayacaktır.

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Orijinal modelin veri aktarım testlerinde, yazma olarak sadece iPhone 6S serisinin gerisinde olsa da, okuma hızları olarak Galaxy S6 ve LG G4 gibi önceki modellerin gerisinde kalıyordu. Bu yıl amiral gemi modellerinin çoğunda UFS 2.0 standardı olması da, HTC 10 modelini biraz geri plana itiyordu. Şimdi bu fark kapanmış oldu.

Elbette, ilk versiyona sahip olanlar için UFS 2.0 desteği eleştiri konusu olacaktır. Genel donanım anlamında bir değişiklik olmasa da, orijinale kıyasla UFS 2.0 teknolojisi önemli bir fark ortaya çıkarmış oluyor. Yeni versiyonun Tayvan sınırları dışına çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.