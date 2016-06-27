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HTC 10, yeni versiyonu ile depolama konusunda çağ atlıyor

Tayvan’da piyasaya sürülen 64GB depolama kapasiteli yeni HTC 10 versiyonu, kırmızı renk seçeneği yanında depolama tarafına çok önemli bir dokunuş yapmış durumda.
2 yıl
8,2b
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19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC 10, yeni versiyonu ile depolama konusunda çağ atlıyor

HTC’nin akıllı telefon pazarında yeniden toparlanma olarak gördüğü amiral gemi modeli HTC 10, ilk gelen bilgilere göre satışlarda hayal kırıklığı yaşatmıyor. Firma, amiral gemisini çok önemli bir özellik ile güncellemiş durumda.

İlk olarak HTC 10 amiral gemi modelinin kırmızı renk seçeneğine kavuştuğunu belirtelim. Gri, altın ve gümüş renginden sonra dördüncü renk seçeneği de kırmızı oldu. Özellikle bayan tüketiciler için kırmızı renk biraz daha çekici duracaktır.

İkinci ve en önemli yenilik ile depolama tarafında geliyor. Tayvan’da piyasaya sürülen 64GB kapasiteli model, orijinal versiyondaki eMMC yerine UFS 2.0 standardı taşıyor. Böylece veri aktarım hızları katlanarak artıyor ve 150MB/s yazma seviyesine ulaşıyor.

Depolama belleğindeki yenilik, LPDDR4 bellek ile birlikte düşündüğümüzde sistemi oldukça rahatlatacak ve darboğazdan kurtaracaktır. Özellikle 4K video kaydını sıklıkla kullananlar için UFS 2.0 farkını hissettirecek. Ayrıca enerji verimliliğine de katkı sağlayacaktır.

Ayrıca Bkz. "Windows 10 mobilim ekosistemdeki pazar payı yüzde 10’u geçti"

Orijinal modelin veri aktarım testlerinde, yazma olarak sadece iPhone 6S serisinin gerisinde olsa da, okuma hızları olarak Galaxy S6 ve LG G4 gibi önceki modellerin gerisinde kalıyordu. Bu yıl amiral gemi modellerinin çoğunda UFS 2.0 standardı olması da, HTC 10 modelini biraz geri plana itiyordu. Şimdi bu fark kapanmış oldu.

Elbette, ilk versiyona sahip olanlar için UFS 2.0 desteği eleştiri konusu olacaktır. Genel donanım anlamında bir değişiklik olmasa da, orijinale kıyasla UFS 2.0 teknolojisi önemli bir fark ortaya çıkarmış oluyor. Yeni versiyonun Tayvan sınırları dışına çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. 

 
HTC 10, yeni versiyonu ile depolama konusunda çağ atlıyor
 

http://wccftech.com/htc-10-now-features-new-color-massive-storage-upgrade/ Yorum Yaz
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viper17 2 yıl
6s kanırtmış
1 Yanıt Yanıtla +30
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lawyerzzz 2 yıl
İphone'larda 16 Gb hafıza olduktan sonra hızlı kopyalasa ne olur, yavaş kopyalasa ne olur:)
Yanıtla +20
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CooL_ROMEO 2 yıl
Sonra diyorsunuz ki "neden ayfonlarda sd kart yok" ...
1 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 2 yıl
1 haftadır HTC 10 kullanıyorum hiç memnun değilim
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clb12 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
1 haftadır HTC 10 kullanıyorum hiç memnun değilim

Neden memnun olmadığınızı sorabilir miyim?
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esmerbuyucu 2 yıl
Sonra Apple alanlar şöyle Apple alanlar böyle. Sanarsın iPhone'un sadece 16gb seçeneği varmış gibi yorumlar atmazlar mı bir de. He he 16gb herkes 16gb iPhone 16 16 dıtdıtdıt
Kötülemek için yer arayan masum köylüler. Baz model 32gb olunca yeni malzemeleri de "32gb zaten hızlı olsa ne olur" yazarlar. iPhone nelere gebe.
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silversmith 2 yıl
Mevcut HTC 10'un yazma hızı 65 MB/s, Okuma hızı 200'ün üstünde...
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silversmith 2 yıl
Çağ atlamış değil de, çağa ayak uydurmaya çalışmış! Kendi çapında çağ atlamış olabilir tabii! Hafıza hızının düşüklüğünü bilerek satın aldım. Ama Samsun. gibi çifte standart uygulayacağını bilsem almazdım!
Şunu da belirtmek isterim ki;
Kutusunu açtığım gibi; ekranın sol alt köşe kısmında kasadan ayrık çıkmasından dolayı mağaza aracılığıyla servise verdim. Ayrıca o bölgede hafif siyah lekelenme ve ışık sızması var.
Diyeceğim o ki, mağazalardan alırken kutusunu açıp milim milim kontrol ettikten sonra teslim alın. Ben tutanak tutturup bir şey olmaz diye telefonu yaklaşık bir gün kullanma gafletinde bulundum. Sonra aynı sorunlu bölgede lekenlenmeyi, ışık sızmasını da fark edince servise vermek zorunda kaldım. Bildiğiniz gibi mağazadan çıktığınız an bir sorun olunca servise göndermek zorundasınız! Tanıdık olsa sorun olmazdı tabii! :(
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Quoand 2 yıl
tabloda bi yanlışlık var sanırsam ufs 2.0lı xiaomi mi5 kullanıyorum testlerimde 350-450 arası çıkıyor s7nin o kadar düşük olmaması lazım
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kadirirdem 2 yıl
s7 nin exynoslu 350 lilerde diye biliyorum....
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lawyerzzz 2 yıl
İphone'larda 16 Gb hafıza olduktan sonra hızlı kopyalasa ne olur, yavaş kopyalasa ne olur:)
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ozkn_s 2 yıl
Enteresan
Tuhaf
Acayip

Htc mi ?→ yok
Ufs mi ?→ yok
Çağ meselesi mi ? →


Kafam güzel
Dünya güzel
Sen güzelsin güzelsin
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simbolmina 2 yıl
Yav bu Apple hafızaları samsung'tan almıyor mu? Aynı ufs kullanmıyor mu? Neden bu kadar fark var?
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Guaire 2 yıl simbolmina
simbolmina

Yav bu Apple hafızaları samsung'tan almıyor mu? Aynı ufs kullanmıyor mu? Neden bu kadar fark var?

Apple nVME kullanıyor. Üreticisi de Sandisk sanırım.
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DonanımdanBihaber 2 yıl
CooL_ROMEO
Sonra diyorsunuz ki neden ayfonlarda sd kart yok ...

Hafıza 16 gb olduktan sonra 1000 MB s olsa ne olur olmasa ne olur..
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