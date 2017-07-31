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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audi’den 10 milyar Euro’luk elektrikli araç hamlesi

Volkswagen grubunun en kârlı markalarından olan Audi, elektrikli araçlar için 10 milyar Euro’luk bir hamle yapmış durumda. 5 aracı kapsayan projenin detayları yazımızda:
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Audi’den 10 milyar Euro’luk elektrikli araç hamlesi
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Elektrikli araçlar konusunda son dönemde Volkswagen grubu içerisinde ciddi bir hareketlilik söz konusu. Bu noktada bir süredir çalışmalarını sürdüren Audi, dev bir adım atmak için hazırlanıyor. Sızan bilgilere göre şirket, elektrikli araçlara fon sağlamak adına 10 milyar Euro’luk bir fon arayışına girişmiş durumda.

Bu kaynağı şirket içi faaliyetlerde tasarrufa giderek sağlamayı hedefleyen Audi, 2022 yılına kadar elektrikli araç satışlarına ciddi bir ivme kazandırmış olmayı hedefliyor. Volkswagen grubunun toplam satış gelirlerindeki en önemli isimlerden olan Audi, 5 yeni elektrikli aracı tüketicilerle buluşturacak. Bu araçlardan ilki ise 2017 yılında Belçika’da üretilecek olan SUV olacak.

Porsche ile Elektrikli Araç Ortaklığı 

Audi elektrikli otomobiller için ayrılacak bu kaynağa rağmen net işletme kârlılığını %8 seviyesinde tutabilme hedefinde. Bu yılın ilk yarısında bu rakamı %8.9 olarak yakalamayı başaran Audi için %8 hedefi eğer resmi bir rakam ise epey zorlayıcı olabilir. Tabi işin arka planında henüz açığa çıkmamış başka gelişmelerin olması da olasılıklar arasında sıralanıyor.

Bazı kaynaklar, Audi’nin 10 milyar Euro’luk bu rakamı çeşitli araştırma – geliştirme çalışmalarını sadece elektrikli araçlara kaydırarak sağlayacağı iddiasında. Bunun yanı sıra Volkswagen grubunun lüks araç markası Porsche ile elektrikli araçlara yönelik geliştirilmiş birtakım parçaları ve bileşenleri ortak kullanarak da tasarruf etmeyi amaçlıyor.


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KalemKolik 1 yıl en beğenilen
Allah rızası için şu paraların bir kısmını batarya çalışmaları için harcayın. Telefondan,bilgisayarlara,saatlerden,tabletlere,drone'lerden arabalara her konuda teknoloji dünyasının en büyük sıkıntısı batarya konusu. Şuna çare bulun her alanda devrim gelişmeler yaşayacağız.
Allah rızası için şu paraların bir kısmını batarya çalışmaları için harcayın. Telefondan,bilgisayarlara,saatlerden,tabletlere,drone'lerden arabalara her konuda ...
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Astforum 1 yıl
Audinin elektrikli otomobili de alınır.
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LiveForSpeed 1 yıl
Lityum bataryalara ve bataryaların güvenliğine çok ciddi yatırımlar yapılıyor Ingolstadtta. Hatta araçların üretim otomasyonu da ciddi biçimde değişecek yakın gelecekte.
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kadirirdem 1 yıl
Elektrikli araba işi çel çoğalıyor,güzel güzel...
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KalemKolik 1 yıl en beğenilen
Allah rızası için şu paraların bir kısmını batarya çalışmaları için harcayın. Telefondan,bilgisayarlara,saatlerden,tabletlere,drone'lerden arabalara her konuda teknoloji dünyasının en büyük sıkıntısı batarya konusu. Şuna çare bulun her alanda devrim gelişmeler yaşayacağız.
1 Yanıt Yanıtla +7
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sniper23 1 yıl KalemKolik
KalemKolik

Allah rızası için şu paraların bir kısmını batarya çalışmaları için harcayın. Telefondan,bilgisayarlara,saatlerden,tabletlere,drone'lerden arabalara her konuda teknoloji dünyasının en büyük sıkıntısı batarya konusu. Şuna çare bulun her alanda devrim gelişmeler yaşayacağız.

Batarya kimyasal olay, mekanik değil. Yani araç firmalarının yapabileceği pek bir şey yok.

Ama talep artınca zaten herkes elektrikli arabaya yükleneceği için batarya firmaları işlerine hız kazandıracaktır.
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