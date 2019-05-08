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Avengers: Endgame, Türkiye'de 2 milyon seyirciye ulaştı

Avengers: Endgame sadece 11 günde iki milyon seyirci rakamına ulaşmayı başardı. Endgame şu anda Türkiye gişe tarihinin en çok izlenen beşinci yabancı filmi konumunda bulunuyor.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Tüm dünyada gişe rekorlarını altüst eden Avengers: Endgame, Türkiye'de de büyük ilgi görmeye devam ediyor. İlk hafta sonunda beklentilerin üzerinde bir performans gösteren dev film, ikinci haftasında da gişede liderliğini sürdürdü ve sadece 11 günde 2 milyon seyirci sayısına ulaşmayı başardı.

Açıklanan verilere göre Endgame, Türkiye'deki ikinci hafta sonu itibarıyla toplamda 2.116.582 seyirci tarafından izlendi. İki milyon seyirci barajını aşabilen beşinci film olan Endgame, ayrıca Avengers: Infinity War'un gişe macerası boyunca ulaştığı toplam seyirci sayısını da sadece 11 günde geride bırakmayı başardı.

Ayrıca Bkz. "Avengers: Endgame gişede 2,2 milyar dolara ulaştı: Titanic'i geride bıraktı"
Avengers: Endgame ilk hafta sonunda Türkiye'de 966 bin seyirciye ulaşarak en iyi yabancı film açılış rekorunu kırmıştı. Ayrıca Recep İvedik 5'i geride bırakarak Perşembe günü vizyona giren filmler arasında en çok izleyiciye ulaşan film olmayı da başarmıştı.

2015 yılında vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 7, toplam 2.961.089 seyirci rakamıyla Türkiye gişe tarihinin en başarılı yabancı filmi konumunda bulunuyor. Avengers: Endgame'in Hızlı ve Öfkeli 7'nin rekorunu kırma ihtimali var ancak bu olasılığın çok da yüksek olmadığı söylenebilir.

12 günde Titanic'i geride bıraktı


İkinci hafta sonu itibarıyla dünya genelinde toplam 2,2 milyar dolar hasılata ulaşan Avengers: Endgame, sadece 12 günde Titanic'i geride bırakmayı başardı. Endgame'in şu anda Avatar ile arasındaki fark sadece 550 milyon dolar. Tam 10 yıldır gişenin kralı olan Avatar, liderlik koltuğunu önümüzdeki haftalarda çok büyük bir ihtimalle Avengers: Endgame'e bırakacak.

İlk hafta sonunda 1,2 milyar dolarlık hasılat elde eden Avengers: Endgame, tam 560 milyon dolarlık farkla tarihin en hızlı açılışına imza atmıştı. İki haftadır vizyonda olan Endgame, gişede çok uzun bir süre kırılamayacak olan onlarca farklı rekoru şimdiden eline geçirmiş durumda. 

https://boxofficeturkiye.com/haber/box-office-turkiye-avengers-endgame-sadece-11-gunde-2-milyon-seyirci-baremini-gecmeyi-basardi--2044 Yorum Yaz
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MonitörKertenkelesi 1 hf. en beğenilen
Bence iyi bir pazarlama ve internetten gazlama stratejisi. Bir kere bu serinin son filmini bilmek için serinin önceki filmlerini de izlemek gerek ama önceki filmler bu kadar bir rekora ulaşmadı ise bu fazla seyirci nereden çıktı? Ayrıca bu çizgi roman karakterlerini bu seyircinin kaçı okudu ve biliyor ki? Gidenlerin yarısından çoğunun polüler bir şeyin peşinde sinemaya akın eden boş izleyici kitlesi olduğunu düşünüyorum. Titanik'e bilinçli ve filmin kaliteli ve güzel olduğunu bilen bir kitle gitti, kulaktan kulağa duyarak giden çok oldu. Bunda ise rekor kıran bir film olarak vizyona sokuldu, ama kimse ne olduğunu ve ortada ne döndüğünü bilmeden gidiyor bana göre.
moda.net
Bence iyi bir pazarlama ve internetten gazlama stratejisi. Bir kere bu serinin son filmini bilmek için serinin önceki filmlerini de izlemek gerek ama önceki fil...
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Oguz_Cole 1 hf.
Avengers değil iron man ve captain america filmi idi. Birçok karakter sadece vardı görüntü olarak. Hulk bir kere bile savaşmadı sadece komedi için vardı, thor inanılmaz zayıf gösterildi resmen ragnorak hiç olmamış gibi. captain marvel da bir geldi tekrar gitti filmin %90 ın da yoktu o zaman niye tanıttın karakteri, hele dr. strange e tam bir çocuk muamelesi yaptılar kenarda suda oynattılar. Sırf popüler olduklarından film hep sokak heroları ile döndü.(kötü bir şey olarak söylemiyorum sadece dr. strange, captain marvel, thor, scarlet witch ile karşılaştırıldığında oldukça zayıf olduklarından bu ifadeyi kullanıyorum.)
Avengers değil iron man ve captain america filmi idi. Birçok karakter sadece vardı görüntü olarak. Hulk bir kere bile savaşmadı sadece komedi için vardı, thor i...
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draw1907 1 hf.
Filmden hiç zevk almadım. Hulk ne olmuş öyle Allah aşkına.
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Sunrise. 1 hf. yeni yorumcu
Bu kadar izleneceği belliydi zaten. Dünyadada kendi rekorunu kırdı
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HİBİDİHUBLA1 1 hf.
Çöp film.
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gun 1 hf. HİBİDİHUBLA1
Değil o kadar da
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Algorithmus 1 hf. yeni yorumcu
Yabancı film için büyük başarı.
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smart1978 1 hf. Algorithmus
Ekonomik krizdeki bir Turkiye icin ayrica buyuk bir basari ...
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Giresunlufuk 1 hf.
Hiçbir filmi izlemeyip son filmi izleyerek orada burada hikaye atanlar sayesinde kazanıyorlar. Herkes gidiyor ve onlar da gidip hikaye atmalılar. Film umurlarında bile değil :)
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Askaparta 1 hf.
Popüler kültürsüzlük, saman alevi zevki, göz boyama, kahramanı olmayanların sanal kahramanları, para harcatma becerisi, işte Hollywood.
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Özger 1 hf.
Asla Titanic'in yerini tutamaz. Titanic tek bir filmle ve bu kadar yaygın bir medya desteği olmadan o başarıyı elde etti. Kızkardeşim izlemiş bana tavsiye etti. Ben izledim başkasına diye devam eden bir başarı öyküsüdür.
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medverdev 1 hf.
en çok izlenen film olacağı kesin hızlı ve öfkeliyi geçer
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sosisvesalam 1 hf.
popüler kültür
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DH Misafiri 1 hf.
sıkıcı, yalan yok,iki defa uyukladım. paranıza yazık.
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Darknesia 1 hf.
Reklamlarla şişirilen koca bir balon oldu. Hiç beklediğim tadı alamadım. Son sahneler hariç serinin en kötü filmi olmuş diyebilirim.
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