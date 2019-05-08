Avengers: Endgame, Türkiye'de 2 milyon seyirciye ulaştı

Tüm dünyada gişe rekorlarını altüst eden Avengers: Endgame, Türkiye'de de büyük ilgi görmeye devam ediyor. İlk hafta sonunda beklentilerin üzerinde bir performans gösteren dev film, ikinci haftasında da gişede liderliğini sürdürdü ve sadece 11 günde 2 milyon seyirci sayısına ulaşmayı başardı.
Açıklanan verilere göre Endgame, Türkiye'deki ikinci hafta sonu itibarıyla toplamda 2.116.582 seyirci tarafından izlendi. İki milyon seyirci barajını aşabilen beşinci film olan Endgame, ayrıca Avengers: Infinity War'un gişe macerası boyunca ulaştığı toplam seyirci sayısını da sadece 11 günde geride bırakmayı başardı.
Ayrıca Bkz. "Avengers: Endgame gişede 2,2 milyar dolara ulaştı: Titanic'i geride bıraktı"
Avengers: Endgame ilk hafta sonunda Türkiye'de 966 bin seyirciye ulaşarak en iyi yabancı film açılış rekorunu kırmıştı. Ayrıca Recep İvedik 5'i geride bırakarak Perşembe günü vizyona giren filmler arasında en çok izleyiciye ulaşan film olmayı da başarmıştı.
2015 yılında vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 7, toplam 2.961.089 seyirci rakamıyla Türkiye gişe tarihinin en başarılı yabancı filmi konumunda bulunuyor. Avengers: Endgame'in Hızlı ve Öfkeli 7'nin rekorunu kırma ihtimali var ancak bu olasılığın çok da yüksek olmadığı söylenebilir.
İkinci hafta sonu itibarıyla dünya genelinde toplam 2,2 milyar dolar hasılata ulaşan Avengers: Endgame, sadece 12 günde Titanic'i geride bırakmayı başardı. Endgame'in şu anda Avatar ile arasındaki fark sadece 550 milyon dolar. Tam 10 yıldır gişenin kralı olan Avatar, liderlik koltuğunu önümüzdeki haftalarda çok büyük bir ihtimalle Avengers: Endgame'e bırakacak.
İlk hafta sonunda 1,2 milyar dolarlık hasılat elde eden Avengers: Endgame, tam 560 milyon dolarlık farkla tarihin en hızlı açılışına imza atmıştı. İki haftadır vizyonda olan Endgame, gişede çok uzun bir süre kırılamayacak olan onlarca farklı rekoru şimdiden eline geçirmiş durumda.
Açıklanan verilere göre Endgame, Türkiye'deki ikinci hafta sonu itibarıyla toplamda 2.116.582 seyirci tarafından izlendi. İki milyon seyirci barajını aşabilen beşinci film olan Endgame, ayrıca Avengers: Infinity War'un gişe macerası boyunca ulaştığı toplam seyirci sayısını da sadece 11 günde geride bırakmayı başardı.
Ayrıca Bkz. "Avengers: Endgame gişede 2,2 milyar dolara ulaştı: Titanic'i geride bıraktı"
Avengers: Endgame ilk hafta sonunda Türkiye'de 966 bin seyirciye ulaşarak en iyi yabancı film açılış rekorunu kırmıştı. Ayrıca Recep İvedik 5'i geride bırakarak Perşembe günü vizyona giren filmler arasında en çok izleyiciye ulaşan film olmayı da başarmıştı.
2015 yılında vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 7, toplam 2.961.089 seyirci rakamıyla Türkiye gişe tarihinin en başarılı yabancı filmi konumunda bulunuyor. Avengers: Endgame'in Hızlı ve Öfkeli 7'nin rekorunu kırma ihtimali var ancak bu olasılığın çok da yüksek olmadığı söylenebilir.
12 günde Titanic'i geride bıraktı
İkinci hafta sonu itibarıyla dünya genelinde toplam 2,2 milyar dolar hasılata ulaşan Avengers: Endgame, sadece 12 günde Titanic'i geride bırakmayı başardı. Endgame'in şu anda Avatar ile arasındaki fark sadece 550 milyon dolar. Tam 10 yıldır gişenin kralı olan Avatar, liderlik koltuğunu önümüzdeki haftalarda çok büyük bir ihtimalle Avengers: Endgame'e bırakacak.
İlk hafta sonunda 1,2 milyar dolarlık hasılat elde eden Avengers: Endgame, tam 560 milyon dolarlık farkla tarihin en hızlı açılışına imza atmıştı. İki haftadır vizyonda olan Endgame, gişede çok uzun bir süre kırılamayacak olan onlarca farklı rekoru şimdiden eline geçirmiş durumda.
https://boxofficeturkiye.com/haber/box-office-turkiye-avengers-endgame-sadece-11-gunde-2-milyon-seyirci-baremini-gecmeyi-basardi--2044 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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