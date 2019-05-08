Avengers: Endgame, Türkiye'de 2 milyon seyirciye ulaştı

Avengers: Endgame sadece 11 günde iki milyon seyirci rakamına ulaşmayı başardı. Endgame şu anda Türkiye gişe tarihinin en çok izlenen beşinci yabancı filmi konumunda bulunuyor.