Avengers: Endgame, Türkiye'de gişe rekorlarını alt üst etti!

Avengers: Endgame, Türkiye'de de gişe rekorlarını alt üst ediyor. Film vizyona girdiği gün tam 352.089 seyirci tarafından izlendi ve tüm zamanların en iyi Perşembe açılış günü rekorunu eline geçirdi.