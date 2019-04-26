Avengers: Endgame, Türkiye'de gişe rekorlarını alt üst etti!

Tüm zamanların en çok beklenen filmlerinden birisi olan Avengers: Endgame, dünyayla aynı anda 25 Nisan'da ülkemizde de vizyona girdi. Onlarca farklı ülkede gişe rekorları kırarak açılış yapan film, Türkiye'de de beklentilerin üzerinde inanılmaz bir başlangıç yapmayı başardı. Avengers: Endgame, Türkiye gişe tarihinin açılış gününde en çok hasılat elde eden filmi oldu.
Bugün açıklanan rakamlara göre Endgame, vizyona girdiği Perşembe günü tam 352.089 seyirci tarafından izlendi ve 6,082 milyon TL'lik bir hasılat elde etti. Endgame şu anda Arif v 216 ve Recep İvedik 4 filmlerinin önünde, Türkiye gişe tarihinin açılış gününde en çok hasılat elde eden filmi konumunda bulunuyor.
Avengers: Endgame ayrıca Perşembe günü vizyona giren filmler arasında en çok seyirci tarafından izlenen film olmayı da başardı. Daha önce Recep İvedik 5, 243 bin seyirciyle bu alanın lideriydi. Endgame, Cuma günü vizyona giren filmlerle karşılaştırdığımızda ise beşinci sırada yer alıyor.
Gişe rakamlarıyla birlikte son olarak Avengers: Endgame'in ön satışlardaki toplam bilet satışı da açıklandı. Buna göre Endgame vizyona girmeden önce tam 190 bin ön bilet satmayı başardı. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Infinity War, 90 bin ön bilet satmıştı.
Ayrıca Bkz. "Avengers: Endgame gişede Avatar'ı geçebilir mi?"
22 filmlik dev bir seriyi sona erdirecek olan Avengers: Endgame, vizyona girmesiyle birlikte tüm dünyada gişe rekorlarını alt üst etmeye başladı. Şu anda dünyanın her tarafından milyonlarca sinemasever Endgame'i izlemek için akın akın sinema salonlarına gidiyor.
Sinemada çok uzun yıllardır görülmeyen bu inanılmaz hareketlilik, şu sıralar özellikle de gişe analistlerini epey heyecanlandırmış durumda. Filmin açılış hafta sonunda 1 milyar dolara ulaşıp tarihi bir rekora imza atması bekleniyor.
Avengers: Endgame'in gişe macerası sonunda ulaşacağı toplam hasılat ise büyük bir merak konusu. Şu an için 2,3-2,4 milyar dolarlık hasılat kesin gibi görünüyor. Yani Endgame, Titanic'i (2,16m) geride bırakıp tüm zamanların en çok hasılat elde eden ikinci filmi olacak. Gişe tarihinin tartışmasız kralı olan Avatar (2,78m) ise yine ulaşılması zor bir konumda bulunuyor gibi. Ancak Avatar'ı tahtından edebilecek bir film varsa o da muhtemelen Avengers: Endgame'dir.
Avengers: Endgame'in gişe macerasını takip etmeye devam edeceğiz.
https://boxofficeturkiye.com/haber/tum-zamanlarin-persembe-acilis-gunu-rekorlari--2033 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bugün açıklanan rakamlara göre Endgame, vizyona girdiği Perşembe günü tam 352.089 seyirci tarafından izlendi ve 6,082 milyon TL'lik bir hasılat elde etti. Endgame şu anda Arif v 216 ve Recep İvedik 4 filmlerinin önünde, Türkiye gişe tarihinin açılış gününde en çok hasılat elde eden filmi konumunda bulunuyor.
Avengers: Endgame ayrıca Perşembe günü vizyona giren filmler arasında en çok seyirci tarafından izlenen film olmayı da başardı. Daha önce Recep İvedik 5, 243 bin seyirciyle bu alanın lideriydi. Endgame, Cuma günü vizyona giren filmlerle karşılaştırdığımızda ise beşinci sırada yer alıyor.
Gişe rakamlarıyla birlikte son olarak Avengers: Endgame'in ön satışlardaki toplam bilet satışı da açıklandı. Buna göre Endgame vizyona girmeden önce tam 190 bin ön bilet satmayı başardı. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Infinity War, 90 bin ön bilet satmıştı.
Ayrıca Bkz. "Avengers: Endgame gişede Avatar'ı geçebilir mi?"
Tüm dünyada rekorlar alt üst oluyor
22 filmlik dev bir seriyi sona erdirecek olan Avengers: Endgame, vizyona girmesiyle birlikte tüm dünyada gişe rekorlarını alt üst etmeye başladı. Şu anda dünyanın her tarafından milyonlarca sinemasever Endgame'i izlemek için akın akın sinema salonlarına gidiyor.
Sinemada çok uzun yıllardır görülmeyen bu inanılmaz hareketlilik, şu sıralar özellikle de gişe analistlerini epey heyecanlandırmış durumda. Filmin açılış hafta sonunda 1 milyar dolara ulaşıp tarihi bir rekora imza atması bekleniyor.
Avengers: Endgame'in gişe macerası sonunda ulaşacağı toplam hasılat ise büyük bir merak konusu. Şu an için 2,3-2,4 milyar dolarlık hasılat kesin gibi görünüyor. Yani Endgame, Titanic'i (2,16m) geride bırakıp tüm zamanların en çok hasılat elde eden ikinci filmi olacak. Gişe tarihinin tartışmasız kralı olan Avatar (2,78m) ise yine ulaşılması zor bir konumda bulunuyor gibi. Ancak Avatar'ı tahtından edebilecek bir film varsa o da muhtemelen Avengers: Endgame'dir.
Avengers: Endgame'in gişe macerasını takip etmeye devam edeceğiz.
https://boxofficeturkiye.com/haber/tum-zamanlarin-persembe-acilis-gunu-rekorlari--2033 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hiç acelem yok
Iron Man (2008)
The Incredible Hulk (2008)
Iron Man 2 (2010)
Thor (2011)
Captain America: The First Avenger (2011)
Marvel's The Avengers (2012)
Iron Man 3 (2013)
Thor: The Dark World (2013)
Captain America: The Winter Soldier (2014)
Guardians of the Galaxy (2014)
Avengers: Age of Ultron (2015)
Ant-Man (2015)
Captain America: Civil War (2016)
Doctor Strange (2016)
Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Spider-Man: Homecoming (2017)
Thor: Ragnarok (2017)
Black Panther (2018)
Avengers: Infinity War (2018)
Ant-Man and the Wasp (2018)
Captain Marvel (2019)
Avengers: Endgame (2019)