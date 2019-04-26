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Avengers: Endgame, Türkiye'de gişe rekorlarını alt üst etti!

Avengers: Endgame, Türkiye'de de gişe rekorlarını alt üst ediyor. Film vizyona girdiği gün tam 352.089 seyirci tarafından izlendi ve tüm zamanların en iyi Perşembe açılış günü rekorunu eline geçirdi.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Tüm zamanların en çok beklenen filmlerinden birisi olan Avengers: Endgame, dünyayla aynı anda 25 Nisan'da ülkemizde de vizyona girdi. Onlarca farklı ülkede gişe rekorları kırarak açılış yapan film, Türkiye'de de beklentilerin üzerinde inanılmaz bir başlangıç yapmayı başardı. Avengers: Endgame, Türkiye gişe tarihinin açılış gününde en çok hasılat elde eden filmi oldu.

Bugün açıklanan rakamlara göre Endgame, vizyona girdiği Perşembe günü tam 352.089 seyirci tarafından izlendi ve 6,082 milyon TL'lik bir hasılat elde etti. Endgame şu anda Arif v 216 ve Recep İvedik 4 filmlerinin önünde, Türkiye gişe tarihinin açılış gününde en çok hasılat elde eden filmi konumunda bulunuyor.

Avengers: Endgame ayrıca Perşembe günü vizyona giren filmler arasında en çok seyirci tarafından izlenen film olmayı da başardı. Daha önce Recep İvedik 5, 243 bin seyirciyle bu alanın lideriydi. Endgame, Cuma günü vizyona giren filmlerle karşılaştırdığımızda ise beşinci sırada yer alıyor.

Gişe rakamlarıyla birlikte son olarak Avengers: Endgame'in ön satışlardaki toplam bilet satışı da açıklandı. Buna göre Endgame vizyona girmeden önce tam 190 bin ön bilet satmayı başardı. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Infinity War, 90 bin ön bilet satmıştı.

Ayrıca Bkz. "Avengers: Endgame gişede Avatar'ı geçebilir mi?"

Tüm dünyada rekorlar alt üst oluyor


22 filmlik dev bir seriyi sona erdirecek olan Avengers: Endgame, vizyona girmesiyle birlikte tüm dünyada gişe rekorlarını alt üst etmeye başladı. Şu anda dünyanın her tarafından milyonlarca sinemasever Endgame'i izlemek için akın akın sinema salonlarına gidiyor.

Sinemada çok uzun yıllardır görülmeyen bu inanılmaz hareketlilik, şu sıralar özellikle de gişe analistlerini epey heyecanlandırmış durumda. Filmin açılış hafta sonunda 1 milyar dolara ulaşıp tarihi bir rekora imza atması bekleniyor.

Avengers: Endgame'in gişe macerası sonunda ulaşacağı toplam hasılat ise büyük bir merak konusu. Şu an için 2,3-2,4 milyar dolarlık hasılat kesin gibi görünüyor. Yani Endgame, Titanic'i (2,16m) geride bırakıp tüm zamanların en çok hasılat elde eden ikinci filmi olacak. Gişe tarihinin tartışmasız kralı olan Avatar (2,78m) ise yine ulaşılması zor bir konumda bulunuyor gibi. Ancak Avatar'ı tahtından edebilecek bir film varsa o da muhtemelen Avengers: Endgame'dir. 

Avengers: Endgame'in gişe macerasını takip etmeye devam edeceğiz.

https://boxofficeturkiye.com/haber/tum-zamanlarin-persembe-acilis-gunu-rekorlari--2033 Yorum Yaz
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uykuadam 3 hf. en beğenilen
2 ay sonra nete düşünce izleyeceğim bedavaya
hiç acelem yok
4 Yanıt Yanıtla +41
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__Nikolaus__ 3 hf.
Rakiplere bak recep ivedik ve Arif v 216 şu 2 filmin o seyirci sayısına ulaşıp avengers ın rakibi olması bile başlı başına rezalet, cem yılmaz osursa 200 bin kişi izlemeye gider.
Rakiplere bak recep ivedik ve Arif v 216 şu 2 filmin o seyirci sayısına ulaşıp avengers ın rakibi olması bile başlı başına rezalet, cem yılmaz osursa 200 bin...
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carlos1111 3 hf.
22 filmlik seriyi merak edenler için tarih sırasına göre;

Iron Man (2008)
The Incredible Hulk (2008)
Iron Man 2 (2010)
Thor (2011)
Captain America: The First Avenger (2011)
Marvel's The Avengers (2012)
Iron Man 3 (2013)
Thor: The Dark World (2013)
Captain America: The Winter Soldier (2014)
Guardians of the Galaxy (2014)
Avengers: Age of Ultron (2015)
Ant-Man (2015)
Captain America: Civil War (2016)
Doctor Strange (2016)
Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Spider-Man: Homecoming (2017)
Thor: Ragnarok (2017)
Black Panther (2018)
Avengers: Infinity War (2018)
Ant-Man and the Wasp (2018)
Captain Marvel (2019)
Avengers: Endgame (2019)
22 filmlik seriyi merak edenler için tarih sırasına göre;Iron Man (2008)The Incredible Hulk (2008)Iron Man 2 (2010)Thor (2011)Captai...
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DH Misafiri 3 hf.
Senaryoya ve projeye teknik açıdan bakıldığında olağanüstü; hani onca filmde bir diğeri ile ilgili konulara yer verip finalde tüm bunları birşeltirmek müthiş.
Ama film olarak ciddi hayal kırıklığına uğradım. Bazı bölümleri çok sıkıcı idi.
Sadece efekt sevenlerin izleyeceği türden birşey.
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Bay Robot 3 hf.
İzlediğim için pişman olduğum filmlerden biri...
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DH Misafiri 3 hf.
Seni izleyeceğim diye bekle, millet o güne kadar unutmuş olacak :D
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DH Misafiri 3 hf.
Ne var bu film de bu kadar?
Bir de 22 film hangileri...
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DH Misafiri 3 hf.
Valla hiç kusura bakmasınlar o kadar para veremem. Gidip izlemeye kalksam hane halkı olana 5 kişiyim beni aşar aga! Bende internetten blueray sürümüne güncellenince oturup ailecek 106 ekran tv ile evimde keyifle izliyorum. Param yok diye keyiften mahrum kalacak halimiz yok kimse kusura bakmasın. En fazla iki ay geç izlemiş olurum olur biter yani.
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DH Misafiri 3 hf.
az önce izledim. fazla şişirilmiş, bazen sıkıldım da ve kolaj bir çalışma.
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DH Misafiri 3 hf.
Bence asıl rekor Türkiyede joker filmiyle olacak. Ben bile alakadar olmamama rağmen ilgimi çekmeyi başardı ve ne sevenleri var biliyorum.
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Haplo 3 hf.
Çöp evren, boş aksiyon.
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Krone 3 hf.
Süper kahraman filmlerini severim, en azından boş zaman öldürmek için iyidir ama rekorlar kırmasına ve kült filmleri geçmesine de pek sıcak bakmıyorum. Bunları hızlı tüketim anlayışının bir parçası olarak görüyorum. Gerçeklikten uzak, full görsel efekt, duygu yok.
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Acht 3 hf. Krone
Öyle bi duygu var ki. Demek ki bu seriyle alakanız yok
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rimoteb 3 hf.
Tamam anladık büyük prodüksiyon ama 1. Part için şunu söyleye bilirim ki şimdiye kadar çizilen Thanos karakteri çöpe atılmış yerine duygusal hesaplamaları olan ve ideolojisi gezegeni kurtarmak olan olan bir oğlan çocuğu koyulmuş. Arkadaş nerede Ronanı "yıkarım butun yıldızları senin kanınla" diye tehdit eden Thanos nerede bu Thanos. Sen Thanossun senin amacın taşları toplayıp evreni yonetmek herkesi koleleştirmek olmalı başka turlu bir halta benzemiyorsun, hele oturup güneşin doğmasını izliyor ya orada bitti benim için bu film. Yazık etmişler güzelim karaktere.
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