Avengers: Endgame, gişede Avatar'ı devirmek üzere

Avengers: Endgame, tarihin en büyük filmi olmaya artık çok yakın. Nisan ayında vizyona girmesiyle birlikte kısa sürede neredeyse tüm gişe rekorlarını kırmayı başaran Endgame'in önünde şu anda yalnızca tek bir rekor kaldı. Endgame çok yakında Avatar'ı devirip gişe tarihinin en yüksek hasılat elde eden filmi olabilir.
BoxOfficeMojo tarafından yayınlanan verilere göre Avengers: Endgame'in dünya genelindeki toplam hasılatı şu anda 2,78 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Geride bıraktığımız hafta sonunda 2,8 milyon dolar hasılat elde edilmiş. Son rakamlara göre Endgame'in hasılatı Kuzey Amerika'da 851 milyon dolar, dünyanın geri kalan bölgelerinde ise 1,929 milyar dolar olmuş.
Avengers: Endgame özellikle de Çin'de gösterdiği performansla gişe analistlerini şaşırtmayı başarmıştı. Dünyanın en büyük ikinci sinema pazarı olan Çin'de Endgame tam 629 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Endgame ayrıca Birleşik Krallık (114m), Güney Kore (105m), Brezilya (85m) ve Meksika'da (77m) da etkileyici gişe performanslarına imza attı.
Avengers: Endgame ve Avatar arasındaki fark şu anda yalnızca 7,16 milyon dolar seviyesinde. Üç veya dört hafta içerisinde bu farkın kapanabileceği düşünülüyor. Sonrasında Avengers: Endgame gişe tarihinin yeni kralı olacak.
BoxOfficeMojo tarafından yayınlanan verilere göre Avengers: Endgame'in dünya genelindeki toplam hasılatı şu anda 2,78 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Geride bıraktığımız hafta sonunda 2,8 milyon dolar hasılat elde edilmiş. Son rakamlara göre Endgame'in hasılatı Kuzey Amerika'da 851 milyon dolar, dünyanın geri kalan bölgelerinde ise 1,929 milyar dolar olmuş.
Avengers: Endgame özellikle de Çin'de gösterdiği performansla gişe analistlerini şaşırtmayı başarmıştı. Dünyanın en büyük ikinci sinema pazarı olan Çin'de Endgame tam 629 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Endgame ayrıca Birleşik Krallık (114m), Güney Kore (105m), Brezilya (85m) ve Meksika'da (77m) da etkileyici gişe performanslarına imza attı.
Avengers: Endgame ve Avatar arasındaki fark şu anda yalnızca 7,16 milyon dolar seviyesinde. Üç veya dört hafta içerisinde bu farkın kapanabileceği düşünülüyor. Sonrasında Avengers: Endgame gişe tarihinin yeni kralı olacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adamlar filmin çıktığı dönemde o ana kadar yapılmış en iyi efektlerle çıkardılar.
Hem çıkarılan ilk 3D film olması hem de filmin başından sonuna kadar cgi'yı kullanan ilk film olması öyle küçümsenecek şey değil.
Senaryo bize şu an klişe gelebilir; ama o dönem öyle benzer senaryoda film yoktu bile.
Şimdi bin türlü gezegen işgal etme filmi çıktı ve çıkıyor.
Avenger filmi bana göre popüler kültürün, embesil neslin bir sembolü oldu.
Şu film kitlesi ile Twitch'de babasının parasını bağışlayan, Saçını maviye veya sarıya boyatmış Youtuberlar ve onların salak fanlarını; binbir türlü çıkan saçma sosyal medya akımlarının katılımcıları da bana göre aynı kişiler.
10 Üye, 160 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2383 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
avengers: endgame, avatar ve