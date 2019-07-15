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Avengers: Endgame, gişede Avatar'ı devirmek üzere

Avengers: Endgame'in dünya genelindeki toplam hasılatı 2,78 milyar dolara ulaştı. Üç veya dört hafta içerisinde Endgame'in Avatar'ı geride bırakması bekleniyor.
2 sa.
2,4b
170
14
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Avengers: Endgame, tarihin en büyük filmi olmaya artık çok yakın. Nisan ayında vizyona girmesiyle birlikte kısa sürede neredeyse tüm gişe rekorlarını kırmayı başaran Endgame'in önünde şu anda yalnızca tek bir rekor kaldı. Endgame çok yakında Avatar'ı devirip gişe tarihinin en yüksek hasılat elde eden filmi olabilir.

BoxOfficeMojo tarafından yayınlanan verilere göre Avengers: Endgame'in dünya genelindeki toplam hasılatı şu anda 2,78 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Geride bıraktığımız hafta sonunda 2,8 milyon dolar hasılat elde edilmiş. Son rakamlara göre Endgame'in hasılatı Kuzey Amerika'da 851 milyon dolar, dünyanın geri kalan bölgelerinde ise 1,929 milyar dolar olmuş.

Avengers: Endgame özellikle de Çin'de gösterdiği performansla gişe analistlerini şaşırtmayı başarmıştı. Dünyanın en büyük ikinci sinema pazarı olan Çin'de Endgame tam 629 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Endgame ayrıca Birleşik Krallık (114m), Güney Kore (105m), Brezilya (85m) ve Meksika'da (77m) da etkileyici gişe performanslarına imza attı.

Avengers: Endgame ve Avatar arasındaki fark şu anda yalnızca 7,16 milyon dolar seviyesinde. Üç veya dört hafta içerisinde bu farkın kapanabileceği düşünülüyor. Sonrasında Avengers: Endgame gişe tarihinin yeni kralı olacak. 

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mehmedaltair 2 sa. en beğenilen
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1 Avatar
MehmetNY 3 dk.
Avatar'ı şu döneme göre yargılamak haksızlık olur.
Adamlar filmin çıktığı dönemde o ana kadar yapılmış en iyi efektlerle çıkardılar.
Hem çıkarılan ilk 3D film olması hem de filmin başından sonuna kadar cgi'yı kullanan ilk film olması öyle küçümsenecek şey değil.
Senaryo bize şu an klişe gelebilir; ama o dönem öyle benzer senaryoda film yoktu bile.
Şimdi bin türlü gezegen işgal etme filmi çıktı ve çıkıyor.
Avenger filmi bana göre popüler kültürün, embesil neslin bir sembolü oldu.
Şu film kitlesi ile Twitch'de babasının parasını bağışlayan, Saçını maviye veya sarıya boyatmış Youtuberlar ve onların salak fanlarını; binbir türlü çıkan saçma sosyal medya akımlarının katılımcıları da bana göre aynı kişiler.
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mehmehcik_71 52 dk.
Bu sefer izleyeceğim dedim, çalıştım yine izleyemedim. BENCE kötü bir film! ;)
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Allons-y 54 dk.
Eskidende filmler böyle uzun süreli oynardı sinemalarda. Hatta titanik 1 yada 2 kez yeniden vizyona sokuldu 14. şubat için falan. Şimdi tüketim çağına uygun şeklinde filmlerin 1.5 ayda vizyondan çekilmesine alıştık tabii garip geliyor.
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KaleyDeskop 1 sa.
22 filmlik serinin sonuncusundan beklenildiği gibi. Çala çocuk her türlü kanser kitleyi gördüm sinemada..
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The Hollow 1 sa.
Yıl boyunca gösterimde tutsunlar... Nefret ettirdiler filmden. İnadına torrent'ten çekeceğim bunu. Hala bekliyorum.
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ironman68 56 dk. The Hollow
Avatarın nekadar gösterimde kaldığını da bi araştır
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dreamblue35 1 sa.
şimdiye kadar neden internete web dl düşmediği şimdi anlaşıldı, meğerse uzatmalı sinemada kalmış
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ercmaster 1 sa.
Bu haberle birlikte bundle dan takip ettiğim donanım haber kaynağını kaldırıyorum. İşi ciddiye almaya başlarlarsa , yine eklerim ... Güle güle....
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WB 1 sa.
Hala gosterimde olmasi ilginc..
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Trkuaz54 1 sa.
İlk film daha güzeldi bence. Bu okadar etmez diye düşünüyorum.
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Moueson 1 sa.

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