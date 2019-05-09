Avengers: Endgame'in Disney+ yayın tarihi açıklandı

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"İşte Disney Plus'ta yayınlanacak olan Marvel dizileri"

Sinema tarihinin en başarılı filmlerinden birisi olan, Disney'in geçtiğimiz ay tanıttığı yeni yayın servisi'a özel olacak. Geride bıraktığımız mali çeyrekle ilgili bugün bazı değerlendirmeler yapan Disney, Endgame'in sinema salonlarından sonraDisney Plus'ta izlenebileceğini söyledi.Konuyla ilgili konuşan Walt Disney Şirketi'nin başkan ve CEO'su Bob Iger,"İkinci mali çeyreğin sonuçlarından ve özellikle de Avengers: Endgame'in gişedeki başarısından dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Rekorları altüst eden Endgame, 11 Aralık'ta yalnızca Disney+'da izlenebilecek." ifadelerini kullandı.Disney, Marvel filmlerini daha önce Netflix ve Prime Video gibi servislerde yayınlıyordu. Ancak Disney+'ın kurulmasının ardından artık diğer yayın servisleriyle ilişkiler kesildi. Captain Marvel ve Avengers: Endgame ile birlikte artık tüm Marvel Stüdyoları filmleri Disney+'a özel olacak.Avengers: Endgame'in 4K Blu-ray versiyonunun ise önümüzdeki ağustos ayında yayınlanması bekleniyor. iTunes, Amazon Video, Google Play gibi platformlarda bu versiyon satın alınıp izlenebilecek. Yani Endgame'i evinizde izlemek için Disney Plus'ı beklemeniz gerekmeyecek.Disney+ geçtiğimiz ay 6,99 dolarlık rekabetçi bir fiyat politikasıyla tanıtılmıştı. Netflix, Prime Video ve Apple TV+ gibi platformlara rakip olması beklenen Disney Plus, 12 Kasım'da hizmete başlayacak. Türkiye fiyatı ve yayın tarihi konusunda şu an için herhangi bir açıklama yapılmadı.