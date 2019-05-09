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Avengers: Endgame'in Disney+ yayın tarihi açıklandı

Nisan ayında resmi tanıtımı yapılan Disney+, Marvel Stüdyoları filmlerinin yeni evi olacak. Avengers: Endgame, gişedeki macerasının ardından 11 Aralık'ta Disney+'ta yayınlanacak.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sinema tarihinin en başarılı filmlerinden birisi olan Avengers: Endgame, Disney'in geçtiğimiz ay tanıttığı yeni yayın servisi Disney+'a özel olacak. Geride bıraktığımız mali çeyrekle ilgili bugün bazı değerlendirmeler yapan Disney, Endgame'in sinema salonlarından sonra 11 Aralık 2019'da Disney Plus'ta izlenebileceğini söyledi.

Konuyla ilgili konuşan Walt Disney Şirketi'nin başkan ve CEO'su Bob Iger,"İkinci mali çeyreğin sonuçlarından ve özellikle de Avengers: Endgame'in gişedeki başarısından dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Rekorları altüst eden Endgame, 11 Aralık'ta yalnızca Disney+'da izlenebilecek." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "İşte Disney Plus'ta yayınlanacak olan Marvel dizileri"
Disney, Marvel filmlerini daha önce Netflix ve Prime Video gibi servislerde yayınlıyordu. Ancak Disney+'ın kurulmasının ardından artık diğer yayın servisleriyle ilişkiler kesildi. Captain Marvel ve Avengers: Endgame ile birlikte artık tüm Marvel Stüdyoları filmleri Disney+'a özel olacak.

Avengers: Endgame'in 4K Blu-ray versiyonunun ise önümüzdeki ağustos ayında yayınlanması bekleniyor. iTunes, Amazon Video, Google Play gibi platformlarda bu versiyon satın alınıp izlenebilecek. Yani Endgame'i evinizde izlemek için Disney Plus'ı beklemeniz gerekmeyecek.

Disney+ geçtiğimiz ay 6,99 dolarlık rekabetçi bir fiyat politikasıyla tanıtılmıştı. Netflix, Prime Video ve Apple TV+ gibi platformlara rakip olması beklenen Disney Plus, 12 Kasım'da hizmete başlayacak. Türkiye fiyatı ve yayın tarihi konusunda şu an için herhangi bir açıklama yapılmadı.

https://www.techradar.com/news/avengers-endgame-will-hit-disney-plus-in-december-one-month-after-launch Yorum Yaz
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MR.BERK 1 hf. en beğenilen
Aralığa kadar Marsdakiler bile izler.
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smart1978 1 hf.
Ilk gun izlemistim. Benim icin sorun degil :) . Anlasilan izlemeyenler SABIRSIZLAR :) sinemaya gidilecekler oyle ya da boyle :) .
Sirf tek bir film icin hem niye Disney platforumun erkenden yayinlanmasini bekliyorsunuz ki :)) ? Nedir bu hezeyanlar :))) . Disney halihazirda Turkiye'de mi ki abonesi misiniz ? Magdur mu oldunuz :))))
Hem zaten klasik olan surec DVD Bluray satislari da Agustos ta ....
Malum yerlerden ucretini odeyip izleyeceksiniz :))) Bitti gitti ...
Ulen ne hale geldi ulke ....
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Burkiling 1 hf.
Abicim kim yönetiyor bu şirketleri, hangi dangalak alıyor bunları işe? Vizyon tarihinden 8 ay sonra paralı bir platforma filmi getirmenin mantığı nedir? Üstelik film senin filmin hani arada başkası olsa da ondan almaya çalışsan anlarım, son zamanlarda akıl tutulması yaşanıyor koca koca şirketlerde. Biz dünyaya ayak uyduramadık herhalde dünya bize ayak uyduracak bu gidişle :)
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wert1903 1 hf.
1 aya malum yerlerde bluray kalitesinde izlerim :D disney plus kendine iyi bak :)
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MR.BERK 1 hf. en beğenilen
Aralığa kadar Marsdakiler bile izler.
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