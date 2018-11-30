Avrupa Birliği, 2050 yılında iklim üzerine etkisini sıfıra indirmek istiyor

Özellikle gelişmiş ülkeler sebep oldukları iklim değişimine dur demek için önemli atılımlar yapmaya başladılar. Avrupa Birliği de uzun zamandır benzeri çalışmalarda bulunuyordu. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından belirlenen yeni hedefleri ise 2050 yılında iklim üzerine etkilerini sıfıra indirmek oldu.

Enerjinin %80’i yenilenebilir kaynaklardan

Listenin başında yenilenebilir enerji kaynağı yatırımları bulunuyor. Avrupa ülkeleri 2050 yılında enerji ihtiyacının %80 gibi oldukça önemli bir kısmını yenilenebilir kaynaklarından sağlamak istiyor. Ayrıca taşımacılığın elektrikli araçlar ile yapılıp, karbon ayak izinin azaltılması da planlar arasında. Enerji komisyon üyesi Maroš Šefcovic, Avrupa’nın bu isteğini gerçekleştirebilmesi için her yıl 175 milyar Euro ile 290 milyar Euro arası bir bütçe ayırması gerektiğini belirtti. Rakamlar her ne kadar büyük gözükse de Avrupa’nın, fosil yakıtlar ve sağlık harcamalarından yapacağı kar ile bütçenin önemli bir kısmını karşılayabileceği düşünülüyor. Özellikle hava kalitesi artacağı için sağlık harcamalarının hızla düşeceği tahmin edilmiş.

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Kağıt üzerinde bu istekler her ne kadar güzel gözükse de Avrupa Birliği’nin önüne bir çok engel çıkacak. Örneğin Almanya araçların emisyonun değerlerini düşürme, rüzgar/güneş santralleri kurma gibi çalışmalara şimdiden başlasa da, Polonya hala büyük ölçüde kömüre bağımlı durumda. Yani bazı ülkelerin siyasi ve ekonomik sebeplerle bu değişime karşı çıkma ihtimali mevcut.

https://www.engadget.com/2018/11/28/eu-to-be-climate-neutral-by-2050/