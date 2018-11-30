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Avrupa Birliği, 2050 yılında iklim üzerine etkisini sıfıra indirmek istiyor

Avrupa Birliği Komisyonu 2050 yılına kadar “iklim nötr” olma çalışmalarında bulunacak. Yapılacak yenilenebilir enerji yatırımları ve elektrikli araçlar sayesinde isteklerine ulaşmayı umuyorlar.
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Alternatif Enerji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Avrupa Birliği, 2050 yılında iklim üzerine etkisini sıfıra indirmek istiyor
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Özellikle gelişmiş ülkeler sebep oldukları iklim değişimine dur demek için önemli atılımlar yapmaya başladılar. Avrupa Birliği de uzun zamandır benzeri çalışmalarda bulunuyordu. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından belirlenen yeni hedefleri ise 2050 yılında iklim üzerine etkilerini sıfıra indirmek oldu.

Enerjinin %80’i yenilenebilir kaynaklardan

Listenin başında yenilenebilir enerji kaynağı yatırımları bulunuyor. Avrupa ülkeleri 2050 yılında enerji ihtiyacının %80 gibi oldukça önemli bir kısmını yenilenebilir kaynaklarından sağlamak istiyor. Ayrıca taşımacılığın elektrikli araçlar ile yapılıp, karbon ayak izinin azaltılması da planlar arasında. Enerji komisyon üyesi Maroš Šefcovic, Avrupa’nın bu isteğini gerçekleştirebilmesi için her yıl 175 milyar Euro ile 290 milyar Euro arası bir bütçe ayırması gerektiğini belirtti. Rakamlar her ne kadar büyük gözükse de Avrupa’nın, fosil yakıtlar ve sağlık harcamalarından yapacağı kar ile bütçenin önemli bir kısmını karşılayabileceği düşünülüyor. Özellikle hava kalitesi artacağı için sağlık harcamalarının hızla düşeceği tahmin edilmiş.

Ayrıca Bkz. "Süperiletken bantlar rüzgar enerjisi maliyetlerini düşürüyor"

Kağıt üzerinde bu istekler her ne kadar güzel gözükse de Avrupa Birliği’nin önüne bir çok engel çıkacak. Örneğin Almanya araçların emisyonun değerlerini düşürme, rüzgar/güneş santralleri kurma  gibi çalışmalara şimdiden başlasa da, Polonya hala büyük ölçüde kömüre bağımlı durumda. Yani bazı ülkelerin siyasi ve ekonomik sebeplerle bu değişime karşı çıkma ihtimali mevcut.


https://www.engadget.com/2018/11/28/eu-to-be-climate-neutral-by-2050/ Yorum Yaz
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java 5 ay en beğenilen
İndirseler ne olacak; Çin tek başına 3 Avrupa kadar kirletiyor atmosferi... Hem de çoğunlukla onların tükettiği malzemeler için...
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Tugrul_512bit 5 ay
Buz devri hemen gelirse anca gaz ve petrol dayanır. Güneş enerjisi yetmeyeceğinden ve rüzgar çok azalacağından nükleer bile iyi gözükebilir.
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Hendrik Johannes Cruijff 5 ay
2050'de şuan yaşayan nefes alan kişiler 32 yıl daha yaşlı olacak o zaman kadar kim öle kim hala özellikle katkı maddeli şeylerle herşeyden önce gıda da temizlik lazım daha doğal olacak şekilde.
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umit d 5 ay
bakalım biz görebilecez mi
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tbbtl 5 ay
Hani 2050 de her şey bitiyordu. Kendileri söyledi. İklim değişikliği, deniz florasının bitişi, eko sistemin çöküşü, petrolün bitişi, su savaşları, ahlaki bozulma buna bağlı isyan, ayaklanma ve yağmalamanın çoğalması. BM geçen hafta iklim değişikliğinin etkileri için 2030 yılını kritik eşik olarak uyardı. İklim değişikliğine bağlı olarak bu yüzyılda 2 metrelik su yükselmesi öngörülüyor. İtalya da(özellikle vatikan), amerika da, kuzey avrupa da(fransa) bu yükselmeden etkilenmemek için sahillerinde devasa boyutlu projeler yapmaktalar. Bir çoğu bitmiş durumda
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HIGHER 5 ay
Dünya soğudu mu kendini düzeltir ama ısındı mı zor.
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Chagotta 5 ay
Buzulların erime hızının artması, daha sıcak mevsimler, kar yağmayan kış ayları, artmaya başlayan hastalıklar, salgın hastalıklar, kronik vakalar.
Ardı ardına gelir çorap söküğü gibi.
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DooD_Rox 5 ay
Avrupa birligi 2050'ye kadar dagilmazsa indirir.
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tugsataydin 5 ay
Dünyayı ancak bu nesil kurtarabilir. küresel ısınma gerçekten tam olarak ciddiyetini kavrayabilen yok. yüzyıl sonunda kadar 1000ppm co2 ve 5 °C sıcaklık artışı (2 dereceden baslayacak 2050 bulmaz) zincirleme reaksiyon sonucu buzullarin erimesiyle buzul atından daha fazla co2 ve sera gazi salinimi, 2 °C de akintilarin degismesi ile İstanbul ve kiyi kesimlere kar yagamayacak anlamina geliyor. şimdiden deniz seviyesi 10 cm yukselmis durumda. ve şimdiki 408 ppm Co2 yüzyıl boyunca atmosferde, 300 yıl boyunca denizde eksilmeyecek. cunku co2 cok inatçı bir sera gazi. işin tuhaf tarafi kimsenin çokta umrumda değil. insanoğlu Kretase dönemine hazirlikli olsun Antroposen sona eriyor.
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Tommy Shelby 5 ay tugsataydin
Kritik eşik geçildi artık yapılacak çok bir şey yok diyorlar hocam
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terimer 5 ay tugsataydin
Kuresel isinma diye birsey yok! Bu sadece Dunya kamuoyunu aldatarak "kuresel isinma" bahanesi ile milyarlarca dolar kazanan sirketler var. Onlar icin bu bir paravan. Eger bu konuyu ciddi olarak anlamak isteyen varsa lutfen kuresel isinma adi altinda hangi sirketlerin ne kadar paralar aldigini ve bu sirketlerin hangi ailelere ait oldugunu bir arastirsin.
Suan olmakta olan iklimsel degisiklikler her 26.000 yilda bir olan Dunya'nin dongulerinden birisi sadece. Tipki mevsimler gibi. Ayni sekilde Gunes'in dongusel aktivitelerinin de etkisi var.
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java 5 ay en beğenilen
İndirseler ne olacak; Çin tek başına 3 Avrupa kadar kirletiyor atmosferi... Hem de çoğunlukla onların tükettiği malzemeler için...
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6 etiket daha avrupa birliği rüzgar enerjisi iklim değişikliği Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Onur Emre Karadağ
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