Avrupa Parlamentosu, Zuckerberg'in veri gizliliği toplantısını canlı yayınlayacak

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in hayatının en zor dönemini yaşadığını söylemek pek de yanlış olmaz. Zira genç milyarder Cambridge Analytica skandalından yakasını kurtaramıyor ve görünüşe bakılırsa uzun süre de kurtaramayacak. Avrupa Parlamentosu başkanı, Zuckerberg'in yarın gerçekleşecek olan veri gizliliği toplantısını canlı yayınlamayı kabul ettiğini açıkladı.

Toplantı AB Parlementosu'nun web sitesinde yayınlanacak

Nisan ayında iki uzun süreli ABD kongre duruşmasına katılan Facebook CEO'sunun, soruları cevaplamaya biraz ara vermek istediği belirtiliyordu. Geçtiğimiz hafta İngiltere Parlementosu'nun iki farklı oturumunu reddeden Zuckerberg'in, kısa bir süre sonra AB Parlamentosu başkanı Antonio Tajani'den gelen toplantı davetini kabul etmesi ise CEO'nun, Avrupa Parlamentosu'nun Facebook'un ticari çıkarları için daha büyük bir potansiyel tehdit olduğunu düşünmesi olarak açıklanıyor.

kapalı kapılar ardında yapılması planlanmış olsa da, bir 20:20'de başlayacak ve web sitesinden izlenebilecek. Her ne kadar bu toplantınınyapılması planlanmış olsa da, bir Change.org dilekçesi Zuckerberg'in toplantının canlı olarak yayınlanmasını kabul etmesine yol açtı. 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek toplantı Türkiye saati ileve Avrupa Parlamentosu izlenebilecek.

https://www.theguardian.com/technology/2018/may/22/european-parliament-livestream-mark-zuckerberg-appearance-facebook