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Avustralya şiddet videolarını silmeyen sosyal ağlara ciddi yaptırımlar uygulayacak

Avustralya'da yürürlüğe koyulan yasaya göre sosyal medya platformları şiddet içeriklerini platformlarından silmekte gecikirse çok büyük yaptırımlara mâruz kalacak.
1 ay (Son Güncelleme: 1 ay)
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sosyal medya
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Avustralya’da Cumartesi günü halka açıklanan ve Perşembe günü de parlamentodan geçen yasaya göre sosyal medya platformlarının hepsi içeriklerini sıkıca denetlemek zorunda kalacak.
Yasaya göre platformlarında silahlı saldırı, cinayet, cinayete teşebbüs, işkence, tecavüz ve kaçırma olaylarını içeren video ve fotoğrafları barındıran sosyal medya firmaları, yıllık gelirlerinin %10’una kadar para cezası ve sorumlu bulunan kişilerin 3 yıla kadar hapis cezası alması gibi yaptırımlara maruz kalacak.
Yeni Zelanda’da gerçekleşen cami saldırılarının ardından küresel ölçekte gündeme gelen sosyal medya regülasyonları bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sosyal medyada paylaşımlar yapmasından besleniyor. Bu paylaşımlardan sadece Yeni Zelanda’daki saldırıyı içeren videolar Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre 1,5 milyon kez paylaşıldı ve silindi. Bunlardan 1,2 milyonu yükleme sırasında tespit edilip silinirken gerisi daha sonra kaldırıldı. Buna bağlı olarak Avustralya ve Yeni Zelanda internet servis sağlayıcıları platformlara kökünden erişimi yasaklayarak içeriklerin temizlenmesini bekledi.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison bir demeçte şöyle diyor: “Büyük sosyal medya firmaları, teknolojilerinin ve platformlarının katil teröristler tarafından kullanılmaması için tüm önlemleri almalıdır,” ve ekliyor: “Bu durum sadece doğru olanı yapmaktan ibaret olmamalı, yasalarla koruma altına alınmalıdır.”
Endüstriden gecikmeyen tepki, genel olarak yasanın yaşananlara ani ve sinirli bir tepki olarak verilen yanlış kararlar içerdiğini savunuyor. Sosyal medyaya her saniye yüklenen inanılmaz sayıdaki içerik, teknolojik olarak anında regüle edilemiyor ve Tim Singleton Norton’un daha açık ifadesiyle “Var olan hiçbir sihirli algoritma katliamı polis şiddetinden ayırt edemiyor.”

Yasanın detayları 

Criminal Code Amendment Bill adıyla geçen yasa, internet firmalarının şiddet materyallerini platformlarından kaldırmalarını zorunlu kılıyor. Bu içerikleri şu sözcükler altında toplanıyor: terörizm, cinayet, cinayet teşebbüsü, işkence, tecavüz ve kaçırma.
Eğer firmalar içerikleri “mantıklı bir sürede” platformlarından kaldırmazlarsa önceden de söylediğimiz gibi yıllık gelirlerinin %10’una varan para cezaları ve sorumluların 3 yıla kadar para cezasına çarptırılması söz konusu oluyor.
Dünyanın farklı yerlerinde faaliyet gösteren firmalar da platformlarında yer alan bu tür içeriklerin Avustralya menşeli olması durumunda Avustralya Federal Polis gücüne bu durumu bahsedilen “mantıklı süre” içerisinde bildirmesi gerekiyor. Mantıklı süre için herhangi bir belirteç mevcut değil.

Endüstriye göre yasa hiçbir danışma olmadan yürürlüğe sokuldu

Avustralya’da Google, Facebook, Twitter, Amazon ve Verizon Media platformlarını temsil eden DIGI firması, yaptığı açıklamada yasanın geçerli bir danışma yoluna girilmeden üretildiğini öne sürdü. Bunun yanında, yasaların nefret söylemleriyle ilgili olarak hiçbir önlem almadığını, bu terörist eylemlerin buradan geldiğini belirtti.
DIGI açıklamasının kalanında yazımızın öncesinde de belirttiğimiz gibi yüksek hacimli anlık veri girişinde ayıklama yapmanın zorluğundan bahsetti. Bu konuyla ilgili olarak ülke yönetiminin danışmanlığa başvurması gerektiği savunuldu.

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AnotherPlanet 1 ay
Ilk ceza, vahşet görüntülerini mitinglerde gösterenlere verilsin.
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KaleyDeskop 1 ay
liveleak de her türlü şiddet var ama kimsenin umrunda değil..
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The.Mafia 1 ay
Olması gereken bir uygulama
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joven 1 ay
İnsanlar şuursuzca bu sosyal medya illetinin
tesiri altında birer ruhsuz insanlar topluluğu
haline koşar adım gitmektedirler
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