Snapchat çaresizlikle Foursquare tarzı check-in denemesi yapıyor

Uygulama yazılımlarını didik didik inceleyip değerli sonuçlar çıkartan Jane Manchun, yeni bir keşfe daha imza attı ve Snapchat’in Status, yani Durum özelliğini ortaya çıkardı. Son zamanlarda sürekli olarak rakibi Instagram’a karşı gelebilecek stratejiler arayan Snapchat, bu kez biraz geçmişe giderek Foursquare (yeni adıyla Swarm) tarzı check-in özelliğini sistemine adapte etti.

Özellik tam da anladığınız üzere Snapchat kullanıcılarının en son nerede kiminle olduğunu paylaşabilmesini sağlıyor. Bu paylaşımlar daha önce konumunu paylaşmayı seçmiş kişiler tarafından görülebiliyor ve istenirse kapatılabiliyor. Snap Inc. bunun yanında ana uygulamasına konum geçmişi özelliğini de ekledi. Passport adı verilen bu fonksiyon, sadece sizin tarafınızdan kullanılabiliyor ve yeni özellikler aktif olduğu sürece nereye gittiğinizi ve kiminle gittiğinizi kaydediyor.

Snapchat gizliliği korumak adına “hayalet modu” eklemeyi de unutmuyor. Bu mod aktive edildiğinde geçici olarak Snapchat camiasında görünmez oluyorsunuz.

Avustralya’da belirli bir yüzdelikteki kullanıcılar tarafından test ediliyor. Özelliklerin küresel piyasaya sunulup sunulmayacağı ise belirsiz. Snap firmasından TechCrunch’a yapılan bir açıklamayla doğrulanan bu yeni özellikler,. Özelliklerin küresel piyasaya sunulup sunulmayacağı ise belirsiz.

https://techcrunch.com/2019/04/02/snapchat-status/