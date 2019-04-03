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Snapchat çaresizlikle Foursquare tarzı check-in denemesi yapıyor

Instagram'ın baskın şekilde kullanıcıları ceplemesine hemen hemen hiçbir tepki veremeyen Snapchat, bu kez de Foursquare yoluna girip check-in özelliğini test ediyor.
1 ay
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Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Uygulama yazılımlarını didik didik inceleyip değerli sonuçlar çıkartan Jane Manchun, yeni bir keşfe daha imza attı ve Snapchat’in Status, yani Durum özelliğini ortaya çıkardı. Son zamanlarda sürekli olarak rakibi Instagram’a karşı gelebilecek stratejiler arayan Snapchat, bu kez biraz geçmişe giderek Foursquare (yeni adıyla Swarm) tarzı check-in özelliğini sistemine adapte etti.
Özellik tam da anladığınız üzere Snapchat kullanıcılarının en son nerede kiminle olduğunu paylaşabilmesini sağlıyor. Bu paylaşımlar daha önce konumunu paylaşmayı seçmiş kişiler tarafından görülebiliyor ve istenirse kapatılabiliyor. Snap Inc. bunun yanında ana uygulamasına konum geçmişi özelliğini de ekledi. Passport adı verilen bu fonksiyon, sadece sizin tarafınızdan kullanılabiliyor ve yeni özellikler aktif olduğu sürece nereye gittiğinizi ve kiminle gittiğinizi kaydediyor.
Snapchat gizliliği korumak adına “hayalet modu” eklemeyi de unutmuyor. Bu mod aktive edildiğinde geçici olarak Snapchat camiasında görünmez oluyorsunuz.
Snap firmasından TechCrunch’a yapılan bir açıklamayla doğrulanan bu yeni özellikler, Avustralya’da belirli bir yüzdelikteki kullanıcılar tarafından test ediliyor. Özelliklerin küresel piyasaya sunulup sunulmayacağı ise belirsiz.

https://techcrunch.com/2019/04/02/snapchat-status/ Yorum Yaz
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PurposeLess sinan 1 ay en beğenilen
İyi fiyat verdiklerinde satacaktınız, bitişiniz yakındır.
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gamermelisa 1 ay
hala kullanan var mı snap ya
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DH Misafiri 1 ay
N'oldu Snapchat, Google seni korumuyor mu? Windows Phone'a yaptığın kalleşliği böyle ödersin işte.
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yorumculuklar 1 ay
Snap sorunu hala fikirde görüyor bence yönetimin yanlış hamleleri sonucunda bu yollara sürüklendiler. İnsanların anlarını hızlıca paylaşmak için kullandıkları, asla fotoğrafçılık vb. için kasmadıkları bir platformken kendilerini "kamerayı yeniden icat edenler" olarak tanımlamaya başladılar. Instagram güncellediğinde neredeyse her cihaza benzer özellikleri getirirken, Snapchat eski cihazları çabuk unuttu veya çok yavaş çalıştı. Açılışta feed yerine direkt kameranın gelmesi vb. kendisini sosyal platformdan kötü çeken bir kamera programına çevirdi.
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The.Mafia 1 ay
Demek ki kullanıcı sayısı düşünce böyle yollara gidiliyor
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PurposeLess sinan 1 ay en beğenilen
İyi fiyat verdiklerinde satacaktınız, bitişiniz yakındır.
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turker03 1 ay PurposeLess sinan
Tam da bunu yazacaktım ;)
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