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Ayasofya ve Sultanahmet, Star Wars mimarisine ilham olmuş

Star Wars serisinin 1999 yapımı Episode I: The Phantom Menace filminde görülen Naboo gezegenindeki yapıların mimarisinde Ayasofya ve Sultanahmet camiiden esinlenilmiş.
1 yıl
4,6b
1
15
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Star Wars serisinin 1999 yapımı Episode I: The Phantom Menace (Gizli Görev) filminde gördüğümüz Naboo gezegenin mimarisinde ülkemizdeki eserlerden ilham alındığı ortaya çıktı. 

Naboo gezegeninde, Luke ve Leia’nın annesi Padme yaşıyor. Gezegen, insanların dışında su altı şehirlerde yaşayan Gunganlara ev sahipliği yapıyor.

Strathclyde Üniversitesi’nden mimari uzmanı David Reat, Naboo gezegeninin mimarisini Türkiye’de bulunan eserlerden esinlenerek oluşturulduğunu ifade ediyor. Özellikle de Treed’in tasarımında Ayasofya ve Sultanhmet Camii’den ilham alınmış. Görsellerine baktığımızda da aradaki benzerlik net bir şekilde belli oluyor. Şehirdeki diğer binalarda da Türk mimarisi, Bizans mimarisi ve Barok tasarımlardan yararlanılmış.


Serinin yapımcısı olan Lucasfilm şirketinin prodüksiyon koordinatörü Doug Chiang da dünyada önde gelen yapıların Star Wars’a ilham kaynağı olduğunu doğruladı. Episode I’de cami ve minarelerden esinlenilen yapılar ile şehrin atmosferini değiştirdiklerini ifade etti.

Lucasfilm şirketinin çizerlerinden Ralph McQuarrie ise huzur veren bir gezegen görünümü olması için bu yapıların kullanıldığını söyledi.

Aşağıdaki galeriden Naboo’da bulunan Treed’in görsellerine ve peşinden Ayasofya ile Sultanahmet Camii görsellerine ulaşabilirsiniz. Serinin yeni filmi Star War: The Last Jedi bugün (13 Aralık) vizyona girdi.


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Silent Guardian 1 yıl en beğenilen
Kopyala yapıştır olduğu nasıl belli.

“Episode I’de camilerle birlikte minareleri de kullandıklarını kaydeden belirtti.”

Düzenlerken bağlamayı unutmuşsunuz.
Kopyala yapıştır olduğu nasıl belli.“Episode I’de camilerle birlikte minareleri de kullandıklarını kaydeden belirtti.”Düzenlerken bağlam...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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jedi39 1 yıl
Bunun tam film çıktığında ortaya çıkmasında bi reklam kokusu almadım değil.
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Kartal Göz 1 yıl
İlham alındığı bariz de bunu haber diye sunmak...
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St Batuhan 1 yıl
Gizli görev nedir yahu. Gizli Tehlike olmasın o?! Çevirdiğiniz program nasıl bir kelime haznesine sahip merak ettim zira GTranslate bile menace ı tehdit olarak çeviriyor ve filmin asıl ismi de Türkiye için Gizli Tehlike. Lütfen ayrıntılara dikkat edelim çevirip de bırakmayalım.
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obili 1 yıl
Telif alalım o zaman ...
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aybey 1 yıl
Bir çoğunuz üzülecek ama: Hristiyanlıktan önceki tapınak kültürü ile ortaya çıkan kubbe mimarisi, başta Hristiyan tapınaklarına -Katolik, Ortodoks ayrışması ile Katolikler kubbeyi bırakmış- oradan da kısmen Selçuklu ve daha çok Osmanlı'ya geçmiştir.
Dolayısı ile; Süleymaniye öncülü olan Ayasofya'dan etkilenerek yapılmıştır....
Araplar Kubbe mimarisini yapmamış/yapamamıştır. Osmanlı'nın o bölgede yaptırdığı birkaç cami dışında kubbe mimarisini pek göremezsiniz. Osmanlıdan sonra yapılan olabilir, ancak biz kimin kimden etkilendiğini ortaya koymak durumundayız...
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Paul Muaddib 1 yıl
galata kulesini göremiyorum
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kadirirdem 1 yıl
İşte bu güzel bir şey,ama kopyalama yani çalmaya karşıyım.
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arel.gr 1 yıl kadirirdem
kadirirdem
İşte bu güzel bir şey,ama kopyalama yani çalmaya karşıyım.







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kar98-k 1 yıl


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K_Spartakus 1 yıl
Yıllardır bilinen bir konu, tekrar tekrar pişirip öne koymaya gerek yok.
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obsesoz 1 yıl
İyiymiş. Esinlenenler çoğaldı bu aralar.
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jedi39 1 yıl
Bunun tam film çıktığında ortaya çıkmasında bi reklam kokusu almadım değil.
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