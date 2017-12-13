Ayasofya ve Sultanahmet, Star Wars mimarisine ilham olmuş

Star Wars serisinin 1999 yapımı Episode I: The Phantom Menace (Gizli Görev) filminde gördüğümüz Naboo gezegenin mimarisinde ülkemizdeki eserlerden ilham alındığı ortaya çıktı.

Naboo gezegeninde, Luke ve Leia’nın annesi Padme yaşıyor. Gezegen, insanların dışında su altı şehirlerde yaşayan Gunganlara ev sahipliği yapıyor.

Strathclyde Üniversitesi’nden mimari uzmanı David Reat, Naboo gezegeninin mimarisini Türkiye’de bulunan eserlerden esinlenerek oluşturulduğunu ifade ediyor. Özellikle de Treed’in tasarımında Ayasofya ve Sultanhmet Camii’den ilham alınmış. Görsellerine baktığımızda da aradaki benzerlik net bir şekilde belli oluyor. Şehirdeki diğer binalarda da Türk mimarisi, Bizans mimarisi ve Barok tasarımlardan yararlanılmış.

Serinin yapımcısı olan Lucasfilm şirketinin prodüksiyon koordinatörü Doug Chiang da dünyada önde gelen yapıların Star Wars’a ilham kaynağı olduğunu doğruladı. Episode I’de cami ve minarelerden esinlenilen yapılar ile şehrin atmosferini değiştirdiklerini ifade etti.

Lucasfilm şirketinin çizerlerinden Ralph McQuarrie ise huzur veren bir gezegen görünümü olması için bu yapıların kullanıldığını söyledi.

Aşağıdaki galeriden Naboo’da bulunan Treed’in görsellerine ve peşinden Ayasofya ile Sultanahmet Camii görsellerine ulaşabilirsiniz. Serinin yeni filmi Star War: The Last Jedi bugün (13 Aralık) vizyona girdi.