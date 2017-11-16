Aylık Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass üyeliği kısa süre için 1 TL

Microsoft, Black Friday indirimeleri öncesi Xbox One sahipleri için güzel bir kampanya başlattı. Bugüne kadar Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass aboneliği satın almamış kullanıcılar için aylık abonelik 1 TL olarak ücretlendirilecek.

Xbox Live Gold üyeliği ile oyunları çevrimiçi oynayabilir, özel indirimlerden yararlanabilir ve her ay verilen birkaç oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.





Xbox Game Pass ise Netflix benzeri bir yapıya sahip. Aboneliğini başlattıktan itibaren Xbox Game Pass kütüphanesine yer alan tüm oyunları ücretsiz bir şekilde oynama hakkına erişiyorsunuz.





Daha önce Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass aboneliği olmayanlar için ilk ay 1 TL kampanyası 29 Kasım tarihine kadar devam edecek. Her sene Black Friday’de olduğu gibi bu yıl da dijital oyun fiyatlarında indirim uygulanacak.