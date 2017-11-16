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Aylık Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass üyeliği kısa süre için 1 TL

Microsoft Store Türkiye'nin Black Friday fırsatı olarak başlattığı kampanya ile bir aylık Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass abonelikleri ilk ay için 1 TL olarak ücretlendirilecek.
1 yıl
4,3b
1
50
Oyun Konsolları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Microsoft, Black Friday indirimeleri öncesi Xbox One sahipleri için güzel bir kampanya başlattı. Bugüne kadar Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass aboneliği satın almamış kullanıcılar için aylık abonelik 1 TL olarak ücretlendirilecek.
Xbox Live Gold üyeliği ile oyunları çevrimiçi oynayabilir, özel indirimlerden yararlanabilir ve her ay verilen birkaç oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.


Xbox Game Pass ise Netflix benzeri bir yapıya sahip. Aboneliğini başlattıktan itibaren Xbox Game Pass kütüphanesine yer alan tüm oyunları ücretsiz bir şekilde oynama hakkına erişiyorsunuz.


Daha önce Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass aboneliği olmayanlar için ilk ay 1 TL kampanyası 29 Kasım tarihine kadar devam edecek. Her sene Black Friday’de olduğu gibi bu yıl da dijital oyun fiyatlarında indirim uygulanacak. 


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cronaldo2 1 yıl en beğenilen
Xbox yok ama aldım sıcakmıs
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dr20mouse 1 yıl
Online oyun oynamak için ücret vermeyi benim kafam almıyor hayır bu sunucuları microsoft mu sağlıyor oyunlara?
Benim bildiği oyun yapımcıları oyunları için kendi sunucularını kurar yanlış biliyorsam düzeltin.
Online oyun oynamak için ücret vermeyi benim kafam almıyor hayır bu sunucuları microsoft mu sağlıyor oyunlara?Benim bildiği oyun yapımcıları oyunları için ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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laider 1 yıl
1 ay bedava nedir ver yıllığı yarı fiyatına.
Zaten oyunlar pahalı, gozleri doysun.
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2 Avatar Avatar
DH Misafiri 10 ay
Arkadaşlar ben 1 ay önce xbox game pass üyeliği satın almıştım ve üyelikten 10-15 tane oyun indirmiştim . Arkadaşlar üyeliğim biterse bu oyunları oynamaya devam edebilecekmiyim
3 Yanıt Yanıtla
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ardaalisahin 10 ay DH Misafiri
Uyeliginiz sonlaninca oyunlara erisiminiz kaldirilir.Xbox game passi oyunlari o kadar ayligina kiralamak gibi dusunebilirsiniz.
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ardaalisahin 10 ay DH Misafiri
Uyeliginiz sonlaninca oyunlara erisiminiz kaldirilir.Xbox game passi oyunlari o kadar ayligina kiralamak gibi dusunebilirsiniz.
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sorceress 10 ay DH Misafiri
Hayır
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eto177 1 yıl
arkadaşlar birşey sormak istiyorum 1 liralık gold üyeliklerden almıştım geçen ay otomatik yenilemeyi kapatmamışım 29 a yenilenmiş sanal kartla ödemeyi alamamış mikrosoft üyeliğimi iptal edemiyorum ödeme yöntemi de iptal olmuyor borç yansır mı acaba ne yapabilirim
1 Yanıt Yanıtla
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Argele Virscarpis 10 ay eto177
konsoldan iptal edemeyebilirsin ama internetten outlook hesabına gir, abonelikler kısmından üyeliğini iptal et ,zaten sanal kartta para olmadığı için yenilenmez borcunda olmaz.
kolay gelsin.
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egonschiele 1 yıl
Merhabalar. Ben Xbox One'ı yeni aldım ve kredi kartımla 1 aylığına 1 Tl karşılığında live gold aldım. Kredi kartımdan da çekti parayı. Fakat online girmeye çalıştığımda sanki gold üyesi değilmişim gibi beni live gold sayfasına atıyor ve multiplayer oynatmıyor. Ama bedava oyunlarını indirebiliyorum live gold'un. Aboneliklerim kısmında da gözüküyorum. Ne yapabilirim acaba?
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aliriza81 1 yıl egonschiele
hocam memnun musun makineden.
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bahistuyo 1 yıl egonschiele
Almış olduğunuz üyelik gamepass üyeliğidir.
Gamepass ve ea access üyelikleri live gold üyelik olmadan çalışmaz.
Öncelikle live gold üyeliğiniz her daim olmalıdır ki diğer Alt üyelikleriniz geçerli olsun.
Linkteki ea access videosunu izlemenizi, blog yazımı okumanızı öneririm.

caner.cokyegit.com/...
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aliriza81 1 yıl
xbox one s tavsiye eder misiniz sizin de fikrinizi alayim. ps4 ile kiyaslarsak ozellikle.
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maşık 1 yıl aliriza81
özel oyun sevmeyen biri için ps almanının hiçbir sebebi yok
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Salwation1903 1 yıl
Söyle bir hata veriyor Bu satın alma işlemi için onay alınamadı. Sorularınız varsa, lütfen ödeme kabul eden sağlayıcınıza başvurun.
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Salwation1903 1 yıl
Ödeme sırasında hata veriyor bankanizla görüşün fln diyor
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Salwation1903 1 yıl
2 kartla denedim hata veriyor neden ?
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butters01 1 yıl Salwation1903
üyeliği yapmış olabilir kontrol edin
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butters01 1 yıl
geçen ay da almıştım, bu ay da. xbox 360 için çok bişeye yaramıyor en azından bedava oyunlarını eklemiş oluruz :)
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hhd82 1 yıl
uyelık 1 tl su an 16 gun devam edecekmıs
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Guest-07CE3F799 1 yıl hhd82
kaptık hocam sağ ol. :)
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ddeddedde 1 yıl
1 hafta xbox alıcam şimdi alabilir miyim bunu
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