BDDK araç kredilerinin eşik değerini iki katına çıkardı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taşıt kredilerindeki eşik değeri 50 bin liradan 100 bin liraya yükseltti. Kredilerin aracın fiyatına göre sınıflandırılması yapılırken 50 bin liraya göre gruplandırma yapılıyordu. Şimdi bu sınıflandırma işlemi 100 bin liraya göre yapılacak.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikle belirlenen yeni eşik değer, Eylül ayında hazırlanan taslak düzenlemenin 10 bin lira üzerinde.

Kredi tutarının aracın fiyatına oranını belirlemek için eşik değer olarak aracın fiyatının 50 bin liranın altında veya üstünde olmasına göre oran belirleniyordu.

Yeni yönetmelikte ise eğer aracın nihai fatura değeri 100 bin Türk Lirası ve altında ise kredi tutarı aracın fiyatının yüzde 70’ini aşamayacak. Aracın nihai fatura değeri 100 bin Türk Lirasını aşıyorsa kredi tutarı aracın fiyatının yüzde 50’sini aşamayacak. İkinci el binek araçlarda aracın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınacak.

Sıfır araç otomobili fiyatlarının giderek yükselmesi bu kararın alınmasına neden oldu. 50 bin liralık eşik değerin altında kalan araç sayısı kısıtlı. Eşik değerin yükseltilmesi ile yüzde 70'lik krediye dahil olacak araç sayısı artmış oldu.