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BDDK araç kredilerinin eşik değerini iki katına çıkardı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taşıt kredilerindeki eşik değeri 50 bin liradan 100 bin liraya çıkardı. Artan araç fiyatları nedeniyle böyle bir karar alındı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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BDDK araç kredilerinin eşik değerini iki katına çıkardı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taşıt kredilerindeki eşik değeri 50 bin liradan 100 bin liraya yükseltti. Kredilerin aracın fiyatına göre sınıflandırılması yapılırken 50 bin liraya göre gruplandırma yapılıyordu. Şimdi bu sınıflandırma işlemi 100 bin liraya göre yapılacak.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikle belirlenen yeni eşik değer, Eylül ayında hazırlanan taslak düzenlemenin 10 bin lira üzerinde.

Kredi tutarının aracın fiyatına oranını belirlemek için eşik değer olarak aracın fiyatının 50 bin liranın altında veya üstünde olmasına göre oran belirleniyordu.

Yeni yönetmelikte ise eğer aracın nihai fatura değeri 100 bin Türk Lirası ve altında ise kredi tutarı aracın fiyatının yüzde 70’ini aşamayacak. Aracın nihai fatura değeri 100 bin Türk Lirasını aşıyorsa kredi tutarı aracın fiyatının yüzde 50’sini aşamayacak. İkinci el binek araçlarda aracın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınacak.

Sıfır araç otomobili fiyatlarının giderek yükselmesi bu kararın alınmasına neden oldu. 50 bin liralık eşik değerin altında kalan araç sayısı kısıtlı. Eşik değerin yükseltilmesi ile yüzde 70'lik krediye dahil olacak araç sayısı artmış oldu.


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emrekaradag 1 yıl en beğenilen
Artan araç fiyatlarından ziyade yükselişte gösterilen ancak aslında dibe vuran ekonominin sonucu olarak, doların değer kazanması değil türk lirasının değersizleşmesi sonucu değişen araç fiyatları yazılsa daha doğru olacakmış
Artan araç fiyatlarından ziyade yükselişte gösterilen ancak aslında dibe vuran ekonominin sonucu olarak, doların değer kazanması değil türk lirasının değersizle...
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Raif Ulutürk 1 yıl
Süper haber... Artık 100 Bin TL'lik bir otomobile kredi maliyetinin de eklenmesi ile 200 Bin TL'ye sahip olabileceğiz... Hemen eşe dosta haber salayım... Herkes kredi ile araç sahibi olsun... Yıllık yakıt tüketimi, bakımı, motorlu taşıtlar vergisi, zamlı yıllık muayene, kasko-sigorta primleri, aylık kredi ödemeleri ile artık rahatça OCAĞIMIZA İNCİR AĞACI dikebileceğiz... YAŞASINNNN, büyüklerimize teşekkür ediyorum :)
Süper haber... Artık 100 Bin TL'lik bir otomobile kredi maliyetinin de eklenmesi ile 200 Bin TL'ye sahip olabileceğiz... Hemen eşe dosta haber salayım... Herke...
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MustafaC53 1 yıl
Arz-talep, kimse ağlamasın.
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D-Assault 1 yıl
İyice borca batsın ki herkes, ilk seçimde aman borcum var istikrar sürsün diye malum partiye gelsin oylar.
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Demage 1 yıl
Arabalar zamlandı kredi hacmi azaldı, çözüm güzel düşünülmüş.
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O.R.A.C.L.E 1 yıl
kötüye giden ekonominin göstergesidir kredi oranının artması ya da vadelerin uzaması. Artan kredi miktarı ile araç piyasasında hareketlenme olur fiyatlar artar yine.
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FreudeAmFahren 1 yıl
Sen yeter ki ensesi kalın ol.. araba al istersen 3 milyon liraya rolls royce al bir şekilde tamamına kredi sağlarlar bu ülkede.. Krallar gibi karşılarlar seni.. Her ne sıkıntın varsa sorun yaptığın şeye bak abi.. Derler.. Elini öperler.
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redferrari 1 yıl
çok se'2o bir düzenleme olmuş,,
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nl_ztrk 1 yıl
Bu ekonomiye rağmen hala kredi çekip 100.000 ₺ lik araba alanın aklına kocaman bir

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volkan3156 1 yıl
Kredi kullanmayı düşünen arkadaşlara bankalar aşağıdaki şaraptan bir adet promosyon vereceklermiş. Kesin bilgi...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ipli jeton 1 yıl
Şu siteyi bir düzeltin artık. Mesajda büyük bir resim olduğunda sayfa da resme göre genişliyor. Haberi okumak için telefonu çeviriyorum. Haberi okuduktan sonra yorumları okumak için tekrar çeviriyorum. Telefon fırıldağa döndü

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dark_prince60 1 yıl
yok ekonomi dipte yok batıyoruz. Sonra sokağa bi çıkıyoruz adam 300 bin tl ye ev alıyor. sonra bi bakıyosun etrafında eski araba kalmamış, herkes 100 küsür binliralık arabalara biniyor. ben bile şimdi yıl sonu kampanyalarını kovalıyorum araba almak için.
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Nirvana333 1 yıl
Oh be! Ülke olarak zor zamanlar geçiriyoruz.bu haber toplumu bi nebze de olsa rahatlatır.
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