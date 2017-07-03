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BMW i8 Roadster'a ait ilk teaser video yayınlandı

BMW sevilen hibrit spor modeli i8'in üstü açık modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Üretici, BMW i8 Roadster olarak adlandırılan aracın ilk teaser videosunu yayınladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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23
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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İlk olarak karşımıza 2012 yılında yılında çıkan BMW'nin i8 modelinin üstü açık versiyonu önümüzdeki sene üretime girmeye hazırlanıyor. BMW i8 Roadster ismiyle anılan modele ait ilk teaser videosu yayınlandı.
Videoda üstü açık araç kamuflajlı bir biçimde yer alırken, açılan tavanının kumaştan olduğu gözlemleniyor. Videoda yer alan bir diğer detaya göre ise üstü açık i8 diğer modele göre koltukların arkasında iki adet çıkıntıya sahip. Yeni i8 Roadster'ın güncel i8'in makyajlı versiyonu ile birlikte tanıtılması beklenirken, makyajlama işleminin getirisi olarak 1.5 litrelik turbo benzinli motor ile elektrik motorunun birleşiminden oluşan hibrit ünitenin gücü 372 bg seviyesine çıkacak.
BMW'nin yeni i8 Roadster'ı eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarında tanıtması beklenirken, araç 2018 yılında yetkili satıcılarda yerini alacak. Üstü açık i8 modeli ile ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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capital.punishment 2 yıl en beğenilen
Alamamak için sabırsızlanıyorum
1 Yanıt Yanıtla +26
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Moueson 2 yıl KIBARFEVZO
KIBARFEVZO
bunu alanların %97 si haram parayla alıyor.

Muhterem amca son noktayı koydu !
1 Yanıt Yanıtla +8
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KIBARFEVZO 2 yıl
bunu alanların %97 si haram parayla alıyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
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JoeyBane 2 yıl
Mars'a yolculuklar başladı
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Aléister Crowley 2 yıl
Söyle bi arabaya binmek için ne kadar gelirimiz olması lazım acaba
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faniseyler 2 yıl
Düşünüyorum da böyle bi arabam olsa dışarı çıktığımda ya çalarlarsa ya çizerlerse ya çarparlarsa diye rahat edemem. Şimdi benim 2000 model Yaris çizseler çarpsalar tabi üzülürüm ama cana gelceğine mala gelsin der yaptırır 3-5 gün sonra tekrar binerim :)
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Glorfindel1907 2 yıl
Tasarım şahane yollarda nasıl görünür acep, Herşey para değil bazı araçları yolda izlemek bile güzel örnek A7, S90 gibi
1 Yanıt Yanıtla +2
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Fakirdepocu 2 yıl Glorfindel1907
tayfn1907
Tasarım şahane yollarda nasıl görünür acep, Herşey para değil bazı araçları yolda izlemek bile güzel örnek A7, S90 gibi


Fakirlik seviyem
1 Yanıt Yanıtla +1
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eric13 2 yıl
Araba alacaksan boyle birsey alacaksin digerleri sadece 'ulasim araci' ...
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KIBARFEVZO 2 yıl
bunu alanların %97 si haram parayla alıyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Moueson 2 yıl KIBARFEVZO
KIBARFEVZO
bunu alanların %97 si haram parayla alıyor.

Muhterem amca son noktayı koydu !
1 Yanıt Yanıtla +8
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danGerfuLL 2 yıl
Bu aracsa benimki at arabasi.
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BekirTemel 2 yıl
GMG bunu beğendi.
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Moueson 2 yıl
Fazla fantastik buldum sanki araç bu dünyadan degil gibi araçı alsam insanların bana uzaylı muamelesi yapmasından korkuyorum
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Tr@mmler 2 yıl
Kamuflajlı olarak bir başka güzel görünüyor. Bu şekilde de satışa sunulsun.
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