BMW i8 Roadster'a ait ilk teaser video yayınlandı

İlk olarak karşımıza 2012 yılında yılında çıkan BMW'nin i8 modelinin üstü açık versiyonu önümüzdeki sene üretime girmeye hazırlanıyor. BMW i8 Roadster ismiyle anılan modele ait ilk teaser videosu yayınlandı.

Videoda üstü açık araç kamuflajlı bir biçimde yer alırken, açılan tavanının kumaştan olduğu gözlemleniyor. Videoda yer alan bir diğer detaya göre ise üstü açık i8 diğer modele göre koltukların arkasında iki adet çıkıntıya sahip. Yeni i8 Roadster'ın güncel i8'in makyajlı versiyonu ile birlikte tanıtılması beklenirken, makyajlama işleminin getirisi olarak 1.5 litrelik turbo benzinli motor ile elektrik motorunun birleşiminden oluşan hibrit ünitenin gücü 372 bg seviyesine çıkacak.

BMW'nin yeni i8 Roadster'ı eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarında tanıtması beklenirken, araç 2018 yılında yetkili satıcılarda yerini alacak. Üstü açık i8 modeli ile ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.