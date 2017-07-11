BMW önümüzdeki yıl Formula E'ye katılma kararı aldı

BMW, yaptığıyla duyuruyla elektrikli Formula E şampiyonasının 2018/2019 sezonunda yer alacağını açıkladı. Alman üretici yarışlarda kendi geliştirdiği bir güç ünitesine sahip bir elektrikli araçla yarışacak. BMW'nin işleri mevcut Andretti takımı tarafından yürütülecek ve marka, EV yarış serisine katılımının gelecekte yol otomobillerine katkıda bulunacağını söylüyor.

Proje kapsamında ortaya çıkan gelişmelerin BMW Grubu açısından önemli olacağını belirten BMW AG Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Fröhlich, BMW i Motorsport'un üretim ve motor sporları arasındaki etkileşimin fazla olmasının buna katkı sağlayacağını belirtiyor.

Audi de Abt Schaeffler takımını tamamen devralması sonrası önümüzdeki sezon kendi adıyla yer alacak ve böylelikle BMW Formula E'de otomobil üretiminden rakipleri olan Renault, DS, Jaguar ve Audi ile rekabet edecek. 2016 yılından beri Andretti Formula E takımına desteği ile yarışlarda yer alması dışında hali hazırda şampiyonada farklı görevlerde yer alan BMW, şu anda i3 ve i8 araçlarıyla güvenlik aracı ve sağlık aracı olarak görev alıyor.

http://www.autoexpress.co.uk/bmw/100102/bmw-to-join-formula-e-in-2018