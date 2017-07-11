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BMW önümüzdeki yıl Formula E'ye katılma kararı aldı

Hali hazırda Andretti takımı ile Formula E yarışlarında bir nebze de olsa yer alan BMW, 2018/2019 sezonunda kendi geliştirdiği güç ünitesi ile tamamen üretici konumunda katılım sağlayacağını duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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BMW, yaptığıyla duyuruyla elektrikli Formula E şampiyonasının 2018/2019 sezonunda yer alacağını açıkladı. Alman üretici yarışlarda kendi geliştirdiği bir güç ünitesine sahip bir elektrikli araçla yarışacak. BMW'nin işleri mevcut Andretti takımı tarafından yürütülecek ve marka, EV yarış serisine katılımının gelecekte yol otomobillerine katkıda bulunacağını söylüyor.
 
Proje kapsamında ortaya çıkan gelişmelerin BMW Grubu açısından önemli olacağını belirten BMW AG Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Fröhlich, BMW i Motorsport'un üretim ve motor sporları arasındaki etkileşimin fazla olmasının buna katkı sağlayacağını belirtiyor.
 
Audi de Abt Schaeffler takımını tamamen devralması sonrası önümüzdeki sezon kendi adıyla yer alacak ve böylelikle BMW Formula E'de otomobil üretiminden rakipleri olan Renault, DS, Jaguar ve Audi ile rekabet edecek. 2016 yılından beri Andretti Formula E takımına desteği ile yarışlarda yer alması dışında hali hazırda şampiyonada farklı görevlerde yer alan BMW, şu anda i3 ve i8 araçlarıyla güvenlik aracı ve sağlık aracı olarak görev alıyor.
 

http://www.autoexpress.co.uk/bmw/100102/bmw-to-join-formula-e-in-2018 Yorum Yaz
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10ff 2 yıl en beğenilen
eskiden ne guzel motor siniri sacmaligi yokken f1 yarislarini izlerdik. kanepenin koseye gecer televizyonun sesini acar, o muhtesem sesi dinlerdik... simdi kesinlikle eskisi gibi keyifli degil. illa icine edecekler
eskiden ne guzel motor siniri sacmaligi yokken f1 yarislarini izlerdik. kanepenin koseye gecer televizyonun sesini acar, o muhtesem sesi dinlerdik... simdi kes...
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aligulmez06 2 yıl
Hayırlı olsun :)
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Grand_Alexander 2 yıl
bi ara F1'de de pit alanında elektrikli motor kullanma şartı düşünülmüştü ama sistemin (geri kazanım sisteminin) değişmesiyle bundan vazgeçildi...
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entelim 2 yıl
F1 de bulundukları süre içinde hep en iyi motorları ürettiler. F1'deki en hızlı tur halen BMW motorlu bir araca ait.
Kendi takımlarını kurup şampiyonluğa oynamak istediler hatta yarış galibiyeti bile aldılar ama saçma F1 kuralları yüzünden çekilme kararı aldılar. Haklı olduklarını zaman gösterdi zaten. F1 şu an sürekli izlenme oranı düşen ve eski ihtişamlı günlerine dönmeye çalışan bir organizasyon haline geldi.
F1 takip etmeyenler de gelmiş rezil oldular diye forum köşelerine düşmüş. Yazık.
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TEPEE PREMİUM PACK 2 yıl entelim
entelim
F1 de bulundukları süre içinde hep en iyi motorları ürettiler. F1'deki en hızlı tur halen BMW motorlu bir araca ait.
Kendi takımlarını kurup şampiyonluğa oynamak istediler hatta yarış galibiyeti bile aldılar ama saçma F1 kuralları yüzünden çekilme kararı aldılar. Haklı olduklarını zaman gösterdi zaten. F1 şu an sürekli izlenme oranı düşen ve eski ihtişamlı günlerine dönmeye çalışan bir organizasyon haline geldi.
F1 takip etmeyenler de gelmiş rezil oldular diye forum köşelerine düşmüş. Yazık.

2005 ten beridir takip ediyorum tüm yarışları
fakat istenilen başarıyı hiç bir alanda yakalayamayan ve kuyruğunu kıstırıp kaçan bir markadan bahsediyoruz.
hangi başarısı var koca bir yok.
f 1 şu anki organizasyon yapısı amerika odaklı şirketin bünyesinde.
ve sesli motorlardan turbo devrine geçtiler..
organizasyon içeriğin pahalı bilet vs bu spora olan ilgiyi malesef düşürüyor.
elektrik olayı markanın iştahını kabartmış anlaşılan.
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PurposeLess sinan 2 yıl
Başarısız olunca f1 den kaçtılar, kaçak güreşenlere sevmem. Herkese eyvallah bmw ye yallah.
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haberelectro 2 yıl
F1 de rezil oldular bakalim bunda nolacak.
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QralCess 2 yıl
Ferrari ve Mercedes varken senin neyine bmw..

Rekabet güzeldir..
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hazarRS 2 yıl
formula e serisi oldukça sağlam adımlarla kendine yer edinmeye başladı. Alışma sürecini iyi kontrol ettiler. İlk yıl tüm araçlar standarttı, sonraki yıl araçlara ince ayar seçeneği geldi. Sonra takımlara parçalarda modifikasyon izni vermeye başladılar. Şimdi de haberden gördüğüm kadarıyla üreticilere kendi motorlarını üretme fırsatı vermişler. Birden formula1 gibi bir seri yapsalar takımlar için oldukça zor olurdu. Tadı kaçmaya başlayan formula1e güzel bir alternatif olmaya başladı seri.
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Çetooooo 2 yıl
0 Ses İle Formula Yarışı Vay Be
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Guest-F2673E0F4 2 yıl Çetooooo
Çetooooo

0 Ses İle Formula Yarışı Vay Be


Şuanki Formula nın bir zevki yok ki ne sesi güzel nede motorları iyi eskiden sınırlama yoktu ne güzel.
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Cezdim34 2 yıl
Hayırlı olsun
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Asami Zdrenka 2 yıl
Böyle güvenlik aracına can kurban.
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