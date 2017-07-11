BMW önümüzdeki yıl Formula E'ye katılma kararı aldı

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BMW, yaptığıyla duyuruyla elektrikli Formula E şampiyonasının 2018/2019 sezonunda yer alacağını açıkladı. Alman üretici yarışlarda kendi geliştirdiği bir güç ünitesine sahip bir elektrikli araçla yarışacak. BMW'nin işleri mevcut Andretti takımı tarafından yürütülecek ve marka, EV yarış serisine katılımının gelecekte yol otomobillerine katkıda bulunacağını söylüyor.
Proje kapsamında ortaya çıkan gelişmelerin BMW Grubu açısından önemli olacağını belirten BMW AG Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Fröhlich, BMW i Motorsport'un üretim ve motor sporları arasındaki etkileşimin fazla olmasının buna katkı sağlayacağını belirtiyor.
Audi de Abt Schaeffler takımını tamamen devralması sonrası önümüzdeki sezon kendi adıyla yer alacak ve böylelikle BMW Formula E'de otomobil üretiminden rakipleri olan Renault, DS, Jaguar ve Audi ile rekabet edecek. 2016 yılından beri Andretti Formula E takımına desteği ile yarışlarda yer alması dışında hali hazırda şampiyonada farklı görevlerde yer alan BMW, şu anda i3 ve i8 araçlarıyla güvenlik aracı ve sağlık aracı olarak görev alıyor.
http://www.autoexpress.co.uk/bmw/100102/bmw-to-join-formula-e-in-2018 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kendi takımlarını kurup şampiyonluğa oynamak istediler hatta yarış galibiyeti bile aldılar ama saçma F1 kuralları yüzünden çekilme kararı aldılar. Haklı olduklarını zaman gösterdi zaten. F1 şu an sürekli izlenme oranı düşen ve eski ihtişamlı günlerine dönmeye çalışan bir organizasyon haline geldi.
F1 takip etmeyenler de gelmiş rezil oldular diye forum köşelerine düşmüş. Yazık.
2005 ten beridir takip ediyorum tüm yarışları
fakat istenilen başarıyı hiç bir alanda yakalayamayan ve kuyruğunu kıstırıp kaçan bir markadan bahsediyoruz.
hangi başarısı var koca bir yok.
f 1 şu anki organizasyon yapısı amerika odaklı şirketin bünyesinde.
ve sesli motorlardan turbo devrine geçtiler..
organizasyon içeriğin pahalı bilet vs bu spora olan ilgiyi malesef düşürüyor.
elektrik olayı markanın iştahını kabartmış anlaşılan.
Rekabet güzeldir..
Şuanki Formula nın bir zevki yok ki ne sesi güzel nede motorları iyi eskiden sınırlama yoktu ne güzel.
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