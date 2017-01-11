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BMW'den şu zamana kadarki en hızlı 5 Serisi modeli: M550i xDrive

BMW yeni G30 kodlu 5-Serisinin en güçlü modeli ile Detroit Otomobil Fuarında gövde gösterisi yaptı. Yeni M550i xDrive, 4 saniyenin altında 0'dan 100km/h hıza ulaşarak çoğu spor aracı aratmıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
20,5b
1
51
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Ekim ayında resmi olarak tanıtılan G30 kasa kodlu BMW 5 Serisi henüz ülkemizde satışa sunulmuş değil. İncelemelerde olumlu yorumlar alan yeni 5 Serisi ailesi, Detroit Otomobil Fuarında yeni versiyonlarına kavuştu. Serinin en güçlü versiyonu olan ve merakla beklenen M5 bu fuarda tanıtılmazken BMW onun yerine M550i xDrive modeli ile gövde gösterisi yaptı. M550i'nin yanında Alman üretici, serinin en verimli modeli 530e iPerformance'ı da canlı olarak ilk kez bu fuarda sergiledi.
Gücünü 2.0-litre hacmindeki 4 silindirli TwinPower Turbo benzinli motoru ile BMW eDrive takımının geliştirdiği eDrive elektrikli motorundan alan 530e iPerformance toplamda 250 beygir güç ve 420 Nm tork değerlerine sahip. Bu değerlerle BMW 530e iPerformance modeli 0-60 mph (96km/h) hızlanmasını 6,0 saniyede tamamlarken, dört çeker sistemine sahip BMW 530e xDrive iPerformance modeli ise bu hızlanmayı 5,8 saniyede tamamlıyor.
Bir başka sergilenen araç olan BMW M550i xDrive modeli 5 Serisinde en üst noktayı alırken, üstün sürüş dinamikleri ve performansıyla, günlük kullanım ve gücü tek bir araçta topluyor. BMW M550i xDrive Sedan, özel olarak modifiye edilmiş M Performance TwinPower Turbo 4.4-litrelik 8 silindirli motorla güçlendirilen ilk M Performans modeli olma özelliğini de taşıyor. İki adet twin-scroll turbo ile donatılan bu V8 motor, Yüksek Hassasiyetli Enjeksiyon sistemi, Valvetronic tamamen değişken valf zamanlaması ve Çift-VANOS değişken eksantrik mili zamanlama kontrolü özelliklerine sahip. Barındırdığı bu teknolojilerle 5.500 d/d'da 456 beygir güç sunan motor 1.800 d/d'dan itibaren de 650 Nm tork değeri sunuyor. 0-60 mph (96km/h) hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlayan M550i xDrive'ın son sürati ise 250 km/h ile sınırlandırılmış.
2018 model BMW 530e iPerformance modelinin Amerika'da $51.400BMW 530e xDrive iPerformance modelinin $53.700, BMW M550i xDrive modelinin ise $72.100 fiyat etiketiyle satışa sunulacağı açıklanmış durumda.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/bmw-m550i-xdrive-is-the-quickest-5-series-yet-ar175625.html Yorum Yaz
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V4LKyR 2 yıl en beğenilen
M550'nin 72.000 $ olması aslında bu arabanın Türkiye'de 72 bin TL'ye satılması ile aynı şey. Neden? Amerika'da bir ortalama bir işçinin aldığı maaş minimum 2000 $ falan.
Pekiiiii, biz Türkiye'de 72 bin TL'ye ne alıyoruz?
Dizel Clio geliyor o paraya herhalde.
Clio ve BMW M550'nin karşılaştırması aslında Amerika ve Türkiye'nin karşılaştırması. Güzel bir örnek oldu. Ha, bu arada, biz Clio'yuz.
M550'nin 72.000 $ olması aslında bu arabanın Türkiye'de 72 bin TL'ye satılması ile aynı şey. Neden? Amerika'da bir ortalama bir işçinin aldığı maaş minimum 200...
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Batumatu 2 yıl
H A Y A L bu ülkede böyle şeyler...
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Duratec 2 yıl
Euro/TL: 4 küsür.. Ötv 160% Kdv 18% , Aracın fiyatına filan değinmeye hiç gerek yok o yüzden..
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erkutamca 2 yıl
Minimum 300 Bin Dolara Alınır m550i.
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talharo123 2 yıl
Bmw motorlu dolayisiyla bmw ortakli yapilan mclaren f1'in kac yasinda oldugunu ve son hizini bilmeyenler imkanlardan falan bahsediyor :-) tr.wikipedia.org/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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haberelectro 2 yıl talharo123
Paganide de mecedes motoru var nabalim simdi? Motor vermekle is bitiyorsa mclaren F1 de yarisirken mororlarini kimden aldi mercedesten. Mclaren in basarilari malum. BMW de F1 e girdi biliyorsun. Sonuc ne oldu. Pilini pirtini toplayip gitti
Simdi mercedes kendi takimiyla 3 sezondur sampiyon oluyor. Herkes imkanlari kadar iste dedigim gibi...BMW simdi mutfak robotundan hallice i8 uretiyor. Mercedeste ring in en hizli 10 otomobilinden birini uretiyor. Sirada hiper car var...Gelmis 20 yil onceki olaydan dem vuruyorsun yazik gercekten.
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haberelectro 2 yıl
Mercedes hiper otomobil yapıyorum diyor BMW nin derdi de en hızlı 5 serisini yapmak. Herkes imkanları kadar...
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uçanBalık 2 yıl
hocam soyle konular acipta milletin moralini bozmayin,forum ahalisi boyle konulri gorunce depresyona giriyor ,yapmayin yazik gunah. . . .
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KaSaTuRa. 2 yıl
bu arabayı neden getiriyorlar, biz nasılsa alamıycaz muhabbetleri saçma değil mi?
yandaş olursan, adamını ayarlarsan, doğru çevreyi edinirsen, yalama konusunda uzmanlaşırsan ve bu ülkede kuralına göre oynarsan bırak bunu tuvalete bile helikopterle gidersin
Yanıtla +4
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infectedvoice 2 yıl
içinde bulunduğumuz durum tamamen bizim seçimlerimizdir, biz istedik böyle olmayı.
vatana değil cebine çalışanları istedik belki üç kuruş nemalanırız diye
vatana değil dış güçlere çalışanları istedik belki bir mevki verir diye
şimdi ne oldu; küçük hesap yapan insaların geldiği noktadayız..
1 Yanıt Yanıtla +13
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alp0007 2 yıl
Bu dünyada güzel olan ne varsa onu hak eden alır. Genel anlamda bizim vatandaşımız böyle araba kullanmayı hak etmiyor. Hak eden alıyor, kullanıyor, afiyet olsun.
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MYılmaz4646 2 yıl
Bu arabayı hiçbir zaman alamayacak olmamız
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neo01470 2 yıl
Anca ülkemizi kötüleyin ! Elini taşın altına koyan yok
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dugers 2 yıl
Alfa Romeo Gulia Quadrifoglio Verde derim. Tek geçerim. Amg si M i bunun yanında çöp.
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bianconera 2 yıl dugers
dugers
Alfa Romeo Gulia Quadrifoglio Verde derim. Tek geçerim. Amg si M i bunun yanında çöp.

vayyy seni tanımak istiyorum yiğidim tez zamanda..
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