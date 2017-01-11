BMW'den şu zamana kadarki en hızlı 5 Serisi modeli: M550i xDrive

Geçtiğimiz Ekim ayında resmi olarak tanıtılan G30 kasa kodlu BMW 5 Serisi henüz ülkemizde satışa sunulmuş değil. İncelemelerde olumlu yorumlar alan yeni 5 Serisi ailesi, Detroit Otomobil Fuarında yeni versiyonlarına kavuştu. Serinin en güçlü versiyonu olan ve merakla beklenen M5 bu fuarda tanıtılmazken BMW onun yerine M550i xDrive modeli ile gövde gösterisi yaptı. M550i'nin yanında Alman üretici, serinin en verimli modeli 530e iPerformance'ı da canlı olarak ilk kez bu fuarda sergiledi.

Gücünü 2.0-litre hacmindeki 4 silindirli TwinPower Turbo benzinli motoru ile BMW eDrive takımının geliştirdiği eDrive elektrikli motorundan alan 530e iPerformance toplamda 250 beygir güç ve 420 Nm tork değerlerine sahip. Bu değerlerle BMW 530e iPerformance modeli 0-60 mph (96km/h) hızlanmasını 6,0 saniyede tamamlarken, dört çeker sistemine sahip BMW 530e xDrive iPerformance modeli ise bu hızlanmayı 5,8 saniyede tamamlıyor.

Bir başka sergilenen araç olan BMW M550i xDrive modeli 5 Serisinde en üst noktayı alırken, üstün sürüş dinamikleri ve performansıyla, günlük kullanım ve gücü tek bir araçta topluyor. BMW M550i xDrive Sedan, özel olarak modifiye edilmiş M Performance TwinPower Turbo 4.4-litrelik 8 silindirli motorla güçlendirilen ilk M Performans modeli olma özelliğini de taşıyor. İki adet twin-scroll turbo ile donatılan bu V8 motor, Yüksek Hassasiyetli Enjeksiyon sistemi, Valvetronic tamamen değişken valf zamanlaması ve Çift-VANOS değişken eksantrik mili zamanlama kontrolü özelliklerine sahip. Barındırdığı bu teknolojilerle 5.500 d/d'da 456 beygir güç sunan motor 1.800 d/d'dan itibaren de 650 Nm tork değeri sunuyor. 0-60 mph (96km/h) hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlayan M550i xDrive'ın son sürati ise 250 km/h ile sınırlandırılmış.

2018 model BMW 530e iPerformance modelinin Amerika'da $51.400, BMW 530e xDrive iPerformance modelinin $53.700, BMW M550i xDrive modelinin ise $72.100 fiyat etiketiyle satışa sunulacağı açıklanmış durumda.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/bmw-m550i-xdrive-is-the-quickest-5-series-yet-ar175625.html