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BTK'dan VPN kullanımının engellenmesi ile ilgili açıklama geldi

Mahkeme kararı ile engellenen sitelere erişimi tamamen ortadan kaldırmak isteyen BTK'dan VPN açıklaması geldi. VPN kullanımının engellenmesi ile ilgili alınan kararların detayları haberimizde.
1 yıl
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Ülkemizde birçok kullanıcının, mahkeme kararı ile engellenen siteleri erişmek için tercih ettiği bir yöntem olan VPN'in sonu yakın görünüyor. Bilgi Teknoloji Kurumu (BTK) İnternet Dairesi Bilişim Uzmanı Levent Gönenç, VPN kullanımının adım adım engelleneceğini açıkladı.

VPN kullanımı ile ilgili ciddi önlemler aldık

TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu'na yaptığı sunum esnasında soruları yanıtlayan Gönenç: "VPN gibi alternatif erişim engelleme yöntemlerini kullanmayla ilgili kanunda da hüküm var. Bu hüküm kapsamında da erişim sağlayıcılarının, internet servis sağlayıcılara uyarılarımız bulunmakta. Bu uyarılarımız kapsamında ciddi tedbirler de alıyorlar, bu aldıkları tedbirleri de şu anda test etme aşamasındayız. Çünkü takdir edersiniz ki yüzlerce uygulama ve işletmeye böldüğünüz zaman matriks şeklinde bunların bir de test edilmesi lazım." şeklinde konuştu.
VPN kullanımının tüm dünya için bir sorun olduğunu belirten Gönenç açıklamalarına şöyle devam etti: "Sürekli değişen uygulamalar bu bahsettiğiniz alternatifli erişimi engelleme uygulamaları, IP adresleri sürekli değişebiliyor, yöntemleri değişebiliyor. Çünkü amaçları zaten erişime engellemeyi aşmak, bu amaçla üretilmekte. Tüm dünyada ortak bir sorun, bununla ilgili çalışmamız şu anda mevcut, tedbir alınması amacıyla uyarılarımız erişim sağlayıcılara mevcut ve ciddi önlemler de aldık, test aşamasındayız, testlerimiz tamamlandıkça faz faz ilerlemeyi düşünüyoruz."

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cccaaannn313162 1 yıl
"Çünkü amaçları zaten erişime engellemeyi aşmak"
ciddden vpn bunun için var sanıyolar.
üzüldüm
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Whippoorwill 1 yıl
VPN bir sorundan sonrasını okumadım. Gerçekten yazık.
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redoracle 1 yıl
Tüm dünyada ortak bir sorun?
Ekonomik kriz çoktan geldi ama bize heryer ahaber olacağı için sorun yokmuş gibi devam etmek için ellerinden geleni yapıyorlar.
Bunlarla uğraşacaklarına adalet,hak hukuk,üretim,eğitim vs ile uğraşsalardı keşke o zaman vpn'yi engellemeye ihtiyaçları olmazdı.
İş buralara kadar geldiyse ciddi olaylar bizi bekliyor, önce doğan medyanın alınması,şimdi internet sansürleri vs bunlar pek hayra alamet değil.
Tüm dünyada ortak bir sorun?Ekonomik kriz çoktan geldi ama bize heryer ahaber olacağı için sorun yokmuş gibi devam etmek için ellerinden geleni yapıyorlar....
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tacimmüdür 1 yıl
CYBERGHOST KULLANIYORDUM YASAKLADILAR BENDE üyeliğimi iptal ettirdim diğer yıl kartttan otomatik çekmesinler diye tavsiye edeceğiniz güvenilir bir VPN var mı pm den yazabilirsiniz
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claudatur07hasann 1 yıl
iosta aloha brıwser android de tenta windowsta vpnbook. skyzip .friGate CDN . ininja proxy kullanabilirsiiniz.ücretli secenekten ise nord vpn ve express vpn terch edilebilir.devletimiz dip yontemiyle engellese bile bazı vpn ler bunu aşabiliyor nord vpn de obfuscated serverları ndan bunu asabilirsiniz.çin the great frewal için milyonlsrca dolar harcadı lakin yine cozum yolları bulunuyor.ama ne zaman derki bu vpn veya proxy kullananlara su kadar ceza verilir derse ozaman bır caydırıcılığı olur bu işin .boyle bir yasa cıkarsa da ınternet kapatırız. amaç yıldırmak bunaltmak bu nu basardılar mı EVET
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mustyblack 1 yıl
Sayın Cumhurbaşkanımıza en ufak karşı tavıra, forumda bile 7 gün blok yiyorsak bu habere şaşırmamak gerekir.
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Huseyin-ZST 1 yıl
Başarısız olacakları her türlü girişimi destekliyorum. VPN'i engelleyin koçlarım. Ne de olsa başarısız olacaksınız.

İran, Rusya ve Çin2in başaramadığını başaracak Türk Devleti...

İnternetin özgürlüğünü kısıtlamanın tek yolu, yurtdışına açılan o kabloları kemirmek veya interneti alınamayacak kadar pahalı hale getirmektir. İki türlü de, sizi "yıkarlar"
Bunun dışındaki uğraş boşa uğraş, boşa hezeyandır. Yasakçı zihniyet de öyle. Siz yasakladıkça daha büyük bir kitleyi daha derine gömersiniz. Kendiniz için bunun takibini zorlaştırmaktan öteye gitmez bu durum.
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schavelle 1 yıl
"VPN kullanımının tüm dünya için bir sorun olduğunu belirten....." [8\|]
Bir de burada "şunu yaparım yasağı aşarım" diyenler var.
Nefes almayı da yasaklasınlar "kutuda hava satın alırım oksijen alırım" diyecekler herhalde...
Çok kötü bir haber.
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mitokondrioglukadayi 1 yıl
Telekom machine learning tabanli (GFW) bir firewall gelistirirse, o zaman vpnleri tek tek engellemesine gerek kalmaz, vpn baglantisini direkt yakalar ve kagni hizina cevirir.
Ha bu demek degil ki bunlar tamamiyle ise yarar (bknz obfsproxy, shadowsocksR, kcptun)
Traffic obfuscation diye bir sey var ama ordinary user icin vpn kullanimi biter.
Telekomun GFW benzeri bir altyapiyi da kisa surede kurmasi olanak dahilinde degil.
UDP paketini tcp headeriyla yollayip ISP`ye aslinda udp olan paketi tcp olarak gosterebilirsiniz mesela. Dinamik olarak ip spoof (outbound syn`yi kendi sahip oldugunuz ip spoof destekli sunucuya yollarsiniz boylece syn aslinda sizden yasakli siteye gidecekken, ip spoof`lu server tarafindan sizden cikmis gibi yollanir, tum inbound traffic artik size yonlenmis olacak ve yasakli site acilacak, bu durumda vpn`e de gerek yok. (Reqrypt, su anki tek eksigi decentralized olmamasi ama yakinda insallah olacak. eger ISP`ler syn+ack paketlerinin inbound olarak gelisini ip uzerinden yasaklarlarsa reqrypt ise yaramaz ancak bu cok tercih edilebilir bir sey degil).
Ornekler cogaltilabilir.
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Paroksetin 1 yıl
Yıl olmuş 2018.. şu hale bak yaa. VPN demek porno demek değil. VPN üst düzey bir gizlilik demektir. Gizlenmek birilerinin zoruna gitmiş demek ki..
OperaVPN şu anda gayet hızlı ve sağlıklı çalışıyor. Ayrıca tarayıcınıza "Https Everywhere" ve "uBlock" eklentilerini de kurun.
uBlock ayarlarından gizlilik kısmında ki tüm kutucukları seçin.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bu işlemler gizliliğinizi ve VPN'inizin güvenliğini ve takip edilemezliğini daha da arttıracaktır.
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zengier 1 yıl
imkansiz, istedikleri kadar engel olmaya calisabilirler. vpn denen sey aslinda bir catidan ibaret sadece. standart bir calisma sekli yok. Tek bir yolu var, internet degil sadece web hizmeti vermek, ki bunu bile yaptiginizda alternatif erisim secenegi aninda doguyor.
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KaSaTuRa. 1 yıl
zaten beklenen birşeydi, yapmak zorundalar çünkü, bu iktidarı korumanın başka yolu kalmadı, bundan medya internet vs saldırıyorlar, bu işin cahillikle de alakası yok, en zeki çalışkan toplumu bile doğru propaganda araçlarıyla kontrol altına alıp istediğin şekilde yönlendirebilirsin eğer elinde güç varsa, arada ses çıkaranları sindirdikten sonra sıkıntı yok, çağımızda da en büyük risk bu konuda internet, internete mümkün olduğunda her türlü müdahale yapılacak
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hawk1903 1 yıl
şu ülkede her şey bombok. tek eğlencemiz internet zaten. onu da alın.
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