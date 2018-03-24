BTK'dan VPN kullanımının engellenmesi ile ilgili açıklama geldi

Ülkemizde birçok kullanıcının, mahkeme kararı ile engellenen siteleri erişmek için tercih ettiği bir yöntem olan VPN'in sonu yakın görünüyor. Bilgi Teknoloji Kurumu (BTK) İnternet Dairesi Bilişim Uzmanı Levent Gönenç, VPN kullanımının adım adım engelleneceğini açıkladı.

VPN kullanımı ile ilgili ciddi önlemler aldık

TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu'na yaptığı sunum esnasında soruları yanıtlayan Gönenç: "VPN gibi alternatif erişim engelleme yöntemlerini kullanmayla ilgili kanunda da hüküm var. Bu hüküm kapsamında da erişim sağlayıcılarının, internet servis sağlayıcılara uyarılarımız bulunmakta. Bu uyarılarımız kapsamında ciddi tedbirler de alıyorlar, bu aldıkları tedbirleri de şu anda test etme aşamasındayız. Çünkü takdir edersiniz ki yüzlerce uygulama ve işletmeye böldüğünüz zaman matriks şeklinde bunların bir de test edilmesi lazım." şeklinde konuştu.

VPN kullanımının tüm dünya için bir sorun olduğunu belirten Gönenç açıklamalarına şöyle devam etti: "Sürekli değişen uygulamalar bu bahsettiğiniz alternatifli erişimi engelleme uygulamaları, IP adresleri sürekli değişebiliyor, yöntemleri değişebiliyor. Çünkü amaçları zaten erişime engellemeyi aşmak, bu amaçla üretilmekte. Tüm dünyada ortak bir sorun, bununla ilgili çalışmamız şu anda mevcut, tedbir alınması amacıyla uyarılarımız erişim sağlayıcılara mevcut ve ciddi önlemler de aldık, test aşamasındayız, testlerimiz tamamlandıkça faz faz ilerlemeyi düşünüyoruz."