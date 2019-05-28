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Babalar Günü için akıllı telefon önerileri

Babalar Günü hediyesi olarak akıllı telefon almayı düşünüyorsanız bu yazımız tam size göre. 1500 Tl'den 6 bin TL'ye kadar alınabilecek 5 farklı telefon tavsiyesinde bulunduk.
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Babalar Günü için akıllı telefon önerileri
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Babalar Günü, her yılın üçüncü pazar günü kutlanıyor. Bu sene 16 Haziran tarihinde kutlanacak. Bu özel güne sayılı günler kaldı.

Mayıs ayında cep telefonlarındaki ÖTV oranına zam kararı alınmıştı. Karar, telefonlar gümrükten geçerken devreye gireceği için henüz piyasadaki telefonların fiyatına tam olarak etki etmiş değil. Eldeki stokların tükenmesinin ardından bizi büyük zamlar bekliyor. Cep telefonu fiyatlarının artacağını göz önünde bulundurursak, Babalar Günü hediyesi olarak telefon alınabilir. Bu yazımızda, farklı bütçeler için 5 adet telefon önerisinde bulunduk. Listeye eklediğimiz telefonların fiyatları, haberin yayınlandığı gün geçerli olan fiyatlardır.

Honor 10 Lite

Honor 10 Lite, yaklaşık olarak 1500 TL’ye satılıyor. Sahip olduğu teknik özellikleri, şık tasarımı ve Honor Türkiye garantisi ile öne çıkıyor. Her ne kadar şu sıralar Huawei ve ABD arasında ticari savaş bulunsa da olası yaptırımlar, satıştaki modelleri etkilemeyecek gibi görünüyor. Honor 10 Lite, uzun pil ömrü, fiyatına göre yeterli performansı ve büyük ekranı ile babalar için güzel bir hediye olabilir.

Samsung Galaxy A30

Eğer bütçenizi 2 bin liraya çıkarabiliyorsanız Samsung Galaxy A30, bu fiyata iyi bir seçim olabilir. Honor 10 Lite modeline göre daha iyi batarya, daha iyi ekran, daha geniş bir depolama alanı sizleri bekliyor. Galaxy A30, arka kamera özellikleriyle Honor 10 Lite’dan bir adım önde olsa da arada çok az fark bulunduğunu belirtelim. Oyun performansı bakımından zaman zaman geride kalıyor. Kamera ve oyun performansı önemliyse, bütçeyi 500 lira daha arttırıp Galaxy A50’ye bakmakta fayda var.

LG V30+

LG’nin geçtiğimiz seneki en güçlü modeli LG V30+’ın fiyatı epey düştü. Yaklaşık olarak 2600 TL’ye alınabilen LG V30+ sahip olduğu HDR10 QHD+ ekranı, Snapdragon 835 yonga seti, 128 GB hafızası ve zengin kutu içeriğiyle öne çıkıyor. Ön kamerası günümüz için yetersiz olsa da diğer özellikleriyle güncelliğini koruyor.

Samsung Galaxy S10e

Babalar Günü için akıllı telefon önerileri

Samsung Galaxy S10e, 5.8 inç boyutunda ekrana sahip olmasına rağmen oldukça küçük boyutlara sahip. Android dünyasının pek çok üst seviye özelliklerini barındırması ve küçük boyutları sayesinde güzel bir hediye olacaktır. Galaxy S10 ile kıyasladığımızda ekrandan parmak izi okuyucusu ve üçüncü arka kamera dışında hemen hemen aynı özelliklere sahip. Samsung Galaxy S10e, 4300 TL’ye bulunabiliyor.

iPhone XR 64 GB

Android telefon yerine iOS işletim sistemli bir telefon almak istiyorsanız iPhone XR, güzel bir seçim olacaktır. iPhone XR, çok hızlı işlemcisi, kaliteli kamerası, büyük pili ve büyük ekranı ile dikkat çekiyor. 6300 TL civarına satılan iPhone XR, Android’deki rakiplerine göre epey pahalı olsa da iOS ekosistemi içindeki en mantıklı model konumunda.


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koyunsayar 1 hf. en beğenilen
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homebird 1 hf.
Geçen yıl xiaomi mi A2 almıştım. Çok memnun kaldı. Bu yil alacak olsaydim herade redmi not 7 alırdım.
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koyunsayar 1 hf. en beğenilen
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Shatteredthings 1 hf.
2019'un 2. Yarısında 720p ekranlı bir telefon önermek ne kadar mantıklı ?
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eas722 1 hf.
Geçen yıl LG V30'u babama aldım sonra çok beğenip kendime de aldım. Fiyatına göre gerçekten harika. Ön kamera da basit bir google camera apk'sı ile gayet başarılı. Fiyatına göre daha iyisi kesinlikle yok. LG alınmaz algısı değişti yabancı basını da takip edin derim.
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deoks 1 hf.
Babamız o kadar değersiz mi ya? Yazın oraya bi iPhone XS Max :D
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FEARTR 1 hf.
xiaomi redmi s2 en iyi tercih bence.
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cinemaker 1 hf.
Bu fiyatlardan sonra Türkiye de artık cep telefonu Lüks harcama sınıfında
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kuruwa 1 hf.
Bunlar zam gelmemiş hali ise ötv eklenince vay ülkem vay gerçekten.
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Lumibrite 1 hf. kuruwa
Bir Türkiye klasiği!
3-4 ayda bir katlanan zamlar!
2012'den beri istisnasız bu şekilde...
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