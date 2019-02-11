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Bafta ve Grammy ödülleri sahiplerini buldu

Müzik ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy ve BAFTA ödüllerinin kazananları belli oldu. BAFTA ödüllerine The Favourite filmi, Grammy ödüllerine ise Childish Gambino damga vurdu.
3 ay
2,1b
1
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bafta ve Grammy ödülleri sahiplerini buldu
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Dünya müzik endüstrisinin en prestijli ödüllü Grammy ve İngiltere’nin en prestijli sinema ödülü BAFTA’nın sahipleri belli oldu.

Bu gece 72. kez düzenlenen BAFTA ödüllerine The Favourite damga vurgu. The Favourite 7 dalda ödül kazanmayı başardı ancak yılın En İyi Film ödülünü Roma’ya kaptırdı.

Bu yıl 61. kez düzenlenen Grammy ödüllerine ise rap şarkıcı Childish Gambino damga vurgu. Childish Gambino, Yılın Şarkısı ve Yılın En İyi Müzik Klibi ödüllerinin sahibi oldu.

72. BAFTA Ödülleri Kazananları

En İyi Film: Roma
En İyi İngiliz Filmi: The Favourite
Yabancı Dilde En İyi Film: Roma
En İyi Belgesel: Free Solo
En İyi Animasyon Film: Spider-Man: Into The Spider-Verse
En İyi Yönetmen: Alfonso Cuarón – Roma
En İyi Özgün Senaryo: The Favourite
En İyi Uyarlama Senaryo: BlacKkKlansman
En İyi Kadın Oyuncu: Oliva Colman – The Favourite
En İyi Erkek Oyuncu: Rami Malek – Bohemian Rhapsody
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Rachel Weisz – The Favourite
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali – Green Book
En İyi Müzik: A Star Is Born
En İyi Görüntü Yönetimi: Roma 
En İyi Çıkış Yapan İngiliz Senarist, Yönetmen ya da Yapımcı: Michael Pearce & Lauren Dark – Beast
En İyi Kurgu: Vice 
En İyi Yapım Tasarımı: The Favourite
En İyi Kostüm Tasarımı: The Favourite
En İyi Makyaj: The Favourite
En İyi Ses: Bohemian Rhapsody
En İyi Görsel Efekt: Black Panther
En İyi İngiliz Kısa Animasyon: Roughhouse 
En İyi İngiliz Kısa Film: 73 Cows
Yükselen Yıldız Ödülü: Letitia Wright

61. Grammy Ödülleri Kazananları

Yılın Şarkısı
Childish Gambino – This Is America

Yılın En İyi Müzik Klibi
Childish Gambino – This Is America
 

En İyi Rap Şarkısı
Drake – God’s Plan

En İyi Rap Performansı
Kendrick Lamar, Jay Rock, Future, James Blake – King’s Dead
En İyi Rap Söyleme Performansı
Childish Gambino – This Is America
Yılın Kaydı
Childish Gambino  - This Is America
Yılın En İyi Yeni Sanatçısı
Dua Lipa
En İyi R&B Albümü
H.E.R – H.E.R
En İyi R&B Şarkısı
Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai) – Boo’d Up
En İyi R&B Performansı
H.E.R & Daniel Caesar – Best Part
En İyi Geleneksel R&B Performansı
Leon Bridges – Bet Ain’t Worth the Hand
En İyi Dans Kaydı
Silk City & Dua Lipa, Diplo & Mark Ronson – “Electricity’
En İyi Dans/Elektronik Albüm
Justice – Woman Worldwide
En İyi Rock Performansı
Chris Cornell – When Bad Does Good
En İyi Metal Performansı
Electric Messiah – High on Fire
En İyi Rock Şarkısı
Jack Antonoff & Annie Clark – Masseduction
En İyi Rock Albümü
Greta Van Fleet – From the Fires
En İyi Alternatif Müzik Albümü
Colors – Beck
En İyi Solo Pop Performansı
Lady Gaga – Joanne
En İyi Grup Pop Performansı
Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow
En İyi Pop Vokal Albümü
Ariana Grande – Sweetener
En İyi Geleneksel Pop Albümü
Willie Nelson – My Way
En İyi Urban Modern Albüm
The Carters – Everything Is Love
En İyi New Age Albüm
Opium Moon – Opium Mom
En İyi Country Şarkısı
Luke Laird, Shane McAnally, Kacey Musgraves – Space Cowboy
En İyi Country Solo Performansı
Kacey Musgraves – Butterflies
En İyi Country İkili Grup Performansı
Dan + Shay – Tequila
En İyi Caz Albümü
Voices of Hope, Music of Freedom -John Daversa Big Band Featuring DACA Artists – American Dreamers
En İyi Caz Vokal Albümü
Cecile McLorin Savant – The Window
En İyi Caz Enstrümantel Albümü
Emanon – The Wayne Shorter Quartet
En İyi Doğaçlama Caz Solosu
John Daversa – Don’t Fence Me In
En İyi Latin Caz Albümü
Dafnis Preito Big Band – Back To The Sunset
En İyi Latin Pop Albümü
Claudia Brand – Sincera
En İyi Latin, Rock, Alternatif ve Urban Albümü
Zoe – Aztlan
En İyi Geleneksel Blues Albümü
Buddy Guy – The Blues Is Alive and Well
En İyi Bluesgrass Albümü
 The Travelin’ McCourys - The Travelin’ McCourys
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