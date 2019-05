Bafta ve Grammy ödülleri sahiplerini buldu

Tam Boyutta Gör

Dünya müzik endüstrisinin en prestijli ödüllü Grammy ve İngiltere’nin en prestijli sinema ödülü BAFTA’nın sahipleri belli oldu.



Bu gece 72. kez düzenlenen BAFTA ödüllerine The Favourite damga vurgu. The Favourite 7 dalda ödül kazanmayı başardı ancak yılın En İyi Film ödülünü Roma’ya kaptırdı.

Bu yıl 61. kez düzenlenen Grammy ödüllerine ise rap şarkıcı Childish Gambino damga vurgu. Childish Gambino, Yılın Şarkısı ve Yılın En İyi Müzik Klibi ödüllerinin sahibi oldu.

72. BAFTA Ödülleri Kazananları

En İyi Film: Roma

En İyi İngiliz Filmi: The Favourite

Yabancı Dilde En İyi Film: Roma

En İyi Belgesel: Free Solo

En İyi Animasyon Film: Spider-Man: Into The Spider-Verse

En İyi Yönetmen: Alfonso Cuarón – Roma

En İyi Özgün Senaryo: The Favourite

En İyi Uyarlama Senaryo: BlacKkKlansman

En İyi Kadın Oyuncu: Oliva Colman – The Favourite

En İyi Erkek Oyuncu: Rami Malek – Bohemian Rhapsody

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Rachel Weisz – The Favourite

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali – Green Book

En İyi Müzik: A Star Is Born

En İyi Görüntü Yönetimi: Roma

En İyi Çıkış Yapan İngiliz Senarist, Yönetmen ya da Yapımcı: Michael Pearce & Lauren Dark – Beast

En İyi Kurgu: Vice

En İyi Yapım Tasarımı: The Favourite

En İyi Kostüm Tasarımı: The Favourite

En İyi Makyaj: The Favourite

En İyi Ses: Bohemian Rhapsody

En İyi Görsel Efekt: Black Panther

En İyi İngiliz Kısa Animasyon: Roughhouse

En İyi İngiliz Kısa Film: 73 Cows

Yükselen Yıldız Ödülü: Letitia Wright

61. Grammy Ödülleri Kazananları

Yılın Şarkısı

Childish Gambino – This Is America

Yılın En İyi Müzik Klibi

Childish Gambino – This Is America



En İyi Rap Şarkısı

Drake – God’s Plan

Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow

