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Facebook yeni kamera özellikleriyle Snapchat’i bitirmekte kararlı

Snapchat’e karşı en büyük atağını yapmaya hazırlanan Facebook, ana uygulamasına gelecek son güncelleme ile Snapchat benzeri maske ve efektlerin sosyal ağda kullanılmasını sağlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Son dönemde Snapchat'i kopyaladığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilen Facebook, görünüşe bakılırsa gelen tepkilere kulaklarını tıkamış durumda. Zira geçtiğimiz cuma günü kamera arayüzünü yenileyen sosyal ağ, kullanıcıların aynı Snapchat’te olduğu gibi 24 saat sonra otomatik şekilde silinen video ve fotoğraf paylaşımlarının önünü açtı.
"Yeni Kamera" ismiyle adlandırılan ve İrlanda’da test edilen yenilik, -Facebook’un 7 ay önce satın aldığı- MSQRD'nin arttırılmış gerçeklik (AR) altyapısıyla hazırlanan birbirinden eğlenceli onlarca maske ve efekti bünyesinde barındırıyor. Haber akışının üst bölümüne eklenen kamera simgesi ile çektiğiniz fotoğrafları dilerseniz ekranı sağa doğru kaydırarak mesaj yoluyla arkadaşlarınıza da gönderebiliyorsunuz.

Facebook, Snapchat'in elindeki genç nüfusu istiyor 

Şirket içerisinden ismi açıklanmayan kaynağın aktardığı bilgiye göre Mark Zuckerberg’ün yenilenen kamera özellikleriyle yakından ilgilendiği, mobil cihaz kullanıcılarının günümüzde çok daha fazla fotoğraf ve video paylaşmalarından dolayı Facebook'un kamera yeteneklerini arttırdığı belirtiliyor.
Zuckerberg’ün Snapchat’i misillemesi olarak yorumlanan düzenlemeler Snapchat’in elindeki genç nüfusu kaybetmesine neden olabilir. Hatırlayacağınız gibi daha önce Instagram da Hikayeler adını verdiği yeniliğiyle Snapchat’ten "esinlenmişti."
 

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BekirTemel 3 yıl en beğenilen
Facebook un herhangi bir mecrayı bitirebileceğini sanmıyorum , havası söneli çok oldu en başında
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cherkesomer 3 yıl
face kenarda durur herzaman ama eskisi gibi olmayacağı kesin ne kadar uğraşırsa uğraşsın. artık insanlar aşırı kalabalığı sevmiyor sadece fenolar sever kalabalığı.
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Guest-183E69799 3 yıl
Snapchat Facebook'un sonu olacak.
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kadirirdem 3 yıl
AÇ Mark.
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nokta_28 3 yıl
Gözünü hırs büyümüş....
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orientem 3 yıl
Facebook o yazılım kalitesiyle uzun vadede her türlü dünyadan silinir ben daha bu güne kadar bu kadar kalitesiz yazılım görmedim telefonlar can çekişiyor resmen.
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canguler917 3 yıl
facebook'a efektli foto atayımda halam, teyzem, dayım, eniştem, ilkokul hocam, lise hocam hepsi görsün. aynen aynen
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Symbianist 3 yıl
Snapchat'i bitirmesi imkânsız. Çünkü Facebook'u kullanan kitle ile Snapchat'i kullanan kitlenin genel profil yapısına ve yaş ortalamasına bakarsanız Snapchat'i kullanan birinin aynı özelliği kopyaladı diye onu bırakıp Facebook'a yönelmesi imkansızdır. Bu Twitter kullanan marjinal kitlenin Facebook kullanmaması gibi bir şey.
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Captain_Ivy 3 yıl
Yapma bunu Mark!
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Kundurcali 3 yıl
Bu tarz platformların hepsinin kaderi O zaten. Birgün gelecek hepsi bumm.
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Bitirse ne olucak yeni bir şey çıkacak.
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