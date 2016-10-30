Facebook yeni kamera özellikleriyle Snapchat’i bitirmekte kararlı

Son dönemde Snapchat'i kopyaladığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilen Facebook, görünüşe bakılırsa gelen tepkilere kulaklarını tıkamış durumda. Zira geçtiğimiz cuma günü kamera arayüzünü yenileyen sosyal ağ, kullanıcıların aynı Snapchat’te olduğu gibi 24 saat sonra otomatik şekilde silinen video ve fotoğraf paylaşımlarının önünü açtı.

"Yeni Kamera" ismiyle adlandırılan ve İrlanda’da test edilen yenilik, -Facebook’un 7 ay önce satın aldığı- MSQRD'nin arttırılmış gerçeklik (AR) altyapısıyla hazırlanan birbirinden eğlenceli onlarca maske ve efekti bünyesinde barındırıyor. Haber akışının üst bölümüne eklenen kamera simgesi ile çektiğiniz fotoğrafları dilerseniz ekranı sağa doğru kaydırarak mesaj yoluyla arkadaşlarınıza da gönderebiliyorsunuz.

Facebook, Snapchat'in elindeki genç nüfusu istiyor

Şirket içerisinden ismi açıklanmayan kaynağın aktardığı bilgiye göre Mark Zuckerberg’ün yenilenen kamera özellikleriyle yakından ilgilendiği, mobil cihaz kullanıcılarının günümüzde çok daha fazla fotoğraf ve video paylaşmalarından dolayı Facebook'un kamera yeteneklerini arttırdığı belirtiliyor.

Snapchat’i misillemesi olarak yorumlanan düzenlemeler Snapchat’in elindeki genç nüfusu kaybetmesine neden olabilir. Hatırlayacağınız gibi daha önce Instagram da Hikayeler adını verdiği yeniliğiyle Snapchat’ten "esinlenmişti." Zuckerberg’ünolarak yorumlanan düzenlemeler Snapchat’in elindekikaybetmesine neden olabilir. Hatırlayacağınız gibi daha önce Instagram daadını verdiği yeniliğiyle Snapchat’ten "esinlenmişti."