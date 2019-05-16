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Bakanlık uyardı: “WhatsApp yerine yerlisini kullanmalıyız”

WhatsApp'ta güvenlik açığı ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, WhatsApp'a uyarı gönderdiklerini ve Türkiye'deki kullanıcıların yerli uygulamalara yönelmesi gerektiğini açıkladı.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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212
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bakanlık uyardı: “WhatsApp yerine yerlisini kullanmalıyız”
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WhatsApp, geçtiğimiz günlerde önemli bir güvenlik açığı tespit etti. NSO Group isimli şirket, WhatsApp üzerinden casusluk yazılımını yaymayı ve casusluk yapmayı başardı. Casus yazılımın, herkese bulaşabileceği ifade ediliyor.

WhatsApp bir güncelleme yayınladı ve casus yazılımın yayılmasını sağlayan açığı onardı. Tüm kullanıcıların uygulamayı güncellemesini talep etti. Hackerlar, WhatsApp’ın sesli çağrı özelliği üzerinden yayılıyor. Hedef aldığı kişi aradıklarında karşı taraf telefonu açmasa bile gözetleme yazılımını yüklemeyi başarıyor.

Bakan Yardımcısı: “Bip ve Laff gibi yerli uygulamalara önem verilmeli”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, WhatsApp yetkililerine güvenlik açığı hakkında uyarıda bulunduklarını belirtti. Türkiye’de bu güvenlik açığına yakalanması muhtemel kullanıcıların, alması gereken tedbirler hakkında bilgilendirilmesi talep edildi.

Sayan, yurt dışı kaynaklı güvenlik zafiyetleri nedeniyle WhatsApp vb. yabancı mesajlaşma uygulamaları uygulamaları yerine Bip, Laff gibi yerli uygulamaların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.


https://www.aa.com.tr Yorum Yaz
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Mars Portakalı 3 hf. en beğenilen
Whastapp'a sizden daha çok güveniyorum Bakan bey. :D
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cank1981 3 hf.
Tabi kullanıcı bilgilerine yazışmalara ulaşım daha kolay :D
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kymelria 3 hf.
49,611,709 vatandaşın kimlik bilgilerini çaldırıp üzerine WhatsApp güvenli değil yeeaaa yerli ve milli kullanın demek tam anlamıyla komedi
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1 Avatar
KingOfCode 1 hf. yeni yorumcu
kesinlikle doğru datalar emin ellerde olur.
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DIA 1 hf.
Öyle kullan diyince kullanılmaz bakan efendi özendirmek lazım. Vericen 100 bin öro gün başkana oda müthiş bir program diye mesuta yorum yaptıracak.
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sama 2 hf.
Ulen önce adam gibi bir telefon yap be...
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ali9949 2 hf.
Hee bylock kullanalımda herkesı ıcerınalın dımı yemezler
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Vega 2 hf.
En güvenli 3 mesajlaşma uygulaması
Signal
Wickr Me
Telegram
securemessagingapps.com/...
Türkçesi
gencyolcu.com/...
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vonderplanitz 2 hf. Vega
Güvenli dediğiniz o uygulamalarda tüm mahremi bilgilerinizi başkasına (uygulama üreticisine) emanet etmiş oluyorsunuz. Örneğin... ben sevgilime mesaj attım diyelim. O mesaj ben ve sevgilimle birlikte uygulama üreticisinin de bildiği birşey oluyor.
Bunun üstüne ek olarak diyelim ki o uygulama üreticileri iflas etti / devlet tarafından el konuldu / savaş çıktı düşmanın eline geçti / ödeme güçlüğüne girip özel bilgileri satma kararı aldı ... (dikkat edin hack'lendi demiyorum) tüm mahremi bilgileriniz 3. şahısların eline geçti bile.
Güvenliğin sadece sizin elinizde olduğu uygulamalar, gerçekten güvenlidir. örneğin: Tox , Jami, Ricochet bunlar sunucusuz çalışır. Kaynak kodları 100% açıktır. İsterseniz kendi versiyonunuzu üretip kullanabilirsiniz. Bunlar arasında en pratik olanı ve güncel şekilde geliştirilen Tox ile ilgili ayrıntılı bilgi için: forum.donanimhaber.com/...
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Redeemertr 2 hf.
Dün gördüğümüz yerli milli roketimizi göklerde gördükten sonra ikna oldum, yerli malı kullanmamız lazım. kafalar güzel tabi

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MonsterMMORPG 2 hf.
WhatsApp verileri CIA veya Amerikan hükümeti ile paylaşılıyor olsa bile, Amerika da hiç bir davada veri tabanından bu bilgiler alınarak delil vb olarak kullanılmamaktadır
WhatsApp dünyada ki en iyi uçtan uça şifrelemeli kripto yazılımlardan biridir bunu da unutmayın
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burakk, 2 hf.
Başkasının bulduğu açık hakkında mı uyarıda bulunmuş bakan?
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hidayetcaliskan 2 hf.
Ben anlamıyorum ki whatsapp üzerinden bu kadar gizli ne konuşuyorsunuz da okunmasından korkuyorsunuz? İşi gücü bırakıp hükümete mi sövüyorsunuz, siyaset mi konuşuyorsunuz nedir endişeniz? Benim bildiğim whatsappta eşinle dostunla sohbet edersin, iş için konuşursun, konum atarsın o kadar. En fazla müstehcen konuşursun ki o da kimsenin umrunda olmaz. Sonra zaten nerdeyse bütün iletişimin ya turkcellden ya telekomdan geçiyor. Hangi siteye girdiğin nerde gezdiğin zaten servis sağlayıcında kayıt altında. Biraz mantıklı olun. Yerli olan her şeye destek olun. Tabi yerliyseniz!
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Vaz 2 hf. hidayetcaliskan
Yerliye niye özellikle destek olunsun? Kaliteli hizmet sunarsan insanlar seve seve alır zaten, sırf yerli olduğu için bir ürünü kullanmanın herhangi bir mantığı yok. Ha sen istiyorsan kullan tabii de saçma bir davranış.
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Umutcan 2 hf.
Yerliyi kullanın ki kim muhalif kim değil izlenmesi daha kolay olsun. Çin de öyle yaptı whatsappı falan yasakladı zamanında,
vatandaşlarını izliyor şimdi, hükümetten farklı düşünenleri "yeniden" eğitiyor.
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