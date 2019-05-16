Bakanlık uyardı: “WhatsApp yerine yerlisini kullanmalıyız”

WhatsApp bir güncelleme yayınladı ve casus yazılımın yayılmasını sağlayan açığı onardı. Tüm kullanıcıların uygulamayı güncellemesini talep etti. Hackerlar, WhatsApp’ın sesli çağrı özelliği üzerinden yayılıyor. Hedef aldığı kişi aradıklarında karşı taraf telefonu açmasa bile gözetleme yazılımını yüklemeyi başarıyor.
Bakan Yardımcısı: “Bip ve Laff gibi yerli uygulamalara önem verilmeli”
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, WhatsApp yetkililerine güvenlik açığı hakkında uyarıda bulunduklarını belirtti. Türkiye’de bu güvenlik açığına yakalanması muhtemel kullanıcıların, alması gereken tedbirler hakkında bilgilendirilmesi talep edildi.
Sayan, yurt dışı kaynaklı güvenlik zafiyetleri nedeniyle WhatsApp vb. yabancı mesajlaşma uygulamaları uygulamaları yerine Bip, Laff gibi yerli uygulamaların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.
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Signal
Wickr Me
Telegram
securemessagingapps.com/...
Türkçesi
gencyolcu.com/...
Bunun üstüne ek olarak diyelim ki o uygulama üreticileri iflas etti / devlet tarafından el konuldu / savaş çıktı düşmanın eline geçti / ödeme güçlüğüne girip özel bilgileri satma kararı aldı ... (dikkat edin hack'lendi demiyorum) tüm mahremi bilgileriniz 3. şahısların eline geçti bile.
Güvenliğin sadece sizin elinizde olduğu uygulamalar, gerçekten güvenlidir. örneğin: Tox , Jami, Ricochet bunlar sunucusuz çalışır. Kaynak kodları 100% açıktır. İsterseniz kendi versiyonunuzu üretip kullanabilirsiniz. Bunlar arasında en pratik olanı ve güncel şekilde geliştirilen Tox ile ilgili ayrıntılı bilgi için: forum.donanimhaber.com/...
WhatsApp dünyada ki en iyi uçtan uça şifrelemeli kripto yazılımlardan biridir bunu da unutmayın
vatandaşlarını izliyor şimdi, hükümetten farklı düşünenleri "yeniden" eğitiyor.
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WhatsApp, ulaştırma ve altyapı bakanlığı ve