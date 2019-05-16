Bakanlık uyardı: “WhatsApp yerine yerlisini kullanmalıyız”

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WhatsApp, geçtiğimiz günlerde önemli bir güvenlik açığı tespit etti. NSO Group isimli şirket, WhatsApp üzerinden casusluk yazılımını yaymayı ve casusluk yapmayı başardı. Casus yazılımın, herkese bulaşabileceği ifade ediliyor.

WhatsApp bir güncelleme yayınladı ve casus yazılımın yayılmasını sağlayan açığı onardı. Tüm kullanıcıların uygulamayı güncellemesini talep etti. Hackerlar, WhatsApp’ın sesli çağrı özelliği üzerinden yayılıyor. Hedef aldığı kişi aradıklarında karşı taraf telefonu açmasa bile gözetleme yazılımını yüklemeyi başarıyor.

Bakan Yardımcısı: “Bip ve Laff gibi yerli uygulamalara önem verilmeli”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, WhatsApp yetkililerine güvenlik açığı hakkında uyarıda bulunduklarını belirtti. Türkiye’de bu güvenlik açığına yakalanması muhtemel kullanıcıların, alması gereken tedbirler hakkında bilgilendirilmesi talep edildi.

Sayan, yurt dışı kaynaklı güvenlik zafiyetleri nedeniyle WhatsApp vb. yabancı mesajlaşma uygulamaları uygulamaları yerine Bip, Laff gibi yerli uygulamaların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

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