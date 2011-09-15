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Ballmer : Windows telefonların satışı iyi gitmiyor ancak endişelenmiyoruz

7 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Los Angeles'da Windows 8'in tanıtımını gerçekleştirdiği BUILD konferansının yankıları devam ederken CEO Steve Ballmer Windows Phone platformu hakkında yine ümitli haberler vermedi.

AllThingsD tarafından verilen haberde konferansın ikinci günü analiz toplantısında Ballmer Windows Phone hakkında açıklamalarda bulundu. Windows Phone donanım ve yazılım ortaklarının platformu benimsemesinden oldukça memnun olan Ballmer bekledikleri ve umut ettikleri gibi bir satış rakamının yakalanamadığından bahsetti.

Bununla birlikte Windows Phone mühendisleri hiç olmadığı kadar platform üzerine yoğunlaşmış durumda ve yakında DirectX grafikleri gibi önemli yenilikler platforma kazandırılacak.

Ballmer platformun şu anki konumundan hoşlanmadığını ancak gelecekteki konumu hakkında çok optimistik düşündüğünü ve artık bir sonraki seviyeye geçeceklerini belirtti. 

Ballmer şirketinin Android ve iPhone yanında üçüncü bir güçlü ekosistem oluşturmak için çalıştığını söyledi. Nokia ile yapılan cihaz üretim ortaklığı ise çok büyük önem taşıyor. Nokia'yı bu konuda çok takdir ettiğini belirten Ballmer diğer hiç bir işletim sistemi için değil sadece Windows Phone için cihaz üretmenin büyük bir cesaret olduğunun altını çizdi.

Ballmer yıl bitmeden Windows Phone cihazlarını piyasaya sürme konusunda kararlı ancak ne zaman ve hangi pazarda olduğuyla ilgili bilgi vermedi.

Windows Phone 7 platformuna en önemli yenilikleri sunan Mango güncellemesi piyasaya ilk olarak Japonya'da Fujitsu marka akıllı telefonla ayak basmıştı. HTC ve Samsung'un Mango güncellemesini taşıyan cihazlarının ise yıl sonunda piyasada olması bekleniyor.

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DemirKipi 7 yıl en beğenilen
Windows Phone'un başarısından şüphem yok açıkçası. Piyasaya çok baygın bir giriş yaptılar ancak hatalarından fazlasıyla ders alacaklarını düşünüyorum. Microsoft zaten bilgisayar işletim sisteminde rakipsiz, eminim ki bu tecrübesini taşınabilir cihazlar üzerinde de kullanacaktır. Sahip oldukları yazılım teknolojisi Apple ve Google'dan daha üstündür şüphesiz ki. İyi bir yatırımla diğer iki büyük firmaya taşınabilir ürünler piyasasında ciddi bir rakip olabilir.

Bir çok kişi düşman gibi davranır ancak ek seçenekler olması sandıklarından çok daha iyi bir şeydir. Bu sayede çok daha hızlı gelişir sistemler ve fiyatları da kullanıcılar belirler.

Nokia ne derece doğru bir şey yaptı orası tartışılır tabi. Diğer firmalar gibi özgür olup istediği işletim sistemini kullanması kendi kârına olurdu diye düşünüyorum. Yine de Microsoft ile anlaşmaları o kadar da kötü bir şey değil. Bu sayede toparlayabilirler akıllı telefon piyasasında.
Windows Phone'un başarısından şüphem yok açıkçası. Piyasaya çok baygın bir giriş yaptılar ancak hatalarından fazlasıyla ders alacaklarını düşünüyorum. Microsof...
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chamicals2 7 yıl
Kim ne derse desin Apple'ı taklit etmeye çalışanlar apple'ın önüne geeçmeyecekler. Bence android açık kaynaklı gibi görünsede o da kapalı ekosistem ve aşırı derecede karışık ve kalitesiz app karışık windows klişelerden kurtulup gerçekten inovatif davranırsa öne geçer yoksa 1 numara olması ancak ergen hayalinin ötesine gidemez
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Bl00dyHell 7 yıl
Nokia'da Windows Phone'da hızla pazar payı kaybediyor. Nokia'nın Windows Phone'lu telefonlar çıkartması bu düşüşü yavaşlatır sadece. Nokia MeeGo'dan vazgeçerek hayatının hatasını yaptı.
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Stanislas Xavier 7 yıl
Türkçe desteği ve zune,xbox 360 servisleri gelmeli tr deki nokiacı kesim ile wp7 kısa sürede tr de liderliği eline alır ve bence boş bir sistem değil çok eksiği var ama MS yeni arayüzü çok iyi akıl etmiş çünkü mevcut arayüzlerde sabit ikonlarının arasında kayboluyor insan hele ki androidde ana ekranlara widget atarsan karman çorman bir hale geliyor şunu da söyleyeyim Galaxy s2 5milyondan fazla sattı ancak iade oranı %20 nin üzerinde iade nedeni olarak insanlar cihazı kullanmanın zor olduğunu belirtmişler burada google ve üreticiler için önemli bir mesaj var ama wp7 hem basit hemde çok kullanışlı bir arayüz geliştirmiş ve yüklediğiniz uygulamalar arayüzün bir parçası gibi davranıyor buda ayrı güzel ve yeni os oldukça az sistem kaynağı tüketiyor ama MS üreticilerin üzerindeki kısıtlamaları kaldırmalı çünkü böyle hep birbirine benzeyen telefonlar çıkıyor ortaya..
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SystemApps 7 yıl
Mikrosoftun fırtına öncesş sessizliğinden başka bişey değil.Nokia bunu biliyordu ve hayatının en iyi kararını aldı...En sevdiğim yanı ise düşük segmentde bile winphoneli telefonları görebilceğiz...Yalnız winphone şu haliyle yine bir çok eksikliği var
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caves 7 yıl SystemApps
SystemApps

Mikrosoftun fırtına öncesş sessizliğinden başka bişey değil.Nokia bunu biliyordu ve hayatının en iyi kararını aldı...En sevdiğim yanı ise düşük segmentde bile winphoneli telefonları görebilceğiz...Yalnız winphone şu haliyle yine bir çok eksikliği var


Umutsuz yaşanmıyor tabii... Ayrıca WP'ye ne gerek var Nokia'yı Symbian kurtaracak. 2016 ya destek var ya
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sadtneverdie 7 yıl
Durum düzelecektir. Daha çok model olursa satışlar doğal oalrak artacak.
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Deníz 7 yıl
Nokia gibi kıt bir firmayla anlaşması büyük yanlışlıktı bence ,android 4 ten sonra anlayacak hatasını
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leventalpsal 7 yıl
Zaman alacak ama 2-3 yıl içinde windows phone 2.liğe oynayacaktır...
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Farwynd 7 yıl
Bencede büyük bir cesaret Nokia için sonuçta Windows Phone bana göre ölü doğmuş bir mobil işletim sistemi.
Windows Phone, DirectX gibi radikal değişimler getirirse ancak 3. olarak piyasada kendine yer bulabilir çünkü zaten firmalar gereksiz bir şekilde model çıkartıyorlar.
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DemirKipi 7 yıl
Windows Phone'un başarısından şüphem yok açıkçası. Piyasaya çok baygın bir giriş yaptılar ancak hatalarından fazlasıyla ders alacaklarını düşünüyorum. Microsoft zaten bilgisayar işletim sisteminde rakipsiz, eminim ki bu tecrübesini taşınabilir cihazlar üzerinde de kullanacaktır. Sahip oldukları yazılım teknolojisi Apple ve Google'dan daha üstündür şüphesiz ki. İyi bir yatırımla diğer iki büyük firmaya taşınabilir ürünler piyasasında ciddi bir rakip olabilir.

Bir çok kişi düşman gibi davranır ancak ek seçenekler olması sandıklarından çok daha iyi bir şeydir. Bu sayede çok daha hızlı gelişir sistemler ve fiyatları da kullanıcılar belirler.

Nokia ne derece doğru bir şey yaptı orası tartışılır tabi. Diğer firmalar gibi özgür olup istediği işletim sistemini kullanması kendi kârına olurdu diye düşünüyorum. Yine de Microsoft ile anlaşmaları o kadar da kötü bir şey değil. Bu sayede toparlayabilirler akıllı telefon piyasasında.
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