Ballmer : Windows telefonların satışı iyi gitmiyor ancak endişelenmiyoruz

Microsoft'un Los Angeles'da Windows 8'in tanıtımını gerçekleştirdiği BUILD konferansının yankıları devam ederken CEO Steve Ballmer Windows Phone platformu hakkında yine ümitli haberler vermedi.





AllThingsD tarafından verilen haberde konferansın ikinci günü analiz toplantısında Ballmer Windows Phone hakkında açıklamalarda bulundu. Windows Phone donanım ve yazılım ortaklarının platformu benimsemesinden oldukça memnun olan Ballmer bekledikleri ve umut ettikleri gibi bir satış rakamının yakalanamadığından bahsetti.





Bununla birlikte Windows Phone mühendisleri hiç olmadığı kadar platform üzerine yoğunlaşmış durumda ve yakında DirectX grafikleri gibi önemli yenilikler platforma kazandırılacak.





Ballmer platformun şu anki konumundan hoşlanmadığını ancak gelecekteki konumu hakkında çok optimistik düşündüğünü ve artık bir sonraki seviyeye geçeceklerini belirtti.





Ballmer şirketinin Android ve iPhone yanında üçüncü bir güçlü ekosistem oluşturmak için çalıştığını söyledi. Nokia ile yapılan cihaz üretim ortaklığı ise çok büyük önem taşıyor. Nokia'yı bu konuda çok takdir ettiğini belirten Ballmer diğer hiç bir işletim sistemi için değil sadece Windows Phone için cihaz üretmenin büyük bir cesaret olduğunun altını çizdi.





Ballmer yıl bitmeden Windows Phone cihazlarını piyasaya sürme konusunda kararlı ancak ne zaman ve hangi pazarda olduğuyla ilgili bilgi vermedi.





Windows Phone 7 platformuna en önemli yenilikleri sunan Mango güncellemesi piyasaya ilk olarak Japonya'da Fujitsu marka akıllı telefonla ayak basmıştı. HTC ve Samsung'un Mango güncellemesini taşıyan cihazlarının ise yıl sonunda piyasada olması bekleniyor.