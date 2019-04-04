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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Battlefield V oyun içi gerçek parayla alışverişler başladı

DICE ve EA elinden çıkma Battlefield V, oyun içi satın alımları sistemine bugünden itibaren dahil etti. Başta zararsız eşyalar satılacak mağazada zamanla işler değişecek.
1 ay
3,3b
1
10
Oyunlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Her ne kadar sevmesek de EA oyun içi satın alımlarıyla ünlü bir firma hâline geldi. Battlefield V de firmanın son kurbanı oldu. DICE ve EA birlikte Battlefield Currency sistemini bugünden itibaren yürürlüğe aldı. Bu sistemde oyuncular artık gerçek parayla alışverişler yapabilecek.
İlk etapta bu alışverişlerle satın alınan eşyalar sadece kozmetik olacak. Kısa bir süre sonra ortaya çıkacak yeni eşyalar oyuna ufak ufak etkiler bırakacak. Bunun anlamı evet, kısa süre sonra BFV’de de parayı veren düdüğü çalacak.
Chapter 3’teki ilerleyen zamanlarda BFV içerisinde Elite setler satışa sunulacak. Bu setler oyunculara özel karakterler olarak oynama imkanı sağlayacak. Bu karakterler kendi sesleri, tarzları ve hatta yakın mesafe silahlarıyla gelecekler. EA bu konuda açık olup silahların hiçbir şekilde diğer oyunculara avantaj sağlamayacağını söyledi fakat deneyimin farklı olacağı kesin.
EA sayfasında verilen bilgiler arasında yer alan Time Savers kategorisi, oyundaki ilerlemeyi hızlandıracak ve asıl endişe veren kısım burası. İlkbahar’ın ilerleyen zamanlarında satın alınabilecek bu paketler size XP destekleri verecek. Bu desteklerle yeni seviyelere kolayca ulaşılırken o seviyelerin getirdiği silahlar, araçlar ve sınıflar da daha kolay ulaşılabilir olacak.
Battlefront II fiyaskosu ile dersini aldığını düşündüğümüz DICE ve EA, oyunun ilerleyişini direkt olarak sıcak paraya bağlamamış gibi görünüyor. Bundan sonra oyuncular olarak tedbirli olmaktan başka çâremiz yok.

https://www.ea.com/en-gb/games/battlefield/battlefield-5/news/battlefield-5-currency Yorum Yaz
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Galatas4ray 1 ay en beğenilen
Kendi ayağına sıkıyor diyecem ama yok o kadar gerizekalı oyuncu kitlesi varki şu dünyada daha oyun çıkmadan ön sipariş verip böyle adamlara para kazandırırlar.Herkes birlikte hareket etse bunlar geri adım atar ama nerdeee.
Kendi ayağına sıkıyor diyecem ama yok o kadar gerizekalı oyuncu kitlesi varki şu dünyada daha oyun çıkmadan ön sipariş verip böyle adamlara para kazandırırlar....
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Pizza Steve 1 ay
Oyun bedava olsa neyse ama 60 dolarlık oyuna pay to win sistemi getirmeleri milleti enayi yerine koymak.
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erhan850 1 ay
pay to win olayını kim başlattıysa ona lanet olsun. azalarak biterler umarım.
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Tommy Shelby 1 ay
Skinler paralı olur
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Portraitclub 1 ay
Çok gereksiz bir oyun almaya bile değmez zamanlaması çok kötü oldu. Sıradaki battlefield oyununu bekliyorum günümüzde geçen bir oyun olursa alırız
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Moving On 1 ay
Benim bildiğim bu olay ücretsiz oyunlarda olur, ücretli bir oyunda p2w olması oldukça ilginç.
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Pizza Steve 1 ay
Oyun bedava olsa neyse ama 60 dolarlık oyuna pay to win sistemi getirmeleri milleti enayi yerine koymak.
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The.Mafia 1 ay
Aslında hiç almamak lazım tavuk gibi yontmaya çalışıyorlar
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Galatas4ray 1 ay en beğenilen
Kendi ayağına sıkıyor diyecem ama yok o kadar gerizekalı oyuncu kitlesi varki şu dünyada daha oyun çıkmadan ön sipariş verip böyle adamlara para kazandırırlar.Herkes birlikte hareket etse bunlar geri adım atar ama nerdeee.
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Tugrul_512bit 1 ay
Oyuncular grev yapsa iş tamam. Oyuncularda bu yürek var mı? Bence yok. Ekmek elden su gölden oyun içi alışveriş derken sonra niye oyunu hileciler bastı. Basarlar tabi. Sen kanunen oyuncuları ayırırsan paralı parasız diye bir tarafı katledersen onlar da kural tanımazlar auto-aim açarlar ve özgürlüklerini ilan edene kadar daha da çok oyuncuyu oyundan soğuturlar.
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AREryilmaz 1 ay Tugrul_512bit
hile ile p2w arasındaki ilişkiyi kuramadım ben
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erhan850 1 ay
pay to win olayını kim başlattıysa ona lanet olsun. azalarak biterler umarım.
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ea, dice ve
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