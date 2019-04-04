Battlefield V oyun içi gerçek parayla alışverişler başladı

Battlefield V de firmanın son kurbanı oldu. DICE ve EA birlikte Battlefield Currency sistemini bugünden itibaren yürürlüğe Her ne kadar sevmesek de EA oyun içi satın alımlarıyla ünlü bir firma hâline geldi.de firmanın son kurbanı oldu.vebirliktesistemini bugünden itibaren yürürlüğe aldı . Bu sistemde oyuncular artık gerçek parayla alışverişler yapabilecek.

İlk etapta bu alışverişlerle satın alınan eşyalar sadece kozmetik olacak. Kısa bir süre sonra ortaya çıkacak yeni eşyalar oyuna ufak ufak etkiler bırakacak. Bunun anlamı evet, kısa süre sonra BFV’de de parayı veren düdüğü çalacak.

Chapter 3’teki ilerleyen zamanlarda BFV içerisinde Elite setler satışa sunulacak. Bu setler oyunculara özel karakterler olarak oynama imkanı sağlayacak. Bu karakterler kendi sesleri, tarzları ve hatta yakın mesafe silahlarıyla gelecekler. EA bu konuda açık olup silahların hiçbir şekilde diğer oyunculara avantaj sağlamayacağını söyledi fakat deneyimin farklı olacağı kesin.

EA sayfasında verilen bilgiler arasında yer alan Time Savers kategorisi, oyundaki ilerlemeyi hızlandıracak ve asıl endişe veren kısım burası. İlkbahar’ın ilerleyen zamanlarında satın alınabilecek bu paketler size XP destekleri verecek. Bu desteklerle yeni seviyelere kolayca ulaşılırken o seviyelerin getirdiği silahlar, araçlar ve sınıflar da daha kolay ulaşılabilir olacak.

Battlefront II fiyaskosu ile dersini aldığını düşündüğümüz DICE ve EA, oyunun ilerleyişini direkt olarak sıcak paraya bağlamamış gibi görünüyor. Bundan sonra oyuncular olarak tedbirli olmaktan başka çâremiz yok.

https://www.ea.com/en-gb/games/battlefield/battlefield-5/news/battlefield-5-currency