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Beş günde değerini üçe katlayan Ripple'a Türkiye'den yoğun ilgi

Beş günde değerini üçe katlayan XRP, Türkiye'deki internet kullanıcıları ve yatırımcıların dikkatini çekti. XRP, yerli kripto para borsalarında hacim itibarıyla ilk sıraya yerleşti.
8 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Beş günde değerini üçe katlayan Ripple'a Türkiye'den yoğun ilgi
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Popüler kripto para birimi XRP(Ripple), sadece 5 gün önce 0.26 dolar değerindeydi. Geçtiğimiz günlerde Ripple tarafından, küresel ödeme ve değer transferi aracı xRapid sistemiyle ilgili yapılan açıklamalar XRP'nin değerinde ani bir artışa neden oldu. Son iki günde ciddi bir değer artışı yakalayan XRP, dün gün içinde 0.76 dolar seviyesine ulaşarak değerini neredeyse üçe katladı. Böylece, kısa bir süreliğine de olsa Ether'i geçerek piyasa değeri itibariyla en büyük ikinci kripto para birimi haline gelen XRP, ülkemizdeki internet kullanıcıları ve yatırımcılar tarafından da yoğun ilgi gördü.


Türkiye'de 30 milyon doların üstünde hacme ulaştı 

Google Trends verilerine göre Google'da Ripple ve XRP terimleri ile yapılan aramalar XRP'nin değer kazanmasıyla birlikte son günlerde 9 kat artış gösterdi. Hacim itibariyla üst sıralarda yer alan yerli kripto para borsalarında Türk Lirası ile XRP alım/satım işlemleri zirveye yerleşti. BTCTurk'te dün 20 milyon doların üstünde XRP alım/satım işlemi gerçekleşirken bu rakam Koineks'te 7 milyon dolara SistemKoin'de ise 5 milyon dolara ulaştı.


Dünkü yükselişin ardından bugün erken saatlerinde değer kaybı yaşayan XRP, şu sıralar 0.55 dolar civarında değere sahip. Piyasa değeri 22 milyar dolar olan XRP, 2 milyar dolar farkla Ether'in gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. 


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hadjimurat 8 ay
3.70 dolardan buralara geldi ne cikmasindan bahsediyosunuz ripple olmasi gereken 5 usd hedefinin cok cok altinda ki o hedefide zaten zor gorur 1-2 dolar olursa opunde basiniza koyun kripto para isi bitti marketcap kuculdu suan marketin %10-15 inin de kayip oldugu soyleniyor erisemiyor insanlar cuzdanlara yada unutuldu haliyle su ortamda marketin artis gostermesi lazim
Su havada oda imkansiz zaten
Kripto para isi pismanliktir uzak durun
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Dogukankaya844 8 ay
Kripto paralara güven olmaz...
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10ff 8 ay
Ripple iyi para birakmisti bana. İclerinde en saglami diyebilirim. Parami 5 e katlamisti
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AtiMX4 8 ay
Sazanlar yine atlamış! İnanmayın artık böyle şeylere yazık günah!
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phantom_coal 8 ay
Ripple 2018 ocalın ilk günlerinde 3 dolardı
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georgess 8 ay
Sağolsun ripple bu hafta güzel kazandırdı...




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Guest-72BF5FF36 8 ay
Şimdi reklamlar...
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dere.beyi 8 ay
ben dün yalvardım resmen satın satın 75 kuruşa çıkmıştı
dedim herzaman böyle çıkıyor sonra 30 a 50 ye düşüyor ve bunu dedikten 2 saat sonra 20 kuruş birden düştü şuan bile halan 55 kuruşta
...
sakalımız yokki sözümüz dinlensin :)
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IhtiyarDelikanli 8 ay
gene yüksekten alıp düşükten satıp ağlayacaklar.
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