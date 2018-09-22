Beş günde değerini üçe katlayan Ripple'a Türkiye'den yoğun ilgi

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Popüler kripto para birimi XRP(Ripple), sadece 5 gün önce 0.26 dolar değerindeydi. Geçtiğimiz günlerde Ripple tarafından, küresel ödeme ve değer transferi aracı xRapid sistemiyle ilgili yapılan açıklamalar XRP'nin değerinde ani bir artışa neden oldu. Son iki günde ciddi bir değer artışı yakalayan XRP, dün gün içinde 0.76 dolar seviyesine ulaşarak değerini neredeyse üçe katladı. Böylece, kısa bir süreliğine de olsa Ether'i geçerek piyasa değeri itibariyla en büyük ikinci kripto para birimi haline gelen XRP, ülkemizdeki internet kullanıcıları ve yatırımcılar tarafından da yoğun ilgi gördü.





Türkiye'de 30 milyon doların üstünde hacme ulaştı

Google Trends verilerine göre Google'da Ripple ve XRP terimleri ile yapılan aramalar XRP'nin değer kazanmasıyla birlikte son günlerde 9 kat artış gösterdi. Hacim itibariyla üst sıralarda yer alan yerli kripto para borsalarında Türk Lirası ile XRP alım/satım işlemleri zirveye yerleşti. BTCTurk'te dün 20 milyon doların üstünde XRP alım/satım işlemi gerçekleşirken bu rakam Koineks'te 7 milyon dolara SistemKoin'de ise 5 milyon dolara ulaştı.





Dünkü yükselişin ardından bugün erken saatlerinde değer kaybı yaşayan XRP, şu sıralar 0.55 dolar civarında değere sahip. Piyasa değeri 22 milyar dolar olan XRP, 2 milyar dolar farkla Ether'in gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.