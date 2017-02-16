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Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanının robot askerler beklentisi

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü, savunma hizmetlerinde robot askerlerden yararlanılabileceği günlerin çok yakın olduğunu söyledi. İşte bakanın açıklamaları:
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanının robot askerler beklentisi

Microsoft Ankara Zirvesi kapsamında konuşan Faruk Özlü, Microsoft’un Hololens gözlüğünü de deneyimlediği etkinlikte dördüncü sanayi devrimi ve ilişkili konuları da kapsayan bir konuşma yaptı. Kendi kurumunun dijital dönüşümüne çok önem verdiklerini açıklayan Özlü, BAMS adı verilen ve Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi Projesi’ni hayata geçirdiklerini anlattı.

Yakında bakanlığa yapılacak tüm başvuruların dijital hale geleceğini belirten bakan, her şeyin dijitalleşmesine karşı koymanın olanaksız olduğunu, çok yakın süreçte savunma hizmetlerinde bile robot askerlerin kullanılabileceğini beklediğini anlattı.

Bakan eski – yeni teknoloji aralığının çok dar olması sebebiyle üretilen teknolojik çözümlerin, modüler ve geliştirilebilir olması gerekliliğine de dikkat çekiyor. Ayrıca bu odaktaki bir dönüşümün sağlam hukuki temellere oturtulması gerektiğini de aktarmış. Özellikle son 20 yıl içinde Türkiye teknolojik anlamda ciddi bir sıçrama yaptı ve dünyadaki standartları yakalama noktasında çok yol katetti. Tüm bunlar olurken yerli sanayinin gelişmesi süreci bir parça geri kalmış olsa da son dönemde yapılan hamleler gelecek adına umut verici.

Bakanın açıklamaları ile aynı doğrultuda bir işaret olabilecek ürünlerden olan ELFATEK firmasının ANKEBOT isimli insansız kara aracı önemli çözümlerden. Bu ürüne dair detayları burada yer alan yazımızda okuyabilirsiniz veya aşağıdaki galeriden görsellerine göz atabilirsiniz.


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murdocklawless 2 yıl
bunu da koymak lazım buraya.



yanlız ilk başlarken kafam sana girsin şeklinde bir haraket yapıyor sanki ama olsun, bir yerden başlamak lazım tabi.
bunu da koymak lazım buraya.yanlız ilk başlarken kafam sana girsin şeklinde bir haraket yapıyor sanki ama olsun, bir yerden başl...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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frostburn 2 yıl murdocklawless
murdocklawless

bunu da koymak lazım buraya.



yanlız ilk başlarken kafam sana girsin şeklinde bir haraket yapıyor sanki ama olsun, bir yerden başlamak lazım tabi.

Robotun romatizması var herhalde , titreyerek eğiliyor.

"Robatizma" , bak ne güzel uydurdum.
murdocklawlessbunu da koymak lazım buraya.yanlız ilk başlarken kafam sana girsin şeklinde bir haraket ...
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hcebi11 2 yıl
½49.5 var zaten ne gerek vardı gerçek robot'a
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xmen121 2 yıl
Yapılsa iyi olur
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sniper23 2 yıl
Trafoları düzgün koruyabilecekler mi ?
Tank üzerine çıkabilir mi ?
%200 yerli mi ?
Bir sürü sorular
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cipro06 2 yıl
Çok film izlemişler...
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thawne 2 yıl
Bakanım robot asker projesi bizi kesmez.Şöyle bir mars, jupiter projesi yok mu?Referandumdan önce iyi gider.
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SultanApex 2 yıl
Sandık yaklaşınca ülkede teknolojik gelişmeler birden hızlanıyor, özellikle askeri teknolojide... :)
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Nerevarine 2 yıl SultanApex
Yalnız evet çıkarsa bunlar olacak. HAYIR çıkarsa iç savaş çıkartacaklar.
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BekirTemel 2 yıl
İron Man e selam verin. Keşke gerçek olabilse ama işte...
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tahir40 2 yıl
Bunu görünce eski teknoloji bakanımız aklıma geldi. Adamı sonra başbakan yaptılar ya. Gülmeyin başınıza gelir dedikleri bu olsa gerek...



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dr20mouse 2 yıl
Japonlar yapamadı o kadar biz mi yapacaz?
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murdocklawless 2 yıl
bunu da koymak lazım buraya.



yanlız ilk başlarken kafam sana girsin şeklinde bir haraket yapıyor sanki ama olsun, bir yerden başlamak lazım tabi.
2 Yanıt Yanıtla +13
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frostburn 2 yıl murdocklawless
murdocklawless

bunu da koymak lazım buraya.



yanlız ilk başlarken kafam sana girsin şeklinde bir haraket yapıyor sanki ama olsun, bir yerden başlamak lazım tabi.

Robotun romatizması var herhalde , titreyerek eğiliyor.

"Robatizma" , bak ne güzel uydurdum.
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kadirirdem 2 yıl murdocklawless
murdocklawless

bunu da koymak lazım buraya.



yanlız ilk başlarken kafam sana girsin şeklinde bir haraket yapıyor sanki ama olsun, bir yerden başlamak lazım tabi.

Robotlarda İmana gelecekler :D :D...
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hcebi11 2 yıl
½49.5 var zaten ne gerek vardı gerçek robot'a
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hololens, robot asker ve
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