Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanının robot askerler beklentisi





Microsoft Ankara Zirvesi kapsamında konuşan Faruk Özlü, Microsoft’un Hololens gözlüğünü de deneyimlediği etkinlikte dördüncü sanayi devrimi ve ilişkili konuları da kapsayan bir konuşma yaptı. Kendi kurumunun dijital dönüşümüne çok önem verdiklerini açıklayan Özlü, BAMS adı verilen ve Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi Projesi’ni hayata geçirdiklerini anlattı.

Yakında bakanlığa yapılacak tüm başvuruların dijital hale geleceğini belirten bakan, her şeyin dijitalleşmesine karşı koymanın olanaksız olduğunu, çok yakın süreçte savunma hizmetlerinde bile robot askerlerin kullanılabileceğini beklediğini anlattı.

Bakan eski – yeni teknoloji aralığının çok dar olması sebebiyle üretilen teknolojik çözümlerin, modüler ve geliştirilebilir olması gerekliliğine de dikkat çekiyor. Ayrıca bu odaktaki bir dönüşümün sağlam hukuki temellere oturtulması gerektiğini de aktarmış. Özellikle son 20 yıl içinde Türkiye teknolojik anlamda ciddi bir sıçrama yaptı ve dünyadaki standartları yakalama noktasında çok yol katetti. Tüm bunlar olurken yerli sanayinin gelişmesi süreci bir parça geri kalmış olsa da son dönemde yapılan hamleler gelecek adına umut verici.

Bakanın açıklamaları ile aynı doğrultuda bir işaret olabilecek ürünlerden olan ELFATEK firmasının ANKEBOT isimli insansız kara aracı önemli çözümlerden. Bu ürüne dair detayları burada yer alan yazımızda okuyabilirsiniz veya aşağıdaki galeriden görsellerine göz atabilirsiniz.