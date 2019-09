Bilim kurgu klasiklerinden 'Battlestar Galactica' resmen geri dönüyor

Ayrıca Bkz.

Bilim kurgu televizyonunun klasik yapımlarından olangeri dönüyor. Serinin haklarını elinde bulunduran ABD'li kanal NBC, yeni bir reboot dizisi için resmen hazırlıklara başladı. Deadline tarafından yapılan habere göre Battlestar Galactica reboot, NBC Universal'ın yeni dijital yayın servisiplatformunda yayınlanacak.Yeni dizi hakkında şu an için fazla bir detay verilmedi.yaratıcısı olan, dizinin yapımcılığını üstlenen isim olacak. Esmail haricinde ise yapım ekibi veya oyuncu kadrosu gibi konularda herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Yayın tarihi de aynı şekilde gizemini koruyor.Battlestar Galactica ilk olarak 1978 yılında NBC kanalında başlamıştı. Ancak dizinin o zamanki ömrü maalesef çok da uzun olmadı. Yalnızca bir sezonun ardından sona erdi. Daha sonra 2004 yılında ise yapımcı Ronald D. Moore tarafından yeni bir reboot dizisi çekildi. Dört sezonun ardından 2009 yılında sona eren Battlestar Galactica, hala bilim kurgu denilince akla gelen ilk dizilerden birisi halinde.NBC'nin yeni dijital servisi Peacock, önümüzdeki yıl ABD'de yayın hayatına başlayacak. Peacock platformunda Battlestar Galactica haricinde The Office, Parks and Recreation gibi popüler diziler de yer alacak. Peacock'un Türkiye'ye gelmeyeceğini tahmin edebiliriz.