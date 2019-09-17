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    Bilim kurgu klasiklerinden 'Battlestar Galactica' resmen geri dönüyor

    NBC, yeni bir Battlestar Galactica dizisi için resmen hazırlıklara başladı. Battlestar Galactica reboot dizisi, Peacock isimli dijital içerik platformunda yayınlanacak.
    2 sa.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Bilim kurgu televizyonunun klasik yapımlarından olan Battlestar Galactica geri dönüyor. Serinin haklarını elinde bulunduran ABD'li kanal NBC, yeni bir reboot dizisi için resmen hazırlıklara başladı. Deadline tarafından yapılan habere göre Battlestar Galactica reboot, NBC Universal'ın yeni dijital yayın servisi Peacock platformunda yayınlanacak.

    Yeni dizi hakkında şu an için fazla bir detay verilmedi. Mr. Robot'un yaratıcısı olan Sam Esmail, dizinin yapımcılığını üstlenen isim olacak. Esmail haricinde ise yapım ekibi veya oyuncu kadrosu gibi konularda herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Yayın tarihi de aynı şekilde gizemini koruyor.

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    Battlestar Galactica ilk olarak 1978 yılında NBC kanalında başlamıştı. Ancak dizinin o zamanki ömrü maalesef çok da uzun olmadı. Yalnızca bir sezonun ardından sona erdi. Daha sonra 2004 yılında ise yapımcı Ronald D. Moore tarafından yeni bir reboot dizisi çekildi. Dört sezonun ardından 2009 yılında sona eren Battlestar Galactica, hala bilim kurgu denilince akla gelen ilk dizilerden birisi halinde.

    NBC'nin yeni dijital servisi Peacock, önümüzdeki yıl ABD'de yayın hayatına başlayacak. Peacock platformunda Battlestar Galactica haricinde The Office, Parks and Recreation gibi popüler diziler de yer alacak. Peacock'un Türkiye'ye gelmeyeceğini tahmin edebiliriz.

     


    https://www.theverge.com/2019/9/17/20870238/battlestar-galactica-reboot-mr-robot-creator-peacock-nbcuniversal-streaming-wars Yorum Yaz
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    Usbehci 8 dk.
    2004 reboot gayet iyiydi, benim için gelmiş geçmiş en iyi dizidir ve arşivimde hala durur. Bakalım nasıl olacak bu reboot, güzel yaparlarsa o duyguları tekrar yaşamak iyi olacak.
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    CaSsErDoDo 8 dk.
    Efsane dizidir.
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    Ed Wood 1 sa.
    Bilim kurgu ve felsefi anlatıyı, post apokaliptik temayla bu kadar iyi yoğuran başka dizi daha yok. Popüler kültür kaygısından uzak aynı kalitede bir iş yapabilirlerse ne mutlu. Dört gözle bekleriz.
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    damn2u 2 sa.
    İzlediğim en efsane dizidir. Acaip sevindim, gel ulan gel!!!
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    Geralt.Of.Rivia 2 sa.
    Hayatımda izlediğim en iyi birkaç diziden biriydi. Beklentim 0 aldığım zevk 10/10'du. Çok güzel bir sürpriz olmuştu benim için.
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    Musty3535123 2 sa.
    discovery gayet güzel bence.
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    mu5tafa 2 sa.
    Star trek discovery gibi olmasın da..
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    AqRaMa 35 dk. mu5tafa
    Star Trek Discovery gibi olursa daha ne olsun
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    elophidae 2 sa.
    Dizinin kralı desem yeridir.
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