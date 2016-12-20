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Bir Tesla kaza haberi de Estonya'dan geldi

Daha önce birkaç kez kaza haberleriyle karşımıza çıkan Tesla, bu defa Estonya'da kazaya karıştı. Kazada Tesla'nın 5 yıldızlı güvenlik derecesi sayesinde herhangi bir ağır yaralanma gerçekleşmedi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçmişte karşımıza çıkan durumlarda Tesla Model S'in 5 yıldızlı güvenlik derecesinin Almanya'da yüksek hızla tarlaya uçtuğu ve kamyonun altına girdiği gibi kazalarda can kayıplarının önüne geçtiğini görmüştük. Yeni bir Tesla kaza haberi de Estonya'dan geldi. Bu seferki kazada ise Tesla Model S, bir Sovyet dönemi vinç kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı.
Kaza Estonya, Talinn'de gerçekleşirken, yerel teknoloji sitesi geenius.ee'nin belirttiğine göre Tesla sürücüsü dizinin yaralanması sonucu hastaya kaldırılırılmış ve kazada bunun dışında herhangi bir yaralanma gerçekleşmemiş.
Tesla'yı kullanan kişi araç sahibi konumunda olmazken, Model S'i Tesla kiralama hizmetiyle Mario Kadastik'den kiralamış. Kazanın koşulları net olarak bilinmese de, Model S'nin sahibi Kadastik, aracın arkasında trafiğin olduğunu ve yüksek hızla gitmediğini, kamyonun yüksek hızda hareket etmiş olması gerektiğini belirtiyor.
Kadastik, kaza sonrası Model S'in tamir edilebiliceğini beklemiyor ve aracı hurdaya çıkarmak zorunda kalacağını düşünüyor.
Kazanın fotoğrafları, kabinin genel olarak sağlam kaldığını gösterirken, Model S'nin ön ucunun etkinin çoğunu emdiğini gösteriyor. Bu durum önde motoru bulunmayan elektrikli araçların bu kısmının kaza senaryolarına daha uygun olarak tasarlanabilmesinin önemini göstermekte.
Kazaya karışan araçları kıyaslamamız gerekirse Sovyet dönemi araçlarından olan Kamazi vinç kamyonunun yaklaşık 9.000 kg'lık ağırlığına karşı Tesla Model S ise 2.150 kg ağırlığa sahip. Kadastik daha kötü yaralanmanın olmamasını Tesla'nın güvenlik özelliklerine bağlamakta.
Aşağıdaki galeriden kazanın fotoğraflarını inceleyebilirsiniz.

https://electrek.co/2016/12/19/tesla-model-s-head-on-collision-soviet-truck/ Yorum Yaz
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freeman6161 2 yıl en beğenilen
İlerde tesla alırsak expere gerek kalmayacak, her kazası dünya çapında haberlerde zaten
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dr20mouse 2 yıl
Bataryalar hasar alsaydı görürdük 5 yıldızı
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people66 2 yıl
kamyon çarpışma testinde 100 almış herhalde...
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burakk, 2 yıl
Açılan hava yastıkları ve 5. yıldız sayesinde
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Bilgisayar Bağımlısı 2 yıl
Bu araç aslında bu dönemde en alınamayacak araçlardan biri.
Tamam bir devrin başlangıcı olacak nitelikte niye günümüz kısıtlı teknolojilerinden her ne kadar ite kaka da olsa zar zorda olsa bir ürün çıkartmışlar.
Şimdi bu arabanın fiyatının büyük kısmı bataryası ve elektronik oyuncakları (ekran,otopilot için sensör,donanım,kamera).
Motorunda ciddi bir maliyeti vardır ama onun eleştirilebilecek bir eksikliği,sorunu,sıkıntısı yok.
Tesla ile aynı paraya bir S serisi, 7 serisi alabilirsiniz. Aldığınız S veya 7 serisi belki 0-100'de Tesla gibi jet olmaz ama en azından edirneden tokyoya kadar her yerde deponuzu 1 dakikada doldurup yolunuza devam edebilirsiniz. Üstelik tesla her ne kadar bagaj hacmi avantajı olsada diz mesafesinde 7, a8, s serisine göre geri de kalacaktır.
Ekran bile başlı başına dikkat dağınıklığı sebebi. Trafikte bir takım işler mekanik donanım ile sağlanmalı ki şöför kaza yapmadan elini atıp istediği ayarı yapabilmeli.
Tesla'ya rakip çıkmalı.
Zira elde edecekleri her başarı ile Apple gibi yüksek egolu bir şirkete dönüşebilirler.
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Saylan 2 yıl Bilgisayar Bağımlısı
Tebrik ederim. Güzel tespit.
Ekran bile başlı başına dikkat dağınıklığı sebebi. Trafikte bir takım işler mekanik donanım ile sağlanmalı ki şöför kaza yapmadan elini atıp istediği ayarı yapabilmeli.
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silversmith 2 yıl
Eskaza olmuştur canım! Tesla'ya toz kondurmazlar şimdi. Aman diyeyim, klavyenize dikkat edin. :D
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alemburda34 2 yıl
Araç tek kullanımlık gibi kaza yap hurdaya çıkar
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zwartevis 2 yıl
Kamyonetin fotoğrafı kaza sonrasına mı ait?
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senjido 2 yıl
tesla kaza yapmaz diye bi iddia mı var anlamıyorum.
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sis651 2 yıl
Kamyonun bıyığının şekli bozulmuş.
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alicaptain 2 yıl
Kaza tamam editor ilkokul terk.
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kadirirdem 2 yıl
bence yine iyi çıkmış o kazadan karşısında ki 9 tonluk...
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JoeyBane 2 yıl
2.150 kg mi
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