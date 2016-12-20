Geçmişte karşımıza çıkan durumlarda Tesla Model S'in 5 yıldızlı güvenlik derecesinin Almanya'da yüksek hızla tarlaya uçtuğu ve kamyonun altına girdiği gibi kazalarda can kayıplarının önüne geçtiğini görmüştük. Yeni bir Tesla kaza haberi de Estonya'dan geldi. Bu seferki kazada ise Tesla Model S, bir Sovyet dönemi vinç kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza Estonya, Talinn'de gerçekleşirken, yerel teknoloji sitesi geenius.ee'nin belirttiğine göre Tesla sürücüsü dizinin yaralanması sonucu hastaya kaldırılırılmış ve kazada bunun dışında herhangi bir yaralanma gerçekleşmemiş.

Tesla'yı kullanan kişi araç sahibi konumunda olmazken, Model S'i Tesla kiralama hizmetiyle Mario Kadastik'den kiralamış. Kazanın koşulları net olarak bilinmese de, Model S'nin sahibi Kadastik, aracın arkasında trafiğin olduğunu ve yüksek hızla gitmediğini, kamyonun yüksek hızda hareket etmiş olması gerektiğini belirtiyor.

Kadastik, kaza sonrası Model S'in tamir edilebiliceğini beklemiyor ve aracı hurdaya çıkarmak zorunda kalacağını düşünüyor.

Kazanın fotoğrafları, kabinin genel olarak sağlam kaldığını gösterirken, Model S'nin ön ucunun etkinin çoğunu emdiğini gösteriyor. Bu durum önde motoru bulunmayan elektrikli araçların bu kısmının kaza senaryolarına daha uygun olarak tasarlanabilmesinin önemini göstermekte.

Kazaya karışan araçları kıyaslamamız gerekirse Sovyet dönemi araçlarından olan Kamazi vinç kamyonunun yaklaşık 9.000 kg'lık ağırlığına karşı Tesla Model S ise 2.150 kg ağırlığa sahip. Kadastik daha kötü yaralanmanın olmamasını Tesla'nın güvenlik özelliklerine bağlamakta.

Aşağıdaki galeriden kazanın fotoğraflarını inceleyebilirsiniz.

https://electrek.co/2016/12/19/tesla-model-s-head-on-collision-soviet-truck/