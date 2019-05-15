Bir YouTuber, Nintendo’nun yapamadığını yaptı: Çalışan GameCube Classic oyun konsolu

NES Classic ve SNES Classic ile birlikte eski konsolları yenileyip satmada büyük başarı yakalayan Nintendo, maalesef diğer konsollarını küçültme yoluna girmedi. Buna tahminen üzülen Madmorda adlı YouTuber, minyatür Nintendo GameCube konsolunu Wii donanımlı oyun aracı. veile birlikte eski konsolları yenileyip satmada büyük başarı yakalayan, maalesef diğer konsollarını küçültme yoluna girmedi. Buna tahminen üzülen Madmorda adlı YouTuber, minyatürkonsolunu kendisi yaptı . Üstelik bu konsol sadece bir model değil, tam anlamıyla çalışan birdonanımlı oyun aracı.

Bir Raspberry Pi kullanarak işleri kendisi için kolaylaştırabilecek YouTuber, bunun yerine eski bir Wii’den çıkarttığı anakartı modifiye ederek yeni gövdeye sığdırdı. Wii’nin işlemci ve grafik birimleri, GameCube’e karşı daha güçlü, küçük ve verimli olduğundan tüm donanım bu tür uygulamalar için biçilmiş kaftan denebilir.

3,5mm konnektörden video çıkışı veren konsol, yine 3,5mm jaklarla bağlanan kontrolcülere de sahip. Cihaz tam boyutlu orjinal GameCube kontrolcülerle çalışsa da Madmorda bunların da küçük ve modernini yapıp mini GameCube pad adı altında yayınlamış durumda. Bu kontrolcüler inanılmaz derecede küçük olduğundan kullanımı imkansız olsa da asıl başarı yapmış olmakta, kararlılıkta yatıyor.

https://bitbuilt.net/forums/index.php?threads/worlds-smallest-gamecube.2270/

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Madmorde’nin bu çalışmasıyla ilgili daha fazla bilgi için kaynak linkini ziyaret edebilirsiniz.