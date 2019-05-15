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Bir YouTuber, Nintendo’nun yapamadığını yaptı: Çalışan GameCube Classic oyun konsolu

YouTuber Madmorda, Nintendo'nun sevilen konsollarından GameCube modelini kendisi minyatürize etti ve tamamen fonksiyonel bir konsol hâline getirdi. Bu konsola özel minyatür kontrolcüler bile mevcut.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
6,5b
1
8
Oyun Konsolları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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NES Classic ve SNES Classic ile birlikte eski konsolları yenileyip satmada büyük başarı yakalayan Nintendo, maalesef diğer konsollarını küçültme yoluna girmedi. Buna tahminen üzülen Madmorda adlı YouTuber, minyatür Nintendo GameCube konsolunu kendisi yaptı. Üstelik bu konsol sadece bir model değil, tam anlamıyla çalışan bir Wii donanımlı oyun aracı.
Bir Raspberry Pi kullanarak işleri kendisi için kolaylaştırabilecek YouTuber, bunun yerine eski bir Wii’den çıkarttığı anakartı modifiye ederek yeni gövdeye sığdırdı. Wii’nin işlemci ve grafik birimleri, GameCube’e karşı daha güçlü, küçük ve verimli olduğundan tüm donanım bu tür uygulamalar için biçilmiş kaftan denebilir.
3,5mm konnektörden video çıkışı veren konsol, yine 3,5mm jaklarla bağlanan kontrolcülere de sahip. Cihaz tam boyutlu orjinal GameCube kontrolcülerle çalışsa da Madmorda bunların da küçük ve modernini yapıp mini GameCube pad adı altında yayınlamış durumda. Bu kontrolcüler inanılmaz derecede küçük olduğundan kullanımı imkansız olsa da asıl başarı yapmış olmakta, kararlılıkta yatıyor.
Madmorde’nin bu çalışmasıyla ilgili daha fazla bilgi için kaynak linkini ziyaret edebilirsiniz.

https://bitbuilt.net/forums/index.php?threads/worlds-smallest-gamecube.2270/ Yorum Yaz
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Silent Guardian 3 hf. en beğenilen
“Bir Raspberry Pi kullanarak işleri kendisi için kolaylaştırabilecek YouTuber, bunun yerine eski bir Wii’den çıkarttığı anakartı modifiye ederek yeni gövdeye sığdırdı.”
Bir siz zekisiniz memlekette zaten. Gerçekten hayret ediyorum.
2011 öncesi üretilen Wiilerde GameCube kontrolcüsü takma soketi var. Hadi Onu geçtim uydurdun bi şekilde taktın kontrolcüyü fakat yazılımsal olarak GameCube kontrolcüsü destekliyor. Raspberry kullansa klavye ile mi kontrol edecekti aleti? Olay zaten kontrolcüsünde. Şu cahilce yorumlarınız bıktırdı artık.
Shakespeare’in şiir yazan şemsiye tamircisine verdiği cevap geldi aklıma:
“Dostum siz şemsiye yapın, hep şemsiye yapın, sadece şemsiye yapın.”
Siz de çeviri yapın, hep çeviri yapın, sadece çeviri yapın.
“Bir Raspberry Pi kullanarak işleri kendisi için kolaylaştırabilecek YouTuber, bunun yerine eski bir Wii’den çıkarttığı anakartı modifiye ederek yeni göv...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Boragungoren 3 hf. kpln04
Kendisi adam değil kadın yalnız
1 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
fantomasds 3 hf.
Raspberry Pi ile herkesin iştahla oynayacağı oyunları yapabiliyorsa o kişi paraya para demez.
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Silent Guardian 3 hf. en beğenilen
“Bir Raspberry Pi kullanarak işleri kendisi için kolaylaştırabilecek YouTuber, bunun yerine eski bir Wii’den çıkarttığı anakartı modifiye ederek yeni gövdeye sığdırdı.”
Bir siz zekisiniz memlekette zaten. Gerçekten hayret ediyorum.
2011 öncesi üretilen Wiilerde GameCube kontrolcüsü takma soketi var. Hadi Onu geçtim uydurdun bi şekilde taktın kontrolcüyü fakat yazılımsal olarak GameCube kontrolcüsü destekliyor. Raspberry kullansa klavye ile mi kontrol edecekti aleti? Olay zaten kontrolcüsünde. Şu cahilce yorumlarınız bıktırdı artık.
Shakespeare’in şiir yazan şemsiye tamircisine verdiği cevap geldi aklıma:
“Dostum siz şemsiye yapın, hep şemsiye yapın, sadece şemsiye yapın.”
Siz de çeviri yapın, hep çeviri yapın, sadece çeviri yapın.
1 Yanıt Yanıtla +15
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Virinom 3 hf. Silent Guardian
Raspberry'e Linux kurup medya PC'si olarak kullanıp, kendisini Mr. Robot zanneden editörler oldukça gayet normal bir durum.
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kpln04 3 hf.
adamın sesi Recep Baltaş ın sesine benziyor
Siz asıl bu adama bakın




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Boragungoren 3 hf. kpln04
Kendisi adam değil kadın yalnız
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Fenomenon 3 hf.
Helal olsun.
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