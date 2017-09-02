Bir akıllı hoparlör de JBL’den geliyor

IFA 2017 teknoloji fuarı Google Assistant hoparlörlerinin adeta geçidine şahit oluyor. Anker, Panasonic ve Sony’nin ardından şimdi de JBL sahneye çıktı. Firma akıllı hoparlörleri için geniş bir seri oluşturmuş.

Geniş seri

Google Assistant ürünlerden bağımsız olarak Google tarafından geliştirildiği için fonksiyonlar genelde aynı. Çevrim içi platformlardan müzik yayını, hava durumu öğrenme, evdeki akıllı cihazları kontrol edebilme gibi pek çok işlem sesli komutlarla gerçekleştirilebiliyor. Ürünler daha çok sunduğu ses performansı ile öne çıkmaya çalışıyor.

JBL LINK serisi farklı kategorilere hitap eden ürünlerden oluşuyor. Tüm ürünler Google Assistant üzerinde çalışıyor. LINK 10 ve LINK 20 taşınabilir tarzda tasarlanmış. LINK 10 iki adet 8W hoparlöre sahip ve tek şarjda 5 saat kullanım ömrü sunuyor. LINK 20 ise 2 adet 10W sürücü barındırıyor ve 10 saate kadar gidiyor. IPX7 ile ürünler 1 metreye kadar suya düştüğünde dayanıklılık sunabiliyor.

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LINK 300 ise daha büyük ve masaüstü kullanım için tasarlanmış. Tasarım Amazon Echo ve Apple HomePod ürünlerine benziyor. Hoparlör sürekli güç kablosuna bağlı olarak kullanılıyor. Her üç hoparlör de aynı WiFi üzerinden birbirine bağlanıyor ve daha yoğun bir ses deneyimi sunuyor.

Sonbahar döneminde piyasaya çıkacak olan JBL LINK serisinde LINK 10 modeli 170 Avro, LINK 20 modeli 200 Avro, LINK 300 modeli de 300 Avro olarak belirlenmiş. Satışlar ilk olarak Avrupa’da başlayacak.