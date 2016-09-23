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Bir kulaklık girişi olmayan telefon da HTC’den geliyor

Kökeni on yıllar öncesine dayanan 3.5mm kulaklık girişi, ilk telefonlarla birlikte mobil pazara da adımını atmıştı. Şimdi ise bileşenin önemini kaybetmeye başladığını görüyoruz.
2 yıl
8,3b
1
65
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonlarda 3.5mm kulaklık girişini feda etme trendi giderek ilgi görmeye başladı. Geçmiş yıllarda incelik rekoru kıran telefonlarda yer verilmediğini görüyorduk ancak şu anda ana akım akıllı telefonlarda da bu özellikten vazgeçiliyor.

Apple iPhone 7 serisi, LeEco Le Pro 3 modeli ve şimdi de HTC’nin yeni Bolt adındaki operatör telefonunda 3.5mm kulaklık girişi kaldırılmış. Bunun yerine model USB Tip-C standardı üzerinden ses aktarımı sunacak.

Ayrıca Bkz. "SanDisk’ten dünyanın ilk 1TB kapasiteli SD kartı"

ABD’li Sprint operatörüne özel olacak HTC Bolt adındaki model HTC 10 amiral gemisinin biraz elden geçirilmiş hali olarak görünüyor. Metal gövdeye sahip olan telefonun Home butonuna parmak izi okuyucu entegre edilmiş. Arka kısımda LED flaşın en yukarıya konumlandırılması dikkat çekiyor.

HTC Bolt modelinin donanımı ile ilgili bilinenler çok az ancak amiral gemisi seviyesinde olduğunu belirtenler çoğunlukta. Bu bakımdan HTC 10 benzeri bir konfigürasyon ile karşılaşabiliriz. Yani Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 5.2 inçlik 2K ekran, 12MP çözünürlüğünde arka kamera, 3000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler söz konusu.

 

http://www.tweaktown.com/news/54067/htc-bolt-leak-another-phone-without-headphone-jack/index.html Yorum Yaz
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mansurmarsak 2 yıl en beğenilen
Delinin biri kuyuya bir taş atmış kırk akıllı çıkaramamış ulan apple...
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DubSteq 2 yıl
Sonra Apple neden sektöre yön veriyor diyorlar. İt ite it de kuyruğuna hesabı. Gereksiz ve kötü dahi olsa Apple'ın izinden gitmek kadar salak birşey olamaz .
1 Yanıt Yanıtla +40
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DubSteq 2 yıl Crashlone
Yön vermek ve ilk kez yapmak arasında fark var hocam. Bu adamlar her şeyi ilk yapmıyor ama ne yaparlarsa örnek alınıyor, kopyalanıyor. İster istemez milletin aklında Apple yenilikçi algısı oluşuyor.
Yön vermek ve ilk kez yapmak arasında fark var hocam. Bu adamlar her şeyi ilk yapmıyor ama ne yaparlarsa örnek alınıyor, kopyalanıyor. İster istemez milletin a...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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TekilBey 2 yıl
bu şimdi amiral gemisi mi olacak ben htc 10 almıştım samsunga döndü firma
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~Lion King~ 2 yıl
Hiç bir kablosuz kulaklık, kablolu kulaklık kadar kaliteli ses veremez. Kablosuzda illa bir kalite kaybı oluyor. Onu geçtim 3.5mm jack'i kaldırmalarının tek sebebi aksesuar satmak. İşte bu firmalar bu kadar kan emici...
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siakawa 2 yıl
Yeni trend ekransiz cep telefonu olsun haydi bastırın gençler
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silversmith 2 yıl
Şarj-veri aktarımı girişini tamamen kablosuz yapıp kaldırsalar anlarım da, kulaklık girişinin kaldırılması benim gibi kulaklık kullanmayı sevmeyen azınlıklar harici hiç hoş olmamış. Ne kadar kulağı hassas insanlar, müzik kulağı olan insanlar var. Niçin onlar değişime zorlanıyor? Anlamak güç. Hele de Hatice (!), sanki ince telefon yapıyorsun da hava atıyorsun gibi görünüyor buradan!
Kardeş, kulaklık alacağım. Tip-C mi olsun lightning mi? Müzik dinleyeceğiz işte .mk ver bir tane! :D
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bkaakco 2 yıl
Gördüğüm en saçma teknolojik yenilik(!).
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ahead 2 yıl
bir zamanlar 3.5 mm yoktu zaten firmaların kendine özel çözümleri vardı. htc yıllar önce O2 firmasına yapmıştı böyle bir model. mini usb üzerinden bağlantı kuruyordu bağlantıyı.tip c benzeri bir konnektöre sahipti.
ahada link: gsmarena.com/...
bizzat kullandım bu cihazı
htc kendinede yaptı aynısını: gsmarena.com/...
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reactor1111 2 yıl
Eski nokia lar aklıma geldi. O zamanlar değişik bir bağlantı kablosuyla kulakligi bagliyorduk. Daha sonra büyük bir özellik olarak 2.5cmlik kulaklık girişini getirdiler. 2.5cm den sonrada 3.5cm kulaklık girişi kutlamalarla tanıtıldı nokia ve diğer firmalar tarafından. Acaba şuan geriye mi gidiyoruz teknoloji de?
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thunderstruck7 2 yıl
Oğlum sen HTC sin Apple gibi ağır fan kitlen yok. Senin jack girişi kaldırmak neyine? Kendi kafasına sıktı, batar gider bu firma. Bu kadar aptalsa batsın gitsin çok da fifi. Zaten topallaya topallaya geziyordu şimdi hepden gidecek. Üzüldüm mü? Hayır. Kasıtlı olarak yaptılar çünkü. Note7 faciası gibi birşey olsa üzülürdüm.
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Kirk Lee 2 yıl
HTC sanki telefonları çok ince yapıyormuş gibi bir de kulaklık çıkışını kaldırıyor... Modaya uymak mı desem özentilik mi desem bilemedim.

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cesur0606 2 yıl
Yıllar yollar önce siemens de kendi soketini kullanoyordu sonu kaçınılmaz oldu
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SilverNitrate 2 yıl
Biz Türkler olarak telefonun ilk bozduğumuz yeri şarj girişi zaten. Buna alternatif bir görev daha vermek bizim için ekstra bir dayanıksızlık demek...
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