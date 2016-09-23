Bir kulaklık girişi olmayan telefon da HTC’den geliyor

Akıllı telefonlarda 3.5mm kulaklık girişini feda etme trendi giderek ilgi görmeye başladı. Geçmiş yıllarda incelik rekoru kıran telefonlarda yer verilmediğini görüyorduk ancak şu anda ana akım akıllı telefonlarda da bu özellikten vazgeçiliyor.

Apple iPhone 7 serisi, LeEco Le Pro 3 modeli ve şimdi de HTC’nin yeni Bolt adındaki operatör telefonunda 3.5mm kulaklık girişi kaldırılmış. Bunun yerine model USB Tip-C standardı üzerinden ses aktarımı sunacak.

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ABD’li Sprint operatörüne özel olacak HTC Bolt adındaki model HTC 10 amiral gemisinin biraz elden geçirilmiş hali olarak görünüyor. Metal gövdeye sahip olan telefonun Home butonuna parmak izi okuyucu entegre edilmiş. Arka kısımda LED flaşın en yukarıya konumlandırılması dikkat çekiyor.

HTC Bolt modelinin donanımı ile ilgili bilinenler çok az ancak amiral gemisi seviyesinde olduğunu belirtenler çoğunlukta. Bu bakımdan HTC 10 benzeri bir konfigürasyon ile karşılaşabiliriz. Yani Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 5.2 inçlik 2K ekran, 12MP çözünürlüğünde arka kamera, 3000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler söz konusu.