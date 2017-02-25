Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı

Tabi bitcoinin yükselişini körükleyen ana neden belirsizlik ortamı olsa da dün gerçekleşen ani çıkışın ve yeni rekor seviyeye ulaşmanın asıl sebebi bu değil. ABD’deki düzenleyici kuruluşların ülkedeki ilk Bitcoin Borsa Yatırım Fonu’na onay verdiği iddialarının ortaya atılması dün bitcoinin hızla değer kazanmasını sağladı. İddiaların üzerine birkaç saat içinde %3(yaklaşık 30 dolar) değer kazanan bitcoin 1206.6$ seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı.
Kurumsal Yatırımcıları da Etrafında Toplayacak
Daha önceki rekoru 1165$ ile 2013 yılının kasım ayına ait olan dijital para biriminin kendisine ait bir Borsa Yatırım Fonu’na sahip olması büyük önem arz ediyor zira analistlere göre düzenleyici kuruluşların Borsa Yatırım Fonu’na onay verdikleri takdirde bitcoin, nispeten daha temkinli kurumsal yatırımcı piyasasında da cazip hale gelecek.
Yılbaşından bu yana değerini yaklaşık %25 arttıran bitcoinin düzenleyici kuruluşların onay vermesinin ardından daha da değer kazanması bekleniyor.
http://www.reuters.com/article/us-global-markets-bitcoin-idUSKBN16317V Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şimdi 1 milyon dolarım vardı. :)
hangi firmadan aldınız ?
Hesabınız yanlış.
100 bitcoin 120 bin dolar yapıyor 1 milyon dolar değil.
100 bitcoin 1200 dolardan 120.000 dolar yapar :)
zamanında mining yapıcaktımda kart alamamıştım :s kara para bunlarla aklanıyor, bu melet düşmez dahada artar.
Bitcoin denen sanal paranın karşılığı nedir? Güvencesi kimdir? Altın vs karşılığı var mıdır? Devlet güvencesi var mıdır?
Unutulmamalı lidyalılardan beri parayı basan ve senyorajı kullanan erk kral ya da demokrasilerde devlettir.
Birgün fena çuvallıyacak millet.
Saadet piramidi olmasından şüphe duyarım.
Ama akıllı insan bununla riske girmez; hesap hack yese, bittin.
Çok pişmanım çook.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4228 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
bitcoin, Diğer Bilim ve Teknoloji ve