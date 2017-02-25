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Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı

Çinli yetkililer tarafından baskılanarak yükselişi kısa bir süreliğine durdurulan bitcoin, dün 1200$ seviyesinin üstüne çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı
 

Yeni yıla hızlı bir giriş yaparak değerini 1000$ seviyesinin üstüne çıkaran dijital para birimi bitcoin, geçen ay başlayan ve bu ay da devam eden Çinli yetkililerin yuandan kaçışı önlemek amaçlı baskılarıyla karşı karşıya gelmişti. Bu süre esnasında yükselişine kısa bir süre ara veren bitcoin, dün 1200$ seviyesinin üstüne çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Tabi bitcoinin yükselişini körükleyen ana neden belirsizlik ortamı olsa da dün gerçekleşen ani çıkışın ve yeni rekor seviyeye ulaşmanın asıl sebebi bu değil. ABD’deki düzenleyici kuruluşların ülkedeki ilk Bitcoin Borsa Yatırım Fonu’na onay verdiği iddialarının ortaya atılması dün bitcoinin hızla değer kazanmasını sağladı. İddiaların üzerine birkaç saat içinde %3(yaklaşık 30 dolar) değer kazanan bitcoin 1206.6$ seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

Kurumsal Yatırımcıları da Etrafında Toplayacak 

Daha önceki rekoru 1165$ ile 2013 yılının kasım ayına ait olan dijital para biriminin kendisine ait bir Borsa Yatırım Fonu’na sahip olması büyük önem arz ediyor zira analistlere göre düzenleyici kuruluşların Borsa Yatırım Fonu’na onay verdikleri takdirde bitcoin, nispeten daha temkinli kurumsal yatırımcı piyasasında da cazip hale gelecek.

Yılbaşından bu yana değerini yaklaşık %25 arttıran bitcoinin düzenleyici kuruluşların onay vermesinin ardından daha da değer kazanması bekleniyor.


http://www.reuters.com/article/us-global-markets-bitcoin-idUSKBN16317V Yorum Yaz
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pcrex 2 yıl en beğenilen
ne kadar saçma bir tabir değil mi, 'tüm zamanların rekoru' sanki tarihin başlangıcından beri varmış gibi. abartılı başlıklar internet medyasının en büyük problemi.
ne kadar saçma bir tabir değil mi, 'tüm zamanların rekoru' sanki tarihin başlangıcından beri varmış gibi. abartılı başlıklar internet medyasının en büyük proble...
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alemburda34 2 yıl
Bitcoin cok sıkıntı cogu yer komisyon istiyor hadi tmm komisyonsuz halledilen yerler var bu sefer firmadan firmaya kur farkediyor deli ediyor adami
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V4LKyR 2 yıl
Demek ki zamanında 0.35 dolardan 1000 tane bitcoin alsaydım, yani 350$...
Şimdi 1 milyon dolarım vardı. :)
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10ff 2 yıl
Zamaninda mecbur aldigim bitcoin ile su anda hatri sayilir bir param var. Bu haberi duyduktan sonra oyle sevindim ki

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dere.beyi 2 yıl 10ff
10ff

Zamaninda mecbur aldigim bitcoin ile su anda hatri sayilir bir param var. Bu haberi duyduktan sonra oyle sevindim ki



hangi firmadan aldınız ?
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gurkanse 2 yıl
ilk çıktığında duymuştum.O zamanlarda 100 bitcoin alsam 100$ gibi bişey yapıyordu.şimdi karşılığı 1 milyon dolar yapıyor.paraya bak be
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veteriner69 2 yıl gurkanse
gurkanse

ilk çıktığında duymuştum.O zamanlarda 100 bitcoin alsam 100$ gibi bişey yapıyordu.şimdi karşılığı 1 milyon dolar yapıyor.paraya bak be

Hesabınız yanlış.
100 bitcoin 120 bin dolar yapıyor 1 milyon dolar değil.
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Musty3535123 2 yıl gurkanse
gurkanse

ilk çıktığında duymuştum.O zamanlarda 100 bitcoin alsam 100$ gibi bişey yapıyordu.şimdi karşılığı 1 milyon dolar yapıyor.paraya bak be

100 bitcoin 1200 dolardan 120.000 dolar yapar :)

zamanında mining yapıcaktımda kart alamamıştım :s kara para bunlarla aklanıyor, bu melet düşmez dahada artar.
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Fiasco 2 yıl
arkadaşlar birşey sorabilirmiyim, bitcoin ne lan ?
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0z0z 2 yıl
Bitcoin i sanal olarak üreten basan yani senyoraj hakkı ve gelirini alan kim ya da kimler?
Bitcoin denen sanal paranın karşılığı nedir? Güvencesi kimdir? Altın vs karşılığı var mıdır? Devlet güvencesi var mıdır?
Unutulmamalı lidyalılardan beri parayı basan ve senyorajı kullanan erk kral ya da demokrasilerde devlettir.
Birgün fena çuvallıyacak millet.
Saadet piramidi olmasından şüphe duyarım.
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sniper23 2 yıl
Ben de 2 bitcoin vardı, hemen bozdurayım.
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homebird 2 yıl
Kara para aklayanlar için biçilmiş kaftan.
Ama akıllı insan bununla riske girmez; hesap hack yese, bittin.
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veteriner69 2 yıl
2011 civarı almayı düşündüm o zaman tanesi 1 $ dı. 100 $ lık lacaktım 100 adet.
Çok pişmanım çook.
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YolumBilgelik 2 yıl
Bu fiyatlar insanın zoruna gidiyor. Geçmişte üç kuruş verip biraz bitcoin alsaydık köşeyi dönmüştük.
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