Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı

Yeni yıla hızlı bir giriş yaparak değerini 1000$ seviyesinin üstüne çıkaran dijital para birimi bitcoin, geçen ay başlayan ve bu ay da devam eden Çinli yetkililerin yuandan kaçışı önlemek amaçlı baskılarıyla karşı karşıya gelmişti. Bu süre esnasında yükselişine kısa bir süre ara veren bitcoin, dün 1200$ seviyesinin üstüne çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Tabi bitcoinin yükselişini körükleyen ana neden belirsizlik ortamı olsa da dün gerçekleşen ani çıkışın ve yeni rekor seviyeye ulaşmanın asıl sebebi bu değil. ABD’deki düzenleyici kuruluşların ülkedeki ilk Bitcoin Borsa Yatırım Fonu’na onay verdiği iddialarının ortaya atılması dün bitcoinin hızla değer kazanmasını sağladı. İddiaların üzerine birkaç saat içinde %3(yaklaşık 30 dolar) değer kazanan bitcoin 1206.6$ seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

Kurumsal Yatırımcıları da Etrafında Toplayacak

Daha önceki rekoru 1165$ ile 2013 yılının kasım ayına ait olan dijital para biriminin kendisine ait bir Borsa Yatırım Fonu’na sahip olması büyük önem arz ediyor zira analistlere göre düzenleyici kuruluşların Borsa Yatırım Fonu’na onay verdikleri takdirde bitcoin, nispeten daha temkinli kurumsal yatırımcı piyasasında da cazip hale gelecek.

Yılbaşından bu yana değerini yaklaşık %25 arttıran bitcoinin düzenleyici kuruluşların onay vermesinin ardından daha da değer kazanması bekleniyor.

http://www.reuters.com/article/us-global-markets-bitcoin-idUSKBN16317V