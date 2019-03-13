Black Shark 2 modeli espor odaklı batarya teknolojileri ile gelecek

Razer Phone ile yeniden hayat bulan oyuncu odaklı akıllı telefon sınıfı büyümeye devam ediyor bununla birlikte standart sınıftaki bir amiral gemisinden çok da farklılaşamıyor. 120Hz ekran, RGB aydınlatma ve sıvı soğutma avantaj gibi görünse de yavaş yavaş yeni amiral gemi modellerinde de yerini almaya başladı. Üreticiler bu bakımdan daha farklı çözümler geliştirme peşinde.

Black Shark 2 özellikleri

Xiaomi’nin ortağı Black Shark ile tanıtımını yapacağı yeni oyuncu odaklı akıllı telefonu Black Shark 2 bu kez batarya konusunda dikkat çekmeye çalışacak. Black Shark patronu bataryanın espor için optimize edildiğini belirtiyor.

Ayrıca Bkz.

"Yeni Fortnite güncellemesi ile çapraz platform mücadelesi sertleşiyor"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan yönetici telefonda espor sınıfı bir batarya olacağını dile getirdi. Bataryanın kimyasal sisteminde yapılan optimizasyonun yanında dolma ve boşalma algoritmalarında da yeni bir teknik uygulanıyor. Böylece bataryanın dolum-boşalım performansı yüzde 60 oranında artıyor.

Bunun anlamı bataryanın kullanım ömrünün uzaması ve yoğun kullanımda kullanım sürelerinin daha da iyileştirilmesi demek. Henüz batarya kapasitesi hakkında bilgi yok ancak Xiaomi oyunculara daha uzun süreli tecrübe sunmak istiyor.

Diğer taraftan telefonun daha gelişmiş Liquid Cooling 3.0 sıvı soğutma teknolojisi, 27W hızlı şarj ve 2340 x 1080 piksel çözünürlük ile geleceği Black Shark firması tarafından açıklanmıştı. Snapdragon 855 yonga seti ise benchmark testlerinde kendisini göstermişti. Telefon 18 Mart tarihinde resmiyet kazanacak.