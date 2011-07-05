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BlackBerry Bold 9900, İngiltere'de 608 Euro'dan ön sipariş listelerine giriş yaptı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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BlackBerry Bold 9900, İngiltere'de 608 Euro'dan ön sipariş listelerine giriş yaptı
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Research in Motion'ın, dokunmatik ekran ile QWERTY klavyeyi bütünleştiren akıllı telefonu BlackBerry Bold 9900 için İngiltere'de Amazon aracılığıyla, 549,99 Pound yani yaklaşık 608 Euro'dan ön sipariş alınıyor. Siyah renk seçeneğine sahip Bold 9900'ın 15 Eylül'den itibaren İngiltere pazarına giriş yapacağı tahminlenirken beyaz renkli model için İngiliz teknoloji meraklıları 15 Ekim tarihini beklemek zorunda kalabilirler. Peki BlackBerry Bold 9900 ne gibi teknik özelliklere sahip?
Dört band GSM şebekesi ile HSPA+ (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği sunan BlackBerry Bold 9900, 1.2 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemciden ve 768 MB RAM'den güç alıyor; BlackBerry 7.0 işletim sistemini kullanıyor.
2.8-inç boyutunda - 640 x 480 piksel (287 ppi) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, 8 GB dahili flash belleğe sahip akıllı telefonun kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 40 GB'a kadar yükseltilebiliyor.
Wi-Fi, GPS ve Bluetooth gibi günümüzde standart haline gelmeye başlayan bağlantı seçenekleriyle donatılan akıllı telefonda anı yakalamak için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Otomatik odaklama ve led flaş eşlik eden kamera aynı zamanda 720p video kaydedebilmekte.
Son olarak NFC (Near-Field Communications) desteği sunan telefonun bataryası 1230 mAh seviyesinde.
BlackBerry Bold 9900, İngiltere'de 608 Euro'dan ön sipariş listelerine giriş yaptı
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Poker in the Face 8 yıl
batarya çok az, bendeki bold 9780 bile 1500 mAh, 3G ile 1 gün dayanıyo (sürekli internette dolaşımda)
bunun işlemci 2kat, dokunmatik ekran flan bissürü özellik var.
blackberrylerin batarya sorunu geilyor beyler
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Büyük İskender 8 yıl
Alınır.
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séquestre 8 yıl
Çok pahalı..
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sezar 8 yıl
tr ye kanımca 1400-1500 tl civarı gelir
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BarGoS 8 yıl
bu tasarım bold 9000 ile aynı kasa. benimde beklediğim buydu ama fiyat uçuk kalmış sanki :s . ayrıca bataryası en az 2 gün kesintisiz idare eder 1230 mAh sizi yanıltmasın. 1050 mAh lık curve ler 3 gün gidiyor ;)
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alprkrkmz 8 yıl
beklediğim telefondu ancak hakkaten fiyatı çook. ülen nokia şu tasarımı e6 ya yapsaydın ne güzel olacaktı. klavyenin altındaki boşluk bile tasarıma nasıl uymuş. bir de e6 ya bakıyorum. alttaki boşluk çok göze batıyor.
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Mimar SaNAN 8 yıl
fiyat çok fazla !
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aboxzux 8 yıl
Bataryası düşük gibi,bir de ön sipariş olsa da fiyat çok fazla.
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