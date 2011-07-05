BlackBerry Bold 9900, İngiltere'de 608 Euro'dan ön sipariş listelerine giriş yaptı

Research in Motion'ın, dokunmatik ekran ile QWERTY klavyeyi bütünleştiren akıllı telefonu BlackBerry Bold 9900 için İngiltere'de Amazon aracılığıyla, 549,99 Pound yani yaklaşık 608 Euro'dan ön sipariş alınıyor. Siyah renk seçeneğine sahip Bold 9900'ın 15 Eylül'den itibaren İngiltere pazarına giriş yapacağı tahminlenirken beyaz renkli model için İngiliz teknoloji meraklıları 15 Ekim tarihini beklemek zorunda kalabilirler. Peki BlackBerry Bold 9900 ne gibi teknik özelliklere sahip?



Dört band GSM şebekesi ile HSPA+ (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği sunan BlackBerry Bold 9900, 1.2 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemciden ve 768 MB RAM'den güç alıyor; BlackBerry 7.0 işletim sistemini kullanıyor.

2.8-inç boyutunda - 640 x 480 piksel (287 ppi) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, 8 GB dahili flash belleğe sahip akıllı telefonun kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 40 GB'a kadar yükseltilebiliyor.



Wi-Fi, GPS ve Bluetooth gibi günümüzde standart haline gelmeye başlayan bağlantı seçenekleriyle donatılan akıllı telefonda anı yakalamak için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Otomatik odaklama ve led flaş eşlik eden kamera aynı zamanda 720p video kaydedebilmekte.



Son olarak NFC (Near-Field Communications) desteği sunan telefonun bataryası 1230 mAh seviyesinde.

