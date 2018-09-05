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BlackBerry, Facebook'u sesli mesajlaşma teknolojisini çalmakla suçluyor

BlackBerry ve Facebook arasındaki patent ihlali davası gittikçe tırmanıyor. Facebook'un mesajlaşma teknolojisini çaldığını iddia eden BlackBerry, 118 sayfalık şikayette bulundu.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Başta Apple ve Samsung olmak üzere büyük teknoloji şirketlerinin kendi aralarında patent ihlali davaları açtığını biliyoruz. Bu iki şirketin anlaşması sonucu çözülen bu davanın yerini şimdi de BlackBerry ve Facebook'un patent ihlali davası almış durumda.

Davanın uzun sürmesi bekleniyor

Gittikçe tırmanan bu hukuki süreçte BlackBerry, sosyal medya devi Facebook'un mesajlaşma uygulaması olan Messenger'da sesli mesaj özelliğini kopyaladığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. San Francisco federal mahkemesinde Salı günü yapılan 118 sayfalık şikayette, Facebook'un, BlackBerry'nin birçok patentli özelliğini kopyaladığı ve BlackBerry'nin bundan zarar gördüğü belirtiliyor.
Sesli mesajlaşma patentine ek olarak, Facebook'un bir mobil cihazın grafik, video ve ses ile GPS verilerinin takip ve analizini sağlayan bir teknoloji patentinin de ihlal edildiğine dikkat çekiliyor. BlackBerry sözcüsü Sarah McKinney, Reuters'e verdiği demeçte, Facebook'un fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği ve yıllar süren diyalog sonrasında güçlü bir iddiaya sahip olduklarını, ayrıca hissedarlarının da uygun yasal yollara başvurma yükümlülüğüne sahip olduklarını belirtmişti.
BlackBerry'nin patentli özelliklerini rakiplerinin uygunsuz bir şekilde kullandığı iddiasıyla açılan mahkemenin, tıpkı Apple ve Samsung'un davası gibi uzun bir süreç alacağı söyleniyor. Mahkeme sonucunda kimin haklı olduğunu ise bize ancak zaman gösterecek.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-05/facebook-accuses-blackberry-of-stealing-voice-messaging-tech Yorum Yaz
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Tommy Shelby 8 ay
Bir şey çıkmaz
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hasanandnexus 8 ay
Facebookun çalmadığı teknoloji mi var be kardeşim
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fhrstw 8 ay hasanandnexus
Adı bile çalıntı makyajlayıp sattılar.
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