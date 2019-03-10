BlackBerry'nin CEO'su katlanabilir telefonları hantal ve gereksiz buluyor

Katlanabilir akıllı telefonlar şüphesiz son günlerde teknoloji dünyasının gündemini en çok meşgul eden konulardan biri. Bir çok akıllı telefon üreticisi çığ gibi büyüyen katlanabilir telefon furyasına katılmak için paçaları sıvamış durumda. Ancak yakın gelecek için bu tarz planları bulunmayan akıllı telefon üreticileri de yok değil. Örneğin BlackBerry.

Akıllı telefon pazarının ilk dönemlerinde parlak günler yaşamış olsa da ilerleyen yıllarda aynı sükseyi yakalamayı başaramamış olan BlackBerry'nin CEO'su John Chen katlanabilir telefonları, akıllı telefon pazarına damgasını vuracak kadar eşsiz ve gerekli bulmadığını açıkladı. Chen'e göre parmak izi sensörleri, yüz tanıma sensörleri ve iris tarayıcılar akıllı telefon dünyasında bir devri kapatıp yepyeni bir devri açan teknolojilerdi. Ancak CEO, katlanabilir ekranlarda bu tarz bir ışık göremiyor.

BlackBerry'e göre katlanabilir telefonların pek çok dezavantajı var. Bunlardan başlıcası katlandıklarında standart bir telefon boyutuna gelmeleri gerektiği için ortalama bir telefonun neredeyse iki katı boyutundalar. Bu da oldukça hantal gözükmelerine sebep oluyor.

Bir diğer dezavantajları ise oldukça pahalı olmaları. Örneğin Samsung'un katlanabilir akıllı telefon Galaxy Fold 2.000 dolar bandındaki bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Huawei'in katlanabilir telefonu Mate X'in ise çok daha dudak uçuklatan bir fiyat etiketi ile gelmesi bekleniyor. Hal böyle olunca katlanabilir telefonlar ortalama bir alıcı için hiç de cazip gözükmüyor.

https://www.gizchina.com/2019/03/09/blackberry-ceo-foldable-smartphones/