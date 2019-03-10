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BlackBerry'nin CEO'su katlanabilir telefonları hantal ve gereksiz buluyor

BlackBerry'nin CEO'su John Chen, katlanabilir ekranları akıllı telefon pazarına damgasını vuracak kadar eşsiz ve gerekli bulmadığını açıkladı. Detaylar haberimizde.
2 ay
3,7b
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23
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Katlanabilir akıllı telefonlar şüphesiz son günlerde teknoloji dünyasının gündemini en çok meşgul eden konulardan biri. Bir çok akıllı telefon üreticisi çığ gibi büyüyen katlanabilir telefon furyasına katılmak için paçaları sıvamış durumda. Ancak yakın gelecek için bu tarz planları bulunmayan akıllı telefon üreticileri de yok değil. Örneğin BlackBerry.
Akıllı telefon pazarının ilk dönemlerinde parlak günler yaşamış olsa da ilerleyen yıllarda aynı sükseyi yakalamayı başaramamış olan BlackBerry'nin CEO'su John Chen katlanabilir telefonları, akıllı telefon pazarına damgasını vuracak kadar eşsiz ve gerekli bulmadığını açıkladı. Chen'e göre parmak izi sensörleri, yüz tanıma sensörleri ve iris tarayıcılar akıllı telefon dünyasında bir devri kapatıp yepyeni bir devri açan teknolojilerdi. Ancak CEO, katlanabilir ekranlarda bu tarz bir ışık göremiyor.
BlackBerry'e göre katlanabilir telefonların pek çok dezavantajı var. Bunlardan başlıcası katlandıklarında standart bir telefon boyutuna gelmeleri gerektiği için ortalama bir telefonun neredeyse iki katı boyutundalar. Bu da oldukça hantal gözükmelerine sebep oluyor.
Bir diğer dezavantajları ise oldukça pahalı olmaları. Örneğin Samsung'un katlanabilir akıllı telefon Galaxy Fold 2.000 dolar bandındaki bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Huawei'in katlanabilir telefonu Mate X'in ise çok daha dudak uçuklatan bir fiyat etiketi ile gelmesi bekleniyor. Hal böyle olunca katlanabilir telefonlar ortalama bir alıcı için hiç de cazip gözükmüyor.

https://www.gizchina.com/2019/03/09/blackberry-ceo-foldable-smartphones/ Yorum Yaz
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WaylandIZMIR 2 ay en beğenilen
Doğru söylüyor. Katlanabilir telefonlar gelip geçici bir heves. Yıllar bunu bize gösterecek
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kymelria 2 ay
Kedi erişemediği ciğere mundar dermiş
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Ayyıldız Türk 1 ay
Geleceği görebilseydin batmazdın zaten
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extinct 2 ay
androidde gereksiz dediler ellerinde patladı
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yavuzuslu 2 ay
Kesinlikle
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FantomİçinF 2 ay
Kendi gereksiz klavyeli telefonlarından haberı yok sanırım
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Kerim5100 2 ay
Seneye split-screen klavye/ekran telefon çıkarınca rez XD
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matador_mirkhan 2 ay
Zamanında bende blackberry için hantal cihaz ne gerek var diyordum şimdilerde bakıyorumda haklıymışım xD
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digitayf 2 ay
Apple reinvented the phone. A phone, a tablet, a phablet, a phone, a tablet, a .....applause . Gereksiz olmadığını apple tanıtım yapınca gelir buraya yazarsınız...
1 Yanıt Yanıtla
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Erasmus78 2 ay digitayf
Katlanabilir telefon fikri bence fena bir fikir değil ancak şimdiye kadar gördüğümüz tasarımların hiç birisi bana göre beş para etmez. En önemli sorun ekranın malzemesi. Camdan tekrar iPhone öncesi plastik ekranlara dönüş yapılıyor. Bu da kalite hissini yok ediyor. İkinci büyük sorun katlanan kısmın katlanma derecesi ve kalitesi. Hiç bir üründe düzgün bir katlanış yok. Üçüncü sorun ise Mesut Çevik'in dediği gibi katlanabilir telefonlar katlanmaktan başka bir işe yarıyormuş gibi durmuyorlar şu an. Yani cihazların katlanmış halleri dile devasa boyutlarda. Açıldıklarında ise daha da devasa bir cihaz oluyorlar. Şu anda teknolojik şov olmaktan öteye gidemiyorlar bence.
Apple'dan bu konuda bir girişim gelecek mi bilmiyorum. Ancak son günlerde çıkan patent haberleri bir hareketlilik olduğunu gösteriyor. Steve Jobs yaşıyor olsaydı Apple'in katlanabilir telefonu gerçekten işlevsel bir ürün olarak çıkaracağından hiç şüphem olmazdı. Ancak şimdi o kadar emin değilim.
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fhrstw 2 ay
Bende aynı fikirdeyim ancak tüketicilerin beklentilerini karşılamak zorundasınız insanlar bunu istiyorsa bunu vermelisiniz.
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Rindaman 2 ay
Eskiden al o telefonu kıvır derdik hayal idi, şimdi gerçek oldu.
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Ezkici 2 ay
Blackberry’den beklenen vizyon, retina ve parmak izi çığır açan bişeydi ama eğilip bükülmesi aman aman gerekli bişi bencede değil.
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blackberry, katlanabilir akıllı telefon ve
5 etiket daha katlanabilir telefon john chen Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Zeynep Yolcu
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