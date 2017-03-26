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Blizzard StarCraft’ı yeniliyor

Blizzard, StarCraft’ın ve StarCraft: Brood War’un yenilenerek StarCraft: Remastered ismiyle kullanıma sunulacağını duyurdu. Oyunun bu yaz mevsiminde indirilmeye sunulması bekleniyor.
2 yıl
3,6b
1
14
Oyunlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Blizzard StarCraft’ı yeniliyor
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Blizzard Entertainment en popüler oyunlarından olan StarCraft’ın ve StarCraft: Brood War’un yenileneceğini duyurdu. Yenilenen oyunlar, başta 4K çözünürlük seçeneği olmak üzere yenilenmiş ses efektlerine, yeni illüstrasyonlara, yeni eşleştirme özelliklerine, cloud’a kayıt yapabilme özelliğine, Blizzard App (eski ismiyle Battle.net) erişimine ve çok daha fazlasına sahip olacak.

Serinin hayranlarını oldukça heyecanlandıran bu yenileme, Blizzard’ın söylediğine göre oyunun var olan dengesini ve kendine özel havasını bozmamak adına büyük bir özenle yapılacak. Blizzard Entertanment’ın kurucularından birisi ve CEO’su olan Mike Morhaime, yenileme ile StarCraft’ı modernleştirmeyi hedeflediklerini ve oyunun oynanmaya devam etmesini sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

StarCraft ve StarCraft: Brood War’un yenilenmiş hali StarCraft: Remastered adıyla, bu yaz mevsiminde kullanıma sunulacak.

Blizzard, bu haberin yanı sıra StarCraft: Brood War’un bugları düzeltecek ve hile kullanımını engelleyecek bir güncelleme alacağını, StarCraft Anthology’nin (StarCraft: Brood War’u da kapsıyor) ücretsiz olarak indirilmeye sunulacağını duyurdu.


http://www.theverge.com/2017/3/26/15064910/blizzard-remastering-starcraft-4k-resolution-gaming Yorum Yaz
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cyberfalcon 2 yıl en beğenilen uysaloguz
uysaloguz

Bir gün umarım Microsoft da, blizzard'dan örnek alır ve AOE 2 yi benzer şekilde oyun severlerin beğenisine sunar...

Microsoft dediğini yaptı zaten. AOE 2 HD'yi çıkarttı.
uysaloguzBir gün umarım Microsoft da, blizzard'dan örnek alır ve AOE 2 yi benzer şekilde oyun severlerin beğenisine sunar...
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msicak 1 ay
Arkadaşlar oyun çok zor. Zerg'lerle ve brood war ile başladım ama ilk bölümü bile geçemedim. Defalarca oynadım olmuyor ki normal de bu tür oyunları iyi oynarım.
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DH Misafiri 2 yıl
PC funboyları Remaster oyuna sevindirik olmuşlar. Resmen telefon oyunu gibi. PS4 Pro Horizon Zero Dawn, God of War 4, RDR2, Uncharted oyunlarını grafiklerini görseniz pc yi camdan aşağı atarsınız. 10 yıl önce PC oyuncusuydum artık yüzüne bakmıyorum. Starcraft remaster değil devrimsel Next gen bir oyun gelmeliydi!
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huseyincarnege 2 yıl
oleyyyy
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V4LKyR 2 yıl
Ben Warcraft'ı da yapmalarını bekliyorum... Warcraft gibi muhteşem bir evren varken.
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aslanistan 2 yıl
Esasen Bizzard bunu ücretsiz verecek olması beni şaşırttı. Ama muhteşem bir haber. Böyle bir başyapıt günümüz şartlarında da olmalı.
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Piêr Dé Sans 2 yıl
StarCraft 2 ile bozduklarını bakalım toparlayabilecekler mi?
Çıktığı günden beri yapay zekasına, oyunun verdiği zevke, o ses ve efektlere yaklaşabilen oyun olmadı henüz.
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karahuso 2 yıl
uzun zamandır beni bu kadar heyecanlandıran haber okumamıştım..
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memotunc 2 yıl
Hala oynayan biri olarak Harika haber.
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uysaloguz 2 yıl
Bir gün umarım Microsoft da, blizzard'dan örnek alır ve AOE 2 yi benzer şekilde oyun severlerin beğenisine sunar...
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cyberfalcon 2 yıl uysaloguz
uysaloguz

Bir gün umarım Microsoft da, blizzard'dan örnek alır ve AOE 2 yi benzer şekilde oyun severlerin beğenisine sunar...

Microsoft dediğini yaptı zaten. AOE 2 HD'yi çıkarttı.
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fyfyfy1453 2 yıl
world of warcraft ve diablo 2 içinde gelse şöyle bi haber
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blizzard, starcraft ve
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