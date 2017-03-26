Blizzard StarCraft’ı yeniliyor

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Blizzard Entertainment en popüler oyunlarından olan StarCraft’ın ve StarCraft: Brood War’un yenileneceğini duyurdu. Yenilenen oyunlar, başta 4K çözünürlük seçeneği olmak üzere yenilenmiş ses efektlerine, yeni illüstrasyonlara, yeni eşleştirme özelliklerine, cloud’a kayıt yapabilme özelliğine, Blizzard App (eski ismiyle Battle.net) erişimine ve çok daha fazlasına sahip olacak.

Serinin hayranlarını oldukça heyecanlandıran bu yenileme, Blizzard’ın söylediğine göre oyunun var olan dengesini ve kendine özel havasını bozmamak adına büyük bir özenle yapılacak. Blizzard Entertanment’ın kurucularından birisi ve CEO’su olan Mike Morhaime, yenileme ile StarCraft’ı modernleştirmeyi hedeflediklerini ve oyunun oynanmaya devam etmesini sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

StarCraft ve StarCraft: Brood War’un yenilenmiş hali StarCraft: Remastered adıyla, bu yaz mevsiminde kullanıma sunulacak.

Blizzard, bu haberin yanı sıra StarCraft: Brood War’un bugları düzeltecek ve hile kullanımını engelleyecek bir güncelleme alacağını, StarCraft Anthology’nin (StarCraft: Brood War’u da kapsıyor) ücretsiz olarak indirilmeye sunulacağını duyurdu.

http://www.theverge.com/2017/3/26/15064910/blizzard-remastering-starcraft-4k-resolution-gaming