Blizzard StarCraft’ı yeniliyor

Serinin hayranlarını oldukça heyecanlandıran bu yenileme, Blizzard’ın söylediğine göre oyunun var olan dengesini ve kendine özel havasını bozmamak adına büyük bir özenle yapılacak. Blizzard Entertanment’ın kurucularından birisi ve CEO’su olan Mike Morhaime, yenileme ile StarCraft’ı modernleştirmeyi hedeflediklerini ve oyunun oynanmaya devam etmesini sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.
StarCraft ve StarCraft: Brood War’un yenilenmiş hali StarCraft: Remastered adıyla, bu yaz mevsiminde kullanıma sunulacak.
Blizzard, bu haberin yanı sıra StarCraft: Brood War’un bugları düzeltecek ve hile kullanımını engelleyecek bir güncelleme alacağını, StarCraft Anthology’nin (StarCraft: Brood War’u da kapsıyor) ücretsiz olarak indirilmeye sunulacağını duyurdu.
http://www.theverge.com/2017/3/26/15064910/blizzard-remastering-starcraft-4k-resolution-gaming Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Microsoft dediğini yaptı zaten. AOE 2 HD'yi çıkarttı.