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Blue Origin: Uzay turizmini 18 ay içerisinde başlatıyoruz

Jeff Bezos'un 2000 yılında temellerini attığı Blue Origin, uzay turizmini resmen başlatmaya artık çok yakın. Şirket CEO'su Bob Smith, 18 ay içerisinde ilk turistlerin uzaya taşınacağını söylüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,5b
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14
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay turizmini başlatmak amacıyla 2000 yılında temellerini attığı Blue Origin, çok yakın bir zamanda ilk uzay turistlerini uzaya taşımaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde CNN'e konuşan Şirket CEO'su Bob Smith, yalnızca 18 ay içerisinde uzay turizmini resmen başlatacaklarını söyledi.

Bob Smith'in ilk uzay turizmi seferleri için 2019'un ilk aylarını işaret eden bu sözleri aslında aynı zamanda bir ertelemeyi de ifade ediyor. Zira şirket geçtiğimiz dönemlerde, ilk turistlerin 2018 yılı içerisinde uzaya taşınacağını söylemişti. Ancak bildiğiniz gibi konu uzay araştırmaları olunca her zaman bazı küçük aksilikler ortaya çıkabiliyor. Aynı şekilde Blue Origin CEO'su Bob Smith de, CNN'e verdiği röportajında, tam olarak hazır olmadan insanları uzaya taşımaya başlamayacaklarını belirtiyor.

4 dakikalık yer çekimsiz ortam keyfi

Blue Origin ilk uzay turistlerini New Shepard isimli tekrar kullanılabilir roketiyle uzaya fırlatacak. Bir alt yörünge roketi olan New Shepard, hatırlayacağınız üzere ilk kez Kasım 2015'te başarılı bir iniş gerçekleştirmiş ve sonrasında yapılan tüm iniş denemelerinden de yine kusursuz sonuçlar almıştı. New Shepard roketini bugüne kadar tam 5 kez tekrar kullanmayı başaran Blue Origin, artık mini roketinin uzay turizmine hazır olduğunu düşünüyor.

Ayrıca Bkz. "Blue Origin'in lüks uzay aracının içerisinden görüntüler"
New Shepard, üzerinde konumlandırılacak olan uzay kapsülüyle birlikte tam 6 kişiyi alt yörünge dediğimiz bölgeye, yani yüzeyden 100 km yüksekliğe taşıyacak. Blue Origin'in uzay turistleri burada yaklaşık 4 dakikalık yer çekimsiz ortam keyfi yaşayabilecek ve Dünya'yı uzaydan seyretme fırsatı elde edebilecekler. Tabi tahmin edebileceğiniz üzere böylesine eşsiz bir deneyim yaşamak isteyelerin beraberinde tuzlu bir ücret de ödemesi gerekiyor. Yolcuların New Shepard'dan bir koltuk ayırabilmeleri için 100-200 bin dolar arasında bir miktarı gözden çıkarması gerekecek.

http://money.cnn.com/2017/10/05/technology/future/blue-origin-launch-human-space-tourism/index.html Yorum Yaz
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V4LKyR 2 yıl
Konu Blue Origin'den Bizans'a geldi.
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kadirirdem 2 yıl
Metro Turizm el atar artık :D
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hgw7 2 yıl
20 - 25 yıldır var böyle başlıklar ama bi türlü başlamadı şu uzay turizmi . Aynı yerli otomobil haberi gibi
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The Ace of Spades 2 yıl
Boş iş .. Bu tür ciddi konuları cıvıtarak tek ele dönüştürecekler işte ..
Hala aynı turist kafası .. Dili , ırkı falan yok bu zihniyetin ..
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Guest-21E8E9299 2 yıl
illa gidecekler. Bari dönüş de uzaylı virüsü vs getirip bizi uğraştırmasalar.
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profecco 2 yıl
Bir karikatürde iki inek konuşuyor:
-Geçenlerde internete girdim.
-Eee sonra?
-Sonra çıktım.
Hah işte bunun gibi olacak:
-Geçenlerde uzaya çıktım!
-Eee sonra ne yaptın?
-Döndüm!
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darkaura 2 yıl profecco
profecco

Bir karikatürde iki inek konuşuyor:
-Geçenlerde internete girdim.
-Eee sonra?
-Sonra çıktım.

Hah işte bunun gibi olacak:
-Geçenlerde uzaya çıktım!
-Eee sonra ne yaptın?
-Döndüm!

o kadar basit degil. uzaya cikip dunyayi disardan butun olarak gorenlerin olaylara bakisi, dunya algisi en temelinden degisiyor. yuksek bir dagdan genis sonsuz manzaraya bakarkenki hissiyatinizi dusunun, bunu onla yuzle carpin, uzerine yercekimsiz ortamin yaratacagi cok farkli tecrubeyi ekleyin. yukari cikanin asa ayni donecegini hic sanmiyorum.
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Kerim5100 2 yıl
Kapsülde ekstradan geçirebi pardon satabilecekleri eşyaları düşündüler mi acaba? Ne biliyim uzay hatırası fotosu ya da paketlenmiş uzay havası :D
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Mianfei 2 yıl Kerim5100
Kerim5100

Kapsülde ekstradan geçirebi pardon satabilecekleri eşyaları düşündüler mi acaba? Ne biliyim uzay hatırası fotosu ya da paketlenmiş uzay havası :D

uzay havası derken umarım şaka yapıyosundur
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