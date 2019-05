Blue Origin: Uzay turizmini 18 ay içerisinde başlatıyoruz

4 dakikalık yer çekimsiz ortam keyfi

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay turizmini başlatmak amacıyla 2000 yılında temellerini attığı Blue Origin, çok yakın bir zamanda ilk uzay turistlerini uzaya taşımaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde CNN'e konuşan Şirket CEO'su Bob Smith , yalnızca 18 ay içerisinde uzay turizmini resmen başlatacaklarını söyledi.Bob Smith'in ilk uzay turizmi seferleri için 2019'un ilk aylarını işaret eden bu sözleri aslında aynı zamanda bir ertelemeyi de ifade ediyor. Zira şirket geçtiğimiz dönemlerde, ilk turistlerin 2018 yılı içerisinde uzaya taşınacağını söylemişti. Ancak bildiğiniz gibi konu uzay araştırmaları olunca her zaman bazı küçük aksilikler ortaya çıkabiliyor. Aynı şekilde Blue Origin CEO'su Bob Smith de, CNN'e verdiği röportajında, tam olarak hazır olmadan insanları uzaya taşımaya başlamayacaklarını belirtiyor.Blue Origin ilk uzay turistlerini New Shepard isimli tekrar kullanılabilir roketiyle uzaya fırlatacak. Bir alt yörünge roketi olan New Shepard, hatırlayacağınız üzere ilk kez Kasım 2015'te başarılı bir iniş gerçekleştirmiş ve sonrasında yapılan tüm iniş denemelerinden de yine kusursuz sonuçlar almıştı. New Shepard roketini bugüne kadar tam 5 kez tekrar kullanmayı başaran Blue Origin, artık mini roketinin uzay turizmine hazır olduğunu düşünüyor.New Shepard, üzerinde konumlandırılacak olan uzay kapsülüyle birlikte tam 6 kişiyi alt yörünge dediğimiz bölgeye, yani yüzeyden 100 km yüksekliğe taşıyacak. Blue Origin'in uzay turistleri burada yaklaşık 4 dakikalık yer çekimsiz ortam keyfi yaşayabilecek ve Dünya'yı uzaydan seyretme fırsatı elde edebilecekler. Tabi tahmin edebileceğiniz üzere böylesine eşsiz bir deneyim yaşamak isteyelerin beraberinde tuzlu bir ücret de ödemesi gerekiyor. Yolcuların New Shepard'dan bir koltuk ayırabilmeleri içinarasında bir miktarı gözden çıkarması gerekecek.