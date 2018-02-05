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Broadcom, Qualcomm'u satın almak için 120 milyar doları gözden çıkardı

Reuters kaynaklı yeni habere göre geçtiğimiz yıl Qualcomm'u satın almak için 105 milyar dolar teklif eden ancak reddedilen Broadcom bu miktarı 120 milyar dolara çıkaracak.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters'in raporuna göre Broadcom, yarı iletken sektöründeki rakibi Qualcomm'u satın almak için yaptığı teklifi 105 milyar dolardan yaklaşık 120 milyar dolara yükseltmeyi planlıyor.
Hatırlayacağınız üzere şirket geçen yıl Qualcomm’a hisse başına 70 dolar teklif etmişti. Konuya yakın kişiler, Broadcom'un devralma konusunda kararlı olduğunu ve bu rakamı 80 ila 82 dolara yükselterek yeni bir teklif sunmayı düşündüğünü bildirdi.
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Teknoloji sektöründe bugüne kadarki en büyük satın alım olması beklenen anlaşmanın değeri, revize teklifle birlikte yaklaşık %14 artarak 120 milyar dolar seviyesine ulaşmış olacak.

Önceki teklif yetersiz bulunmuştu

Broadcom'un 105 milyar dolarlık ilk teklifini yetersiz bulan Qualcomm yönetim kurulu anlaşmayı reddetmiş ve şirket CEO'su Steven Mollenkopf'un hissedarlarla yaptığı toplantılar gidişatı belirlemişti. Konuya yakın kaynaklara göre hissedarlar, yapılan teklifin şirketin değerinin altında olduğunu belirterek anlaşmaya yeşik ışık yakmadılar.
Reuters'in haberine göre Broadcom CEO'su Hock Tan, son dakikada şartları önemli ölçüde değiştirmeye karar verebilir. Ajans her iki şirketin de yorum taleplerine henüz yanıt vermediklerini söyledi.

https://www.reuters.com/article/us-qualcomm-m-a-broadcom-exclusive/exclusive-broadcom-to-raise-qualcomm-bid-in-push-for-talks-sources-say-idUSKBN1FO0SG Yorum Yaz
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Mr. Jingles 1 yıl en beğenilen
Adamların şirketlerindeki para tek başına bir ülke ekonomisine tekabül ediyor. Düşünün üstelik adamlar bu meblağı verebilecek seviyede. Kasalarındaki toplam nakit kimbilir ne kadardır. 120 milyar dolar nakit rezervi TCMB'de yok.
Adamların şirketlerindeki para tek başına bir ülke ekonomisine tekabül ediyor. Düşünün üstelik adamlar bu meblağı verebilecek seviyede. Kasalarındaki toplam na...
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2 Yanıt Yanıtla +23
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serafon 1 yıl BekirARSLAN
BekirARSLAN

Paraya bak be hayalini kurmak istedim ama kuramadım :)

yarın kaldığın yerden devam edersin
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BekirARSLAN 1 yıl
Paraya bak be hayalini kurmak istedim ama kuramadım :)
1 Yanıt Yanıtla +6
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nitella 1 yıl
Yahudi kaynaklı para oyunları. Dolar denilen para dünya da değişim aracı olurken bir kaç aile için matbaa ürünü olarak kullanılıyor.
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Nexi-Ma 1 yıl
Büyük paralar dönüyor.Acaba ne gibi fikirleri var.
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sis651 1 yıl
Broadcomm'un modem çipleri iyidir. Ama zamanında Sirf'i kendi GPS teknolojilerini kullanıyor diye mahkemeye verip Amerikan ürünlerinde kullanılmasını yasaklattılar. Şimdi Amerikan menşeili firmaların cihazlarında dandik MTK GPS yongaları kullanılıyor ya da Qualcomm modem kullanıyorsa onu kullanıyorlar.
Suunto, Polar gibi Avrupa markalarının GPS saatleri en yeni Garmin saatlerin GPS performansını yeniyor bu sayede. :D
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DH Misafiri 1 yıl
Kasalarında 120 Milyar dolar yok. Nakit olarak da ödeme yapmıyorlar. Bu tarz satın almalar sırasında ödemenin bir kısmı nakit, bir kısmı da hisse olarak yapılır. Yani düşündüğünüz boyutta bir nakit rezervleri yok. Geçmiş satın alma anlaşmalarına göz atmanızı tavsiye ederim.
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GkhnAkyolTr 1 yıl
Broadcom da bu konuyu resmen izzeti nefis meselesine döndürdü arkadaş ??
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mu5tafa 1 yıl
Daha küçük bir şirket büyük şirketi almaya çalışıyor. İlginç
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Guest-F8946C419 1 yıl mu5tafa
mu5tafa
Daha küçük bir şirket büyük şirketi almaya çalışıyor. İlginç

Neye göre bu kanıya vardın?
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esmerbuyucu 1 yıl mu5tafa
mu5tafa

Daha küçük bir şirket büyük şirketi almaya çalışıyor. İlginç





Daha mı küçük? Yorumun, ilginç.
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Tolgá 1 yıl
120.000.000.000 ne kadar sıfır lan basamaklarına ayırırken insan yoruluyor.
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Hann- 1 yıl Tolgá
Tolgá
120.000.000.000 ne kadar sıfır lan basamaklarına ayırırken insan yoruluyor.

adamlar tek tuşla gönderiyor hayat işte
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Mr. Jingles 1 yıl en beğenilen
Adamların şirketlerindeki para tek başına bir ülke ekonomisine tekabül ediyor. Düşünün üstelik adamlar bu meblağı verebilecek seviyede. Kasalarındaki toplam nakit kimbilir ne kadardır. 120 milyar dolar nakit rezervi TCMB'de yok.
2 Yanıt Yanıtla +23
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Yilsev 1 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

Adamların şirketlerindeki para tek başına bir ülke ekonomisine tekabül ediyor. Düşünün üstelik adamlar bu meblağı verebilecek seviyede. Kasalarındaki toplam nakit kimbilir ne kadardır. 120 milyar dolar nakit rezervi TCMB'de yok.


Hiçbir şirket o kadar paranın tamamını nakit rezervinden karşılamaz, bunun için fonlama yöntemleri var. Yıllara yayılı olarak ödersiniz ve satın aldığınız şirket kar ettikçe o şirketin karı ile faiziyle birlikte borcunuzu ödersiniz ve nakit rezerviniz de size kalır.

Ülke ile kıyaslama tarafında ise; menkul kıymet olarak değerlendirirseniz haklısınız ancak bir şirket ile bir ülkeyi kıyaslamak çok kolay değil.

Bunun bir de gayrimenkul tarafı var.

Ülkeyi satışa çıkarsalar eminim ki 120 milyar dolardan fazla teklif verenler olur. :)
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Torlak Kemal 1 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Adamların şirketlerindeki para tek başına bir ülke ekonomisine tekabül ediyor. Düşünün üstelik adamlar bu meblağı verebilecek seviyede. Kasalarındaki toplam nakit kimbilir ne kadardır. 120 milyar dolar nakit rezervi TCMB'de yok.

Tamamı nakit ödenmiyor.Hiç bir firmanın kasasında o kadar para olmaz zaten. Hükümetler o paraların çoğunu vergi olarak tahsil etmek için var. Kalanı da zaten hisse sahiplerine dağıtılır. Sadece yatırım yapılacak kısım firmanın asetlerinde kalır. Ödemeler kısmen nakit, kısmen hisse devri ile oluyor ve zamana yayılıyor. yani kimse cebinben tak diye çıkarıp 120 milyar usd saymıyor.
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lg02561 1 yıl
bunlar toplam değerleri birbirne yakın firmalar değil mi_? nasıl alıyorlar birbirlerini? apple bile en büyük değere sahip şirket olarak tak diye çıkarıp 130 milyar dolar veremiyor bunlar nasıl verecek?
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High Sierra 1 yıl lg02561
Broadcom şu anda mobil işlemciler konusuna ara vermişti daha çok modem ve ses kartı gibi ürünleri ön planda.
Yani Qualcomm ile olası satın alma sonrası tekelleşme gibi durum söz konusu olmuyor. Zaten tekele teklif götürmüş oluyor pazardaki. Tabi bu teklifi Apple Huawei ya da Samsung sunsa aynı şekilde sonuçlanmaz.
Broadcom zaten satın alınan bir şirket. Holdingi marka değeri ve geçmişi itibari ile isim konusu böyle geçiyor.
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scoopi 1 yıl
Tekelleşme her yerde oluyor. Facebook da satın almadığı uygulama kalmadı.
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teknoloji, qualcomm ve
14 etiket daha akıllı telefon hisse çip yonga cep telefonu yarı iletken anlaşma teklif broadcom revize 120 milyar dolar Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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