Broadcom, Qualcomm'u satın almak için 120 milyar doları gözden çıkardı

Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters'in raporuna göre Broadcom, yarı iletken sektöründeki rakibi Qualcomm'u satın almak için yaptığı teklifi 105 milyar dolardan yaklaşık 120 milyar dolara yükseltmeyi planlıyor.

Hatırlayacağınız üzere şirket geçen yıl Qualcomm’a hisse başına 70 dolar teklif etmişti. Konuya yakın kişiler, Broadcom'un devralma konusunda kararlı olduğunu ve bu rakamı 80 ila 82 dolara yükselterek yeni bir teklif sunmayı düşündüğünü bildirdi.

Ayrıca Bkz.

"LG, Çin akıllı telefon pazarından çekilmeyi düşünüyor"

Teknoloji sektöründe bugüne kadarki en büyük satın alım olması beklenen anlaşmanın değeri, revize teklifle birlikte yaklaşık %14 artarak 120 milyar dolar seviyesine ulaşmış olacak.

Önceki teklif yetersiz bulunmuştu

Broadcom'un 105 milyar dolarlık ilk teklifini yetersiz bulan Qualcomm yönetim kurulu anlaşmayı reddetmiş ve şirket CEO'su Steven Mollenkopf'un hissedarlarla yaptığı toplantılar gidişatı belirlemişti. Konuya yakın kaynaklara göre hissedarlar, yapılan teklifin şirketin değerinin altında olduğunu belirterek anlaşmaya yeşik ışık yakmadılar.

Reuters'in haberine göre Broadcom CEO'su Hock Tan, son dakikada şartları önemli ölçüde değiştirmeye karar verebilir. Ajans her iki şirketin de yorum taleplerine henüz yanıt vermediklerini söyledi.

https://www.reuters.com/article/us-qualcomm-m-a-broadcom-exclusive/exclusive-broadcom-to-raise-qualcomm-bid-in-push-for-talks-sources-say-idUSKBN1FO0SG