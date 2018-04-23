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Bu yıl üst seviye telefonlarda düşüş bekleniyor

Akıllı telefon pazarında değişim döngüsünün uzaması ve üst seviye telefonlara düşen ilgi TSMC’yi de doğrudan etkiliyor. Firma mobil tarafta gelir beklentisini düşürdü.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Büyük boyutlu yonga tarafında başta kripto para madenciliği olmak üzere yapay zekâ ve blok zinciri sektörlerden gelen taleplerin artması ile gelirleri yükselen TSMC, mobil yonga tarafında ise beklentilerini düşürdü.

Pazar sıkışıyor

Bu yılın ilk çeyreğinde 8 milyar dolar civarında gelir ve 3.1 milyar dolar civarında bir faaliyet karı bekleyen TSMC, analiz uzmanlarının beklentilerini de karşıladı. Bununla birlikte yılın tümünde gelir artışı beklentileri yüzde 10 civarına düşmüş durumda. Bunun en büyük sebebi ise akıllı telefon pazarı.

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TSMC yetkilileri performans yongaları tarafında yani kripto para madenciliği, yapay zekâ ve blok zincir teknolojileri için üretilen yongaların taleplerinde yüzde 40 civarında bir artış beklediklerini ifade ediyor.

Mobil tarafta ise büyüme beklentisi yüzde 8 seviyesine kadar düştü. Çin’de telefon kullanım döngülerinin uzaması ve yine hem ülkede üst seviye telefonlara olan ilginin düşük kalması hem de global pazarda aynı konuların yaşanması bunun en büyük sebepleri arasında.

Diğer taraftan ülkede düşük maliyetle çalışan dökümcü firmaların rekabete katılması da TSMC’yi biraz zorlamaya başladı. Bu dökümcüler küçük de olsa bazı alt seviye mobil yonga üretim ihalelerini almış durumda.

 

https://www.phonearena.com/news/TSMC-Phone-sales-soft_id104225 Yorum Yaz
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Selçuk ALAGÖZ 1 yıl
Piyasa doydu artık. Android telefonlar bile stabil hale geldi. Bugün orta düzey tüm telefonlar bile güzel fotoğraflar çekip, yağ gibi akıcılıkla kullanıcı deneyimi sunuyor. E insanlar da büyük oranda hevesini aldığı için ve özünde hep aynı şeyi yaptığı için telefonlarını değiştirme gereksinimi duymuyorlar.
Neredeyse 2 yıl önce almış olduğum Xiaomi Mİ5 telefonum halen yağ gibi akıcılığa sahip. Yeni çıkan telefonlara bakıyorum. Tamam güzellerde öyle telefon değiştirecek kadar çok şey sunmuyor.
Piyasa doydu artık. Android telefonlar bile stabil hale geldi. Bugün orta düzey tüm telefonlar bile güzel fotoğraflar çekip, yağ gibi akıcılıkla kullanıcı dene...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Guest-C192699FC 1 yıl CWaRRioR
Uzun vadede hepsi ama şuanlık satılan miktar. İyi söğüşlediler milleti

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CWaRRioR 1 yıl
"Bu yıl üst seviye telefonlarda düşüş bekleniyor"
Bu başlık olmuş mu şimdi? Fiyatı mı düşüyor, sayısı mı düşüyor, satış rakamları mı düşüyor...
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gcb1903 1 yıl
Apple ile iş yaptığı sürece sırtı yere gelmez. Her yıl alacak 70 80 milyon insan var kafadan.
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ozmenakif 1 yıl
Başlığı görünce insanlar üst seviye telefonları kaygan diye çok düşürüyor falan sandım
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drjacob 1 yıl
üst düzey telefonlar 3 yıl ara ile çıkmalı , her yıl her yıl olmuyor bütçe yetmiyor
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redoracle 1 yıl
O değil de 16 cigolayt ramler 1000 tl oldu bu telefonlar yüzünden(miş), belki ramlerde bir ucuzlama olur.
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bkaakco 1 yıl
Bir zahmet düşsün artık. Çoğu yeni modelde ufak değişiklikler oluyor sadece. 3 yıl önceki telefonlar da aynı işleri görebiliyor.
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Selçuk ALAGÖZ 1 yıl
Piyasa doydu artık. Android telefonlar bile stabil hale geldi. Bugün orta düzey tüm telefonlar bile güzel fotoğraflar çekip, yağ gibi akıcılıkla kullanıcı deneyimi sunuyor. E insanlar da büyük oranda hevesini aldığı için ve özünde hep aynı şeyi yaptığı için telefonlarını değiştirme gereksinimi duymuyorlar.
Neredeyse 2 yıl önce almış olduğum Xiaomi Mİ5 telefonum halen yağ gibi akıcılığa sahip. Yeni çıkan telefonlara bakıyorum. Tamam güzellerde öyle telefon değiştirecek kadar çok şey sunmuyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
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buraoca2 1 yıl Selçuk ALAGÖZ
Selçuk ALAGÖZ
Piyasa doydu artık. Android telefonlar bile stabil hale geldi. Bugün orta düzey tüm telefonlar bile güzel fotoğraflar çekip, yağ gibi akıcılıkla kullanıcı deneyimi sunuyor. E insanlar da büyük oranda hevesini aldığı için ve özünde hep aynı şeyi yaptığı için telefonlarını değiştirme gereksinimi duymuyorlar.
Neredeyse 2 yıl önce almış olduğum Xiaomi Mİ5 telefonum halen yağ gibi akıcılığa sahip. Yeni çıkan telefonlara bakıyorum. Tamam güzellerde öyle telefon değiştirecek kadar çok şey sunmuyor.

Hocam Sizin Cihaz Üst seviyeydi. O yüzden soylediginize dahil etmeyin onu
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zolzauza 1 yıl
Beter olsun :-) giriş seviyesi telefon olmuş 1000 gayme afedersin :-)
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