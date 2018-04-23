"Bu yıl üst seviye telefonlarda düşüş bekleniyor"

Büyük boyutlu yonga tarafında başta kripto para madenciliği olmak üzere yapay zekâ ve blok zinciri sektörlerden gelen taleplerin artması ile gelirleri yükselen TSMC, mobil yonga tarafında ise beklentilerini düşürdü.

Pazar sıkışıyor

Bu yılın ilk çeyreğinde 8 milyar dolar civarında gelir ve 3.1 milyar dolar civarında bir faaliyet karı bekleyen TSMC, analiz uzmanlarının beklentilerini de karşıladı. Bununla birlikte yılın tümünde gelir artışı beklentileri yüzde 10 civarına düşmüş durumda. Bunun en büyük sebebi ise akıllı telefon pazarı.

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TSMC yetkilileri performans yongaları tarafında yani kripto para madenciliği, yapay zekâ ve blok zincir teknolojileri için üretilen yongaların taleplerinde yüzde 40 civarında bir artış beklediklerini ifade ediyor.

Mobil tarafta ise büyüme beklentisi yüzde 8 seviyesine kadar düştü. Çin’de telefon kullanım döngülerinin uzaması ve yine hem ülkede üst seviye telefonlara olan ilginin düşük kalması hem de global pazarda aynı konuların yaşanması bunun en büyük sebepleri arasında.

Diğer taraftan ülkede düşük maliyetle çalışan dökümcü firmaların rekabete katılması da TSMC’yi biraz zorlamaya başladı. Bu dökümcüler küçük de olsa bazı alt seviye mobil yonga üretim ihalelerini almış durumda.