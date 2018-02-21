Burnout Paradise Remastered önümüzdeki ay çıkıyor

Geliştirici Criterion Games ve yayıncı Electronic Arts, açık dünya yarış oyunu Burnout Paradise'ı yeniden canlandırıyor. Beklenildiği gibi Burnout Paradise Remastered olarak adlandırılan yeni oyun PlayStation 4 ve Xbox One platformları için önümüzdeki ay çıkacak.

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sekiz adet eklenti paketini de içerecek. Oynanabilir 150 araba gibi oyunun soundtrack'ine de dokunulmamış. Dahil edilecek DLC paketlerinin tam listesini oyunla ilgili bilgilerin Geliştirilmiş versiyon, orijinal oyunun yanı sıra 2008 yılından bu yana çıkaneklenti paketini de içerecek. Oynanabilirgibi oyunun soundtrack'ine de dokunulmamış. Dahil edilecektam listesini oyunla ilgili bilgilerin yer aldığı sayfada bulabilirsiniz.

PC versiyonu önümüzdeki aylarda gelebilir

Burnout Paradise Remastered, PlayStation 4 Pro ve Xbox One X'de 4K çözünürlük ve 60 kare/saniyede çalışacak. Yapılan duyuruda oyunun 16 Mart 2018'de çıkacağı açıklandı. Hem dijital olarak hem de mağazalarda 39.99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. EA Access üyeleri ise oyunu bir hafta erken yani 9 Mart tarihinde oynamaya başlayabilecekler.

PC versiyonu için henüz bir tarih verilmese de oyunun bu yılın ilerleyen aylarında Electronic Arts'ın Origin platformu üzerinden PC'ye gelmesi bekleniyor.

https://www.ea.com/games/burnout/burnout-paradise-remastered