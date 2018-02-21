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Burnout Paradise Remastered önümüzdeki ay çıkıyor

Electronic Arts tarafından ilk kez 2008 yılında piyasaya sürülen Burnout Paradise isimi yarış oyunu yenilenmiş haliyle Mart ayında PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına geliyor.
1 yıl
2,1b
1
10
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Geliştirici Criterion Games ve yayıncı Electronic Arts, açık dünya yarış oyunu Burnout Paradise'ı yeniden canlandırıyor. Beklenildiği gibi Burnout Paradise Remastered olarak adlandırılan yeni oyun PlayStation 4 ve Xbox One platformları için önümüzdeki ay çıkacak.
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Geliştirilmiş versiyon, orijinal oyunun yanı sıra 2008 yılından bu yana çıkan sekiz adet eklenti paketini de içerecek. Oynanabilir 150 araba gibi oyunun soundtrack'ine de dokunulmamış. Dahil edilecek DLC paketlerinin tam listesini oyunla ilgili bilgilerin yer aldığı sayfada bulabilirsiniz.

PC versiyonu önümüzdeki aylarda gelebilir

Burnout Paradise Remastered, PlayStation 4 Pro ve Xbox One X'de 4K çözünürlük ve 60 kare/saniyede çalışacak. Yapılan duyuruda oyunun 16 Mart 2018'de çıkacağı açıklandı. Hem dijital olarak hem de mağazalarda 39.99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. EA Access üyeleri ise oyunu bir hafta erken yani 9 Mart tarihinde oynamaya başlayabilecekler.
PC versiyonu için henüz bir tarih verilmese de oyunun bu yılın ilerleyen aylarında Electronic Arts'ın Origin platformu üzerinden PC'ye gelmesi bekleniyor.

https://www.ea.com/games/burnout/burnout-paradise-remastered Yorum Yaz
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34sem 1 yıl en beğenilen
Ekim 2015'de çıkan bir haber.
m.bolumsonucanavari.com/...
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Salvatuon 1 yıl
Harika bir haber. Müthiş adrenalin yapan bir oyun bu. Playstation'da az oynamamıştım. Şimdi Xbox One X'im var ve bu oyunu 4K 60FPS oynayabilecek olmak çok güzel.
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DH Misafiri 1 yıl
Serinin en iyi iki oyunu Burnout 3 ve Revenge'i de yaparlar artık. Asıl onların ihtiyacı var remastera. Hatta complete pack yapsalar alırım direkt :)
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Skylined 1 yıl
Oyun mükemmel fakat ps4 de bu para ile oynanmaz
15 dolar olsa neyse alınır
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shadowtr 1 yıl
Baya oynardım bunu ya, güzel oyundu.
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mavizaman 1 yıl
bedava verildiydi de bitirmeden kaldırmıştım.
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a_y_k_u_t 1 yıl
Underrated oyunlardan biriydi. Motor kullanımı ve müzikleri çok başarılıydı.
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Berbat Ferhat 1 yıl
Daha sonradan koskoca NFS serisinin de içine tuz biber ekecek olan Criterion Games isimli firma, 300 km hızla tekerlekli sandalye kullanıyormış hissini çok başarılı veren bu ilk denemesi ile kalpleri fethetmişti. Adı batasıca bir de remakein yapıyormuş.
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ssonerb 1 yıl
kesinlikle cok iyi ve cok eğlenceli bir oyundu remake yapmaları cok güzel motor la oynaması oyun ici dinamik ayrıntıları cok iyi pc versiyonunu 4 gözle bekliyorum
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Tugrul_512bit 1 yıl
Kaç çekirdek kullanacak?
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34sem 1 yıl en beğenilen
Ekim 2015'de çıkan bir haber.
m.bolumsonucanavari.com/...
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oyun, Electronic Arts ve
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