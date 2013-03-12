Büyük ARM tasarımcıları Allwinner firmasının peşinde





Birinci seviye mobil cihaz üreticilerinin genelde NVIDIA, Samsung, Qualcomm, ST-Ericsson gibi işlemci tasarımcıları ile çalıştıklarına şahit olurken, giriş seviyesine yönelik cihaz üreten Çinli firmaların ise MediaTek, Allwinner, Boxchip gibi ikinci seviye işlemci tasarımcıları ile çalıştıklarını görüyoruz. Ancak ucuz mobil cihazların adeta patlama yapması, bu tasarımcıların gözde firmalar haline gelmesine neden oldu.





Digitimes tarafından endüstri kaynaklarına dayanılarak verilen haberde, bazı birinci seviye ARM işlemci tasarımcılarının Allwinner ile muhtemel bir ortaklık veya satın alma konusunda görüşme halinde oldukları belirtiliyor. Bu tasarımcılar giriş seviyesine yönelik çözümler üretmiyor. Ancak bir dönem yüzde 50-60 oranında seyreden kar marjları düşüşe geçti ve giriş seviyesine yatırım yapmayı zorunluluk olarak görmeye başlıyorlar. Bu bakımdan sıfırdan üretim bandı yerine bu segmentte faaliyet gösteren bir firma ile ortaklık yapmayı tercih ediyorlar.





Bunun yanında Çin hükümeti yabancı firmalara satışı hoş karşılamadığı için yatırım veya stratejik ortaklık şu an en iyi çözüm olarak görülüyor. Böylece birinci seviye tasarımcılar giriş seviyesi pazarda da etkili olarak pazar paylarını dengede tutabilecekler.





Mobil işlemci segmentinde başlayan bu girişimin diğer ikinci seviye tasarımcılara da yayılması muhtemel. Bu durumda NVIDIA veya Samsung gibi devleri Çinli işlemci tasarımcılarıyla ortaklık halinde görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

http://www.digitimes.com/news/a20130311PD210.html