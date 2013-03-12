Büyük ARM tasarımcıları Allwinner firmasının peşinde

Haber Editörü
Birinci seviye mobil cihaz üreticilerinin genelde NVIDIA, Samsung, Qualcomm, ST-Ericsson gibi işlemci tasarımcıları ile çalıştıklarına şahit olurken, giriş seviyesine yönelik cihaz üreten Çinli firmaların ise MediaTek, Allwinner, Boxchip gibi ikinci seviye işlemci tasarımcıları ile çalıştıklarını görüyoruz. Ancak ucuz mobil cihazların adeta patlama yapması, bu tasarımcıların gözde firmalar haline gelmesine neden oldu.
Digitimes tarafından endüstri kaynaklarına dayanılarak verilen haberde, bazı birinci seviye ARM işlemci tasarımcılarının Allwinner ile muhtemel bir ortaklık veya satın alma konusunda görüşme halinde oldukları belirtiliyor. Bu tasarımcılar giriş seviyesine yönelik çözümler üretmiyor. Ancak bir dönem yüzde 50-60 oranında seyreden kar marjları düşüşe geçti ve giriş seviyesine yatırım yapmayı zorunluluk olarak görmeye başlıyorlar. Bu bakımdan sıfırdan üretim bandı yerine bu segmentte faaliyet gösteren bir firma ile ortaklık yapmayı tercih ediyorlar.
Bunun yanında Çin hükümeti yabancı firmalara satışı hoş karşılamadığı için yatırım veya stratejik ortaklık şu an en iyi çözüm olarak görülüyor. Böylece birinci seviye tasarımcılar giriş seviyesi pazarda da etkili olarak pazar paylarını dengede tutabilecekler.
Mobil işlemci segmentinde başlayan bu girişimin diğer ikinci seviye tasarımcılara da yayılması muhtemel. Bu durumda NVIDIA veya Samsung gibi devleri Çinli işlemci tasarımcılarıyla ortaklık halinde görmek şaşırtıcı olmayacaktır.
http://www.digitimes.com/news/a20130311PD210.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca iş direk CPU/GPU'dan SOC seviyesine çıkınca başka renk alır. Nvidia mesela, telefonlarda A9'un daha çok iş göreceğine kanaat getirdiği için Tegra3'ün 28nm ve GPU'su güçlü versiyonunu üretecek. Nvidia 2 çekirdekli ve daha da kırpık GPU'lu, Tegra3-light geliştiremez mi ?
İnanılmaz ucuz insan gücü, mühendis, yerel bağlantılar vs. gibi şeyler dışında tasarım anlamında bişey katabileceklerinin düşünülmesi tuhaf. 2 çekirdekli Exynos'un Rockchip den ne kadar farkı var, Samsungun beceremediği nesi var adamların? RTL sentezi için gereken araçlar, bunların tasarlanması faln hem pahalı işlerdir hemde fazla yüksek teknoloji faln gerektirir.
Küçük üreticiler maliyeti kısmak için çoğunlukla ARM'daki tasarıma sadık kalırlar. Yada soft-macro ile performans da kabul edilebilir değişikliğe karşı fiyatı düşürecek şeyler peşine koşarlar. cache miktarı ile oynarlar, sonra bunun getirdiği associativity / latency farklılığı ile uğraşırlar vs. gibi. 2 wide olan decoderı 3 wide yapıp, işi bambaşka yöne çekmezler genelde. Bunları nvidia samsung giib firmaların yapamayacağını düşünmek bence tuhaf. Qualcom hepsinden farklı olarak mimaride daha ciddi değişiklik / yeniden tasarlama yapabildiği için farklı konumda ve bu uzakdoğulu geliştricilerin hiçbiri bunu tam olarak yapabilecek konumda değiller. O zman bu geliştricilerin samsunga teknoloji olarak büyük şeyler katacağını düşünmek pek doğru bi yaklaşım olmaz. Haberdekilern aksine başka şeyler vardır ki biz onları bilmiyoruz zaten.
Esas şaşırtıcı olan ise, Nvidia / Samsung vs. nin belli kırpmalar ile bi miktar daha az performansa rağmen düşük fiyatlı çip tasarımı yapamayacaklarına bazı çevrelerden daha çok inanmaları galiba. Bana tuhaf geliyor. Haberler zaten bunun detayının ne olduğundan bahsetmyiro. Nvidia veya Samsung veya başkası çıkacak, mesela 28 nm Tegra'yı Allwinner A31 seviyesine indiremeyecek. Sonra da bu tasarımın maliyeti, Allwinner'ı satın almaktan daha yüksek olacak. Çin'de bişeyler ucuz tamam da, bilmeden yazmama rağmen bana tuhaf geliyor bu. Nvidia'nın kırpıp Tegra, Samsung'un kırpık Exynos yapamayacağından hareketle böyle haber yapılması. Amaç başkadır ama haberler farklı yönde aktarılıyordur.