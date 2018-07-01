Büyük ekranlı yeni iPhone'a önlem alan Samsung, Galaxy S10+'ın ekranını büyütüyor

Güney Kore'de yayın yapan, yerel bir yatırımcı haber kanalı olan The Bell'de yayınlanan bir raporda, Samsung'un önümüzdeki yıl satışa sunacağı Galaxy S10+ modelinin donanım özelliklerini değiştirdiği belirtiliyor.

Galaxy S10+'ın ekranı, Note 9'dan büyük olacak

Kore medyasına konuşan Samsung tedarikçileri, şirketin yeni amiral gemisi olan Galaxy S10+'ın ekran boyutunu 6.3 inçten, 6.44 inçe yükselttiğini açıkladı. Değişikliğin sebebi ise Apple'ın bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planladığı 6.46 inç büyük ekranlı iPhone'a karşın, Samsung'un aldığı bir önlem olarak ifade ediliyor.

Tedarikçilerin iddiaları doğruysa, 6.3 inçlik bir ekrana sahip olması beklenen Galaxy S10+, 9 Ağustos'ta tanıtılacak olan Galaxy Note 9'dan yaklaşık yarım inçlik daha büyük bir ekrana sahip olacak. Yıllardır Galaxy S ve Galaxy Note serisi arasındaki en belirgin farklardan biri de ekran boyutlarıydı. Ancak Samsung'un bu yıl daha büyük ekranlı Galaxy S modeli sunacak olması bu detayı da ortadan kaldıracak gibi görünüyor.

http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20180627000702