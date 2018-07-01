Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Büyük ekranlı yeni iPhone'a önlem alan Samsung, Galaxy S10+'ın ekranını büyütüyor

Kore medyasından çıkan yeni rapor, Samsung'un yaklaşan amiral gemisi Galaxy S10+'ın ekranının, Note 9'dan büyük olacağını ortaya koyuyor. Samsung'un bu kararla, yeni iPhone'a önlem aldığı belirtildi.
10 ay
13b
1
26
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Güney Kore'de yayın yapan, yerel bir yatırımcı haber kanalı olan The Bell'de yayınlanan bir raporda, Samsung'un önümüzdeki yıl satışa sunacağı Galaxy S10+ modelinin donanım özelliklerini değiştirdiği belirtiliyor.

Galaxy S10+'ın ekranı, Note 9'dan büyük olacak

Kore medyasına konuşan Samsung tedarikçileri, şirketin yeni amiral gemisi olan Galaxy S10+'ın ekran boyutunu 6.3 inçten, 6.44 inçe yükselttiğini açıkladı. Değişikliğin sebebi ise Apple'ın bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planladığı 6.46 inç büyük ekranlı iPhone'a karşın, Samsung'un aldığı bir önlem olarak ifade ediliyor.
Tedarikçilerin iddiaları doğruysa, 6.3 inçlik bir ekrana sahip olması beklenen Galaxy S10+, 9 Ağustos'ta tanıtılacak olan Galaxy Note 9'dan yaklaşık yarım inçlik daha büyük bir ekrana sahip olacak. Yıllardır Galaxy S ve Galaxy Note serisi arasındaki en belirgin farklardan biri de ekran boyutlarıydı. Ancak Samsung'un bu yıl daha büyük ekranlı Galaxy S modeli sunacak olması bu detayı da ortadan kaldıracak gibi görünüyor.

http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20180627000702 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MHEC 10 ay en beğenilen
La yeter la laptop değil bu telefon abarttınız iyice.
Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkyb 10 ay
Plus model büyük oluyorda üreticiler artık suyunu çıkardı. Ne güzel çerçeveler gitti ekranı sabit tutsanıza ? Olmaz ekran büyüyecek. Zira herkes cebinde çay tepsisi taşımak istiyor.
Plus model büyük oluyorda üreticiler artık suyunu çıkardı. Ne güzel çerçeveler gitti ekranı sabit tutsanıza ? Olmaz ekran büyüyecek. Zira herkes cebinde çay te...
Devamını Gör
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moving On 10 ay
Keşke şöyle saçma rekabetler yerine telefonun donanımsal özelliklerine odaklansalar.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
huseyincarnege 10 ay
kocaman yap samsung
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turani07 10 ay
Zamaninda hatirliyorumda herkes kucuk telefonlar almak icin cabalardi.akilli telefonlar ciktigindan beri herkes daha buyuk ekran derdine dustu.nokia nin 8210 unu aldigim gun telefon bu demistim ama artik o gunlerde bitti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kankixx123 10 ay
Ekran büyütmek adamların işine geliyor. Ne kadar küçük olursa o kadar sıkışıklık olduğu için büyütme yarışı yapıp iş yüklerini düşürüp daha fazla satma yarışına giriyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 10 ay
büyütün büyütün ceptelefonundan çıkarın şunu kocaman yapın şöle 20 inç filan yapın :S
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mladenbmv 10 ay
s9 ekran boyutu bile büyük ama genişlik yok uzunluk var.elime alıyorum bakıyorum çok şekilsiz duruyor bunu çıkarırlarda dahada uzun olur maalesef hiç iyi yönde ilerlemiyor teknoloji.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 10 ay
7" yapmazsan darılırım valla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
firtinax 10 ay
Cep telefonları ilk çıktığında kuçuk yapabilmek marifetti.Şimdi her şey tersine döndu.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mlbozkurt 10 ay
Yakında ayaklarımızıda kullanırız nette sörf yapmak için iyi olur spor yapmış oluruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 10 ay
6.44" olmaz geride kalır 6.47" yapmalı,
Ablamda s8 var ekran boyu benim Note3 ten uzun ama ekran benim Note3 ten küçük geri dönün şu 16/9 a gözünüzü seveyim...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erwin-Rommel 10 ay
Zaten yeterince büyüktü. Ayrıca Note serisinden büyük yapmanın da bir anlamı yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13011 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, ekran boyutu ve
7 etiket daha samsung galaxy note 9 samsung galaxy s10+ Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay LTE (4G) kablosuz veri aktarım standardının güvenlik açıkları ortaya çıktı 10 ay Cat S60'ı kullandık: Termal kameralı ilk telefon 10 ay Elektronik sigara üreticisi Juul'e 1.2 milyar dolarlık yatırım 10 ay 2018 model iPhone X, Geekbench testinde ortaya çıktı: 4 GB RAM'e sahip ilk iPhone geliyor! 10 ay DS 7 Crossback Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri 10 ay WhatsApp grup sohbetlerine yeni bir özellik geldi 10 ay Çinliler 1 km. mesafeden insanları ateşe verebilecek bir lazer silahı geliştirdi 10 ay Çin'in 1200 yolcu kapasiteli hızlı treni faaliyete geçti 10 ay Xiaomi Mi Mix 3 üstten açılan kamera ve çentiksiz ekran ile gelebilir 10 ay Spotify Lite versiyonu indirmeye sunuldu 10 ay Qualcomm yeni ve verimli kulaklık yongasını duyurdu 10 ay Instagram hikâyelerine, soru sorma özelliği geldi 10 ay Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku versiyonu 1.67 milyon adet rezerve edildi 10 ay Yeni Mercedes-Benz A Serisi Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte fiyatı ve özellikleri 10 ay Nokia telefonlar Ağustos ayında Android P güncellemesi alacak 10 ay Hyundai, eski elektrikli otomobil bataryalarını enerji depolama projelerinde kullanacak 10 ay Microsoft'un gizemli mobil cihazı Andromeda ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı 10 ay Evrende yalnız mıyız? Sizler ne düşünüyorsunuz? [Anket#14] 10 ay Sony Mobile, Türkiye'den çıkıyor mu? l Mobilite 10 ay Nissan Avrupa'nın en büyük enerji depolama tesisini kurdu 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Büyük ekranlı yeni iPhone'a önlem alan Samsung, Galaxy S10+'ın ekranını büyütüyor Sonraki Dijital akaryakıt istasyonu: Benzinlitre 10 ay 1000'den fazla kripto projesinin "öldüğü" düşünülüyor 10 ay RED Hydrogen One geçen yılın Snapdragon 835 işlemcisi ile gelecek 10 ay Yeni Volvo S60'ın Polestar Engineered versiyonları dakikalar içinde satıldı 10 ay Trump istedi Foxconn temel attı: ABD'de iPhone fabrikası kuruluyor 10 ay Google'ın klavye uygulaması artık akıllı yanıt gönderebilecek 10 ay Çin'deki sel felaketi Bitcoin madencilerini vurdu 10 ay 6.9 inçlik yeni bir Huawei telefonu gündemde 10 ay Xiaomi Mi A1’in sorunlu Android 8.1 güncellemesi geri çekildi 10 ay Huawei yıl bitmeden oyuncu odaklı bir telefon çıkaracak 10 ay Disney'den havada takla atabilen dublör robot 10 ay Dünyanın en büyük rüzgar türbinleri 2019'da kurulucak 10 ay Indiana Jones 5 bir kez daha ertelendi 10 ay Huawei GPU Turbo guncellemesi hangi cihazlara ne zaman gelecek? 10 ay Italdesign'ın tasarladığı Nissan GT-R50 ile tanışın 10 ay Stephen King uyarlaması Firestarter'ı Fatih Akın yönetecek 10 ay Tesla Model 3 siparişi verenler şirkete 2500 dolar daha ödemek zorunda 10 ay Telefonlar için airbag kılıf [Video] 10 ay Microsoft'tan Blockchain hamlesi 10 ay Samsung Galaxy Tab S4, DeX desteği ile ikinci ekran olarak kullanılabilecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim