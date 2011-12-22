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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2012 fuarına Microsoft son kez katılıyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Her yıl ABD'nin Las Vegas kentinde Ocak ayında düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES, 44 yıldır pek çok teknolojik devrimin ilk lansmanının yapıldığı fuar olmuştur. Microsoft Xbox, Commodore 64, NES gibi ürünlerin tanıtımı bu fuarda olmuştu.

Yazılım devi Microsoft da 1992 yılında imzaladığı ortaklık anlaşmasıyla 20 yıldır fuara katılım göstermekteydi. Ancak firma CES 2012 etkinliğine son kez katılacak ve anlaşma yenilemeyecek. Katılım yine devam edecek, Microsoft yetkilileri fuarda bulunacak ancak basın toplantısı ve stand açma anlamında Microsot fuara katkı yapmayacak.

Microsoft iletişim bölümü başkan yardımcısı Frank Shaw endüstrinin çok hızlı geliştiğini ve büyüdüğünü, ancak üretilen teknolojilerin yılda bir gerçekleşen fuarın tarihine denk getirmenin oldukça zor olduğunu belirtti. Fuarın takvimi Microsoft'un lansman planlarına uymuyor.

Daha önce de Apple, MacWorld adlı tanıtım etkinliğini 2008 yılından sonra devam ettirmeme kararı almıştı. Firmalar bağlayıcı bir tarihte ürünü yetiştirme kaygısı içine girmek istemiyor. Ürün ne zaman hazır hale gelirse tanıtımı da o zaman yapılıyor. Apple uzun süredir bu politikayı güdüyor.

Bu nedenle CES 2012 fuarında Microsoft'un, Xbox ve Windows Phone'un tarihi gelişimi ve gelecekte kazanacağı ivme hakkında toplantı yapması bekleniyor. Oysa Windows Phone işletim sisteminin giriş seviyesine hitap edecek Tango güncellemesinin tanıtılacağı beklentisi hakimdi. Bu gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

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Batuist 7 yıl en beğenilen
Aslına bakarsak güzel bir gelişme neden mi?,

Çünkü çoğu firma ürün hazır olmasada önceden belirlenen lansman tarihinde ürünü tanıtabilmek yada çıkarabilmek adına daha hazır olmasada tanıtmak yada çıkar duyurmak zorunda kalıyor. En yakın örneğini ios5te yaşadık.. lansman tarihi gelmişti ama yazılım adam gibi test edilip hazır hale getirilememişti. buna rağmen kullanılabilir olduğu için mevcut buglarla servis edildi. kısa süre sonra ise yazılım güncellemeleri.. pil sorunu hala çözülebilmiş değil. bu sadece bir örnek.. bunu sonynin vitası ile genişletebiliriz, android 4 sürümü kullanılacak olmasına rağmen android 2x sürümü ile gelen telefonlarla genişletebiliriz. Uzun lafın kısası herşeyi hazır olduğunda çıkarmak lanse etmek en doğrusudur. O yüzden microsoft burada ticari kaygıları bir kenara bırakıp işi oluruna bırakmış güzel bir gelişme..

edit:imla
Aslına bakarsak güzel bir gelişme neden mi?,Çünkü çoğu firma ürün hazır olmasada önceden belirlenen lansman tarihinde ürünü tanıtabilmek yada çıkarab...
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sertacarslan 7 yıl
Ben teknoloji fuarlarının kapanmalarını ya da sönük geçmelerini istemem kendi adıma.

Bu tür etkinlikler tüketicinin dikkatini teknolojik gelişmelere çeker ve tüketim iştahını canlandırır. Ayrıca firmaları (daha doğrusu firmalarda çalışan ekipleri) daha planlı çalışmaya yönlendirir.

Yerinde izlemek, ya da internetten videolarını, ürünlerin fuar ön incelemelerini izlemek, çok zevklidir, teknoloji dünyasının heyecanını tazeler.

Apple malum çıkıntılığını MacWorld örneğinde de göstermişti, yadırgamadım. Sonuçta tek hakim kendisidir, Apple müşteri sayesinde var olmamış, müşteri Apple sayesinde oluşmuştur onlara göre.

Ama aynı küstah anlayışı Microsoft ya da başka firmaların da benimsemeleri (taklit etmeleri) hem çok acınası bir durum, hem de çekilir gibi değil.

Ben böyle düşünüyorum.
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AndryTR 7 yıl
Haberde kurgu hatası var aslında. Yani art niyetle yazmıyorum ama şu cümle "Ancak firma CES 2012 etkinliğine son kez katılacak ve anlaşma yenilemeyecek. Katılım yine devam edecek..." gerçekten çok tezat ifadeler içeriyor.
MS fuara katılacak. Önümüzdeki yıllarda da katılacak. Sadece önümüzdeki fuar açılış konuşmasını son kez yapacak. Aynı şekilde Apple da daha önce benzer bir karar aldı ve 2012 sonrası açılış konuşmaları yapmayacağını duyurdu. MS'in kararı hakkındaki açıklama;
"Şirketin Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Frank Shaw, yeni ürün çıkarma takvimlerinin CES ile uyumlu olmadığını; Ocak ayında duyuracak pek bir şey olmadığını ifade etti. Ürün ve hizmetleri ile ilgili bilinmesi gereken detayları resmi sitelerinden, Facebook ve Twitter’dan, mağazalar kanalıyla paylaştıklarını ifade eden Shaw, fuarda yer almaya devam edeceklerini; ancak açılış konuşması yapmayacaklarını ifade etti."
Sonuç olarak CES fuarı Apple ve Microsoft'un sade katılımlarıyla nispeten daha sönük geçecek...
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arowak 7 yıl
Nintendo NES in tanıtımı izlemek isterdim.:)
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i Am Not Dead 7 yıl
orda olmak isterdim...
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Batuist 7 yıl en beğenilen
Aslına bakarsak güzel bir gelişme neden mi?,

Çünkü çoğu firma ürün hazır olmasada önceden belirlenen lansman tarihinde ürünü tanıtabilmek yada çıkarabilmek adına daha hazır olmasada tanıtmak yada çıkar duyurmak zorunda kalıyor. En yakın örneğini ios5te yaşadık.. lansman tarihi gelmişti ama yazılım adam gibi test edilip hazır hale getirilememişti. buna rağmen kullanılabilir olduğu için mevcut buglarla servis edildi. kısa süre sonra ise yazılım güncellemeleri.. pil sorunu hala çözülebilmiş değil. bu sadece bir örnek.. bunu sonynin vitası ile genişletebiliriz, android 4 sürümü kullanılacak olmasına rağmen android 2x sürümü ile gelen telefonlarla genişletebiliriz. Uzun lafın kısası herşeyi hazır olduğunda çıkarmak lanse etmek en doğrusudur. O yüzden microsoft burada ticari kaygıları bir kenara bırakıp işi oluruna bırakmış güzel bir gelişme..

edit:imla
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