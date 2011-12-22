CES 2012 fuarına Microsoft son kez katılıyor

Her yıl ABD'nin Las Vegas kentinde Ocak ayında düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES, 44 yıldır pek çok teknolojik devrimin ilk lansmanının yapıldığı fuar olmuştur. Microsoft Xbox, Commodore 64, NES gibi ürünlerin tanıtımı bu fuarda olmuştu.





Yazılım devi Microsoft da 1992 yılında imzaladığı ortaklık anlaşmasıyla 20 yıldır fuara katılım göstermekteydi. Ancak firma CES 2012 etkinliğine son kez katılacak ve anlaşma yenilemeyecek. Katılım yine devam edecek, Microsoft yetkilileri fuarda bulunacak ancak basın toplantısı ve stand açma anlamında Microsot fuara katkı yapmayacak.





Microsoft iletişim bölümü başkan yardımcısı Frank Shaw endüstrinin çok hızlı geliştiğini ve büyüdüğünü, ancak üretilen teknolojilerin yılda bir gerçekleşen fuarın tarihine denk getirmenin oldukça zor olduğunu belirtti. Fuarın takvimi Microsoft'un lansman planlarına uymuyor.





Daha önce de Apple, MacWorld adlı tanıtım etkinliğini 2008 yılından sonra devam ettirmeme kararı almıştı. Firmalar bağlayıcı bir tarihte ürünü yetiştirme kaygısı içine girmek istemiyor. Ürün ne zaman hazır hale gelirse tanıtımı da o zaman yapılıyor. Apple uzun süredir bu politikayı güdüyor.





Bu nedenle CES 2012 fuarında Microsoft'un, Xbox ve Windows Phone'un tarihi gelişimi ve gelecekte kazanacağı ivme hakkında toplantı yapması bekleniyor. Oysa Windows Phone işletim sisteminin giriş seviyesine hitap edecek Tango güncellemesinin tanıtılacağı beklentisi hakimdi. Bu gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.