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Call of Duty: Black Ops 4’ün Battle Royale modu kısa süreliğine ücretsiz!

Call of Duty: Black Ops 4’ün Battle Royale modu 7 günlüğüne ücretsiz oluyor. Yarından itibaren Blackout modunu PC, PS4 ve Xbox One’da ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.
4 ay
6,9b
1
20
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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PUBG ve Fortnite benzeri oynanış sunan Call of Duty’nin yeni oyun modu, kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabilecek. Blackout ismi verilen oyun modu, yarından itibaren 1 hafta boyunca PC, PS4 ve Xbox One’da ücretsiz olacak.

Call of Duty: Black Ops 4’ün Battle Royale oynanışa sahip Blackout modu 17 Ocak tarihinden 24 Ocak tarihine kadar herkesin erişimine sunulacak. Bu süreden itibaren oyunu satın alırsanız, ücretsiz dönemdeki ilerlemenize devam edebileceksiniz.

Battle Royale moduna sahip olması nedeniyle Call of Duty: Black Ops 4, en büyük rakibi Battlefield karşısında elinde çok güçlü bir koz bulunduruyor. Herhangi bir sınırlandırma olmadan bu modu deneyebileceğiz.

Call of Duty: Black Ops 4, diğer Battle Royale oyunlarına göre epey pahalı. PlayStation Store’da 469 TL’ye satılıyor. İlerleyen dönemde sadece Blackout modunun bulunduğu daha ucuz bir Call of Duty: Black Ops 4 versiyonu satışa çıkabilir.


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emsalsszz 4 ay en beğenilen
Tek anlamadığım Final haftasına nasıl denk getiriyorlar ...
neyse ki büt diye bir şey var
1 Yanıt Yanıtla +21
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ozs 4 ay
bu nasıl sıcak fırsat oluyor? deneme sürümü sıcak fırsattan sayılıyor ise o zaman dünyadaki yüzbinlerce oyun demosu için sıcak fırsatlarda konu başlıkları açalım..
bu nasıl sıcak fırsat oluyor? deneme sürümü sıcak fırsattan sayılıyor ise o zaman dünyadaki yüzbinlerce oyun demosu için sıcak fırsatlarda konu başlıkları aça...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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mahmut716 4 ay ozs
ekmek parası.
bırak da biraz reklam versin forum , baksana bomboş sayfa kenarları...
not = bu mesaj , forum mini sürüm + opera reklam engelleyici + ad blo ck + ublock kullanılarak atıldı.
ekmek parası.bırak da biraz reklam versin forum , baksana bomboş sayfa kenarları...not = bu mesaj , forum mini sürüm + opera reklam engelleyici + ...
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texmo 4 ay
Takip
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vesaire86 4 ay
çakallıktan başka birşey değil. oyuna 1 haftada alışıcan derken tak pamuk eller cebe. Gösterip vermemek derler tam olarak bu işte.
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imjohnnystark 4 ay
oyun battle.net masaüstü programını kurunca gözüküyor ama 85 gb haberiniz olsun ben indirmeye bıraktım artık ne zaman inerse :)
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GoaPsy 4 ay
yüklemeye değmez bende tamamen bedava oldu sanmıştım. dh ölücüsü değilim ama saçmalık, yap güzel bir indirim alalım deneyelim.
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theJuDGe_41 4 ay
Ps4'te indirmeyi başlattım. "Black Ops 4 Blackout ücretsiz deneme sürümü" isminde ayrı bir oyun olarak gözüküyor. 42 GB
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Hyperchondriac 4 ay
oyun indirmeye acılmadı sanırım daha?
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cos37 4 ay
Ben göremedim ps store da.
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theJuDGe_41 4 ay cos37
Muhtemelen saat 21.00'da PS Store'da "Ücretsiz demoyu dene" seçeneği aktif olacak
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Bot Player Tr 4 ay
T R İ A L
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ozs 4 ay
bu nasıl sıcak fırsat oluyor? deneme sürümü sıcak fırsattan sayılıyor ise o zaman dünyadaki yüzbinlerce oyun demosu için sıcak fırsatlarda konu başlıkları açalım..
1 Yanıt Yanıtla +18
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mahmut716 4 ay ozs
ekmek parası.
bırak da biraz reklam versin forum , baksana bomboş sayfa kenarları...
not = bu mesaj , forum mini sürüm + opera reklam engelleyici + ad blo ck + ublock kullanılarak atıldı.
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Galatas4ray 4 ay
Battlefield 4 battle royale modu yapsaydı çok iyi olackatıda.
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