Call of Duty: Black Ops 4’ün Battle Royale modu kısa süreliğine ücretsiz!

PUBG ve Fortnite benzeri oynanış sunan Call of Duty’nin yeni oyun modu, kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabilecek. Blackout ismi verilen oyun modu, yarından itibaren 1 hafta boyunca PC, PS4 ve Xbox One’da ücretsiz olacak.

Call of Duty: Black Ops 4’ün Battle Royale oynanışa sahip Blackout modu 17 Ocak tarihinden 24 Ocak tarihine kadar herkesin erişimine sunulacak. Bu süreden itibaren oyunu satın alırsanız, ücretsiz dönemdeki ilerlemenize devam edebileceksiniz.

Battle Royale moduna sahip olması nedeniyle Call of Duty: Black Ops 4, en büyük rakibi Battlefield karşısında elinde çok güçlü bir koz bulunduruyor. Herhangi bir sınırlandırma olmadan bu modu deneyebileceğiz.

Call of Duty: Black Ops 4, diğer Battle Royale oyunlarına göre epey pahalı. PlayStation Store’da 469 TL’ye satılıyor. İlerleyen dönemde sadece Blackout modunun bulunduğu daha ucuz bir Call of Duty: Black Ops 4 versiyonu satışa çıkabilir.