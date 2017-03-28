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Call of Duty’nin yeni oyunu İkinci Dünya Savaşı’nı konu alacak

Call of Duty: Infinity Warfare ile beklediği satış rakamlarına ulaşamayan Activision, söylentilere göre İkinci Dünya Savaşı’nı konu alacak olan yeni bir Call of Duty üzerinde çalışıyor.
2 yıl
4,7b
1
36
Oyunlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Türünün en popüler serilerinden birisi olan Call of Duty, son yıllarda satışa sunulan oyunlarının orijinal seriden uzaklaşmasından ötürü oyunculardan ve hayranlarından büyük tepkiler aldı. Son olarak, satış rakamlarına göre oldukça başarısız olan Call of Duty: Infinity Warfare ile yanlış kararlar aldığını fark eden Activision (ayrıca YouTube’un en çok beğenilmeyen videolarından birisi de olmuştu), söylentilere göre seriyi orijinal haline döndürmeyi amaçlıyor.

İlk olarak The Family Video Gamers tarafından gündeme getirilen, ardından GameSpot ve Eurogamer tarafından desteklenen iddialara göre Call of Duty’nin yeni oyunu İkinci Dünya Savaşı’nı konu alacak. Bu iddia Activision COO’su Thomas Tippl tarafından da desteklendi. Tippl, yaptığı bir açıklamada bu sene Call of Duty’nin özüne döneceğini doğruladı.

Activision’ın böyle bir karar almasının en büyük nedeni Call of Duty: Infinite Warfare’in tam anlamıyla başarısız olması ve Battlefield 1’e gösterilen ilginin büyük olması. 


https://www.gamespot.com/articles/this-years-call-of-duty-reportedly-called-ww2/1100-6449012/ Yorum Yaz
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gcb1903 2 yıl en beğenilen
Yine Nazi öldüreceğiz desenize. Bazen Naziler olmasa film ve oyun sektörü ne yapardı diye düşünmüyor değilim.
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yoksulseytan22 2 yıl
Yahu onu bunu bırakın. Medal of Honor Allied Assault ve Pacific Assault gibi efsane oyunlar yenilenmiş grafiklerle ne güzel olurdu be.
Allied Assault bi başkaydı. "6 June 1944"
Yahu onu bunu bırakın. Medal of Honor Allied Assault ve Pacific Assault gibi efsane oyunlar yenilenmiş grafiklerle ne güzel olurdu be.Allied Assault bi...
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end0plazmikretikulum 2 yıl
WW2 oyunu yerine WW1 oyunu yapsalar
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pUnduli 2 yıl
Artık oyunu Nazi olarak oynama şansı olsa birde sadece mal gibi herkesi öldür yerine biraz daha gizli görev eklense, şunun gibi birşey mesela

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prowl12 2 yıl
MP de tiger1 kullanabileceksek olur
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ahmetkep 2 yıl
Birinci Dünya savaşı temalı oyun da yapabilirler BF 1 gibi..
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kraix 2 yıl
Battlefield 1 hoş geldin...
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axaxa 2 yıl
Kimse öldürürken niye öldürdün diyemiyor utancından ondan olabilir :))
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StByErdeM 2 yıl
Uzun zaman önce oyun oynamayı bırakmıştım ve bilgisayarımı satışa çıkarmayı düşünürken konuyu gördüm. Ekran kartı araştırmaya başlayayım. Xfire üzerinden online oynadığım zamanlardan aklımda kalan bir nick aklıma geldi.
Allah1cod2mp3 :)
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ozancn 2 yıl
carentan - rocket - harbor - vay be ne oynardık :)
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cngzmls 2 yıl
İnfinite warfare neden begenilmedi anlamıyorum. Oyun gerek grafik gerek oynanış olarak harika. Galiba insanlar gelecek temalı oyunları sevmiyor.
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BYRM81 2 yıl cngzmls
cngzmls

İnfinite warfare neden begenilmedi anlamıyorum. Oyun gerek grafik gerek oynanış olarak harika. Galiba insanlar gelecek temalı oyunları sevmiyor.

Mesela ben yeni nesil cod oyunlarını o kadar sevmedim ki...Eski oyunlardaki camlarda gizlenmiş,vurmak için bin bir kez eğilip büküldüğüm keskin nişancıların tadı hiçbir cod dan çıkmadı.Geçenlerde bir video izledim bf1 mi cod mu alayım diye?Call of duty de görünmez olabilen adamlar falan gördüm.İçimden bir has...r çektim o günden sonra da videolarını bile açmadım.Bu tarz oyunları insanlar genellikle arkadaşları ile multiplayer takılmak için alır diye düşünüyorum.Benim gibi düşünen birkaç bin kişi varsa dalga dalga yayılmıştır.He oyun oynanışına falan bir şey söyleyemem sonuçta oyunu almadım.
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ErichvonManstein 2 yıl
Şu savaşı bir kere de Almanlar tarafından izleyelim/oynayalım yahu.
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