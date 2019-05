Türünün en popüler serilerinden birisi olan Call of Duty, son yıllarda satışa sunulan oyunlarının orijinal seriden uzaklaşmasından ötürü oyunculardan ve hayranlarından büyük tepkiler aldı. Son olarak, satış rakamlarına göre oldukça başarısız olan Call of Duty: Infinity Warfare ile yanlış kararlar aldığını fark eden Activision (ayrıca YouTube’un en çok beğenilmeyen videolarından birisi de olmuştu), söylentilere göre seriyi orijinal haline döndürmeyi amaçlıyor.

İlk olarak The Family Video Gamers tarafından gündeme getirilen, ardından GameSpot ve Eurogamer tarafından desteklenen iddialara göre Call of Duty’nin yeni oyunu İkinci Dünya Savaşı’nı konu alacak. Bu iddia Activision COO’su Thomas Tippl tarafından da desteklendi. Tippl, yaptığı bir açıklamada bu sene Call of Duty’nin özüne döneceğini doğruladı.

Activision’ın böyle bir karar almasının en büyük nedeni Call of Duty: Infinite Warfare’in tam anlamıyla başarısız olması ve Battlefield 1’e gösterilen ilginin büyük olması.

https://www.gamespot.com/articles/this-years-call-of-duty-reportedly-called-ww2/1100-6449012/