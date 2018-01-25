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Çatıda elektrik üretimine vergi muafiyeti geliyor

Güneş paneliyle çatıda elektrik üretimi ve ihtiyaç fazlası bölümünün satılabilmesini sağlayan yürürlüğe ek olarak şimdi de vergi muafiyeti getiriliyor. Satışlarda vergi istisnası sağlanacak.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Çatıda elektrik üretimine vergi muafiyeti geliyor
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, binaların çatı ve cephelerine yerleştirilen güneş panellerinden üretilen elektriğin satışı ile ilgili olarak vatandaşa kolaylık sağlanması için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Binalarda üretilen elektriğin ihtiyaç fazlasının sisteme satılması ile ilgili olarak EPDK düzenlemesi yürürlüğe girdi. Ancak vergilendirme, faturalandırma ve beyanname verilmesi ile ilgili olarak ticari kurumlara uygulanan mevzuatın aynısı vatandaşa da uygulanıyor. Bu durumda vatandaş ek masraf ve zaman kaybıyla karşılaşıyor. EPDK'nın düzenlemesinden vatandaş faydalanamıyor.

Çatıdan üretilen elektriğe vergi istisnası 

Vergilendirme hususunda düzenleme çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Biz şimdi vatandaşa desek ki, 'ihtiyaç fazlası elektriğini sisteme satarken fatura keseceksin, beyanname vereceksin,' bunlar zor işler. Dolayısıyla vergi politikası tarafında destek vermek üzere buradan oluşan kazançların vergiden istisna edilmesi, bu yapılan teslimlerin KDV'den müstesna tutulması mümkün." diye konuştu.


Naci Ağbal’ın talimatı ile çatıdan elektrik üretimi desteklenecek. Eğer gerekli hazırlıklar tamamlanırsa ve Bakanlar Kurulu da uygun görürse torba yasaya koyulmaya çalışılacak.

Lisans gerekmeden 10 kilovata kadar elektrik satılabiliyor

Geçtiğimiz aylarda EPDK tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile 10 kilovata kadar üretim tesisleri için yeni esaslar yürürlüğe girdi. Lisans gerekmeden 10 kilovata kadar elektrik üretilip ihtiyaç fazlası kısmı, mevcut şebeke üzerinden dağıtım şirketine satılabiliyor.

Şu anda güneş santrali kurmak için 2 bin 500 - 3 bin dolarlık bir maliyet gerekiyor. Yaklaşık olarak bu maliyet 8 yıllık elektrik faturasına denk geliyor. Bir evin ortalama yıllık elektrik tüketimi 2 kilovatlık bir güneş panelinden karşılanabiliyor. 10 kilovatlık bir panel yerleştirilirse fazladan üretilen güneş enerjisinin şebekeye verilmesiyle, apartman başına yılda 8-9 bin lira kazanç elde edilmesinin mümkün.

Güneş panellerinde maliyetlerin watt başına 5 dolardan 50 cent'e kadar düşmesiyle güneş panellerine olan ilgi arttı. Özellikle toplu konutlarda güneş enerjisinden elektrik üretiminin, önemli bir gelir kapısı olabileceği belirtiliyor.


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sarahaten 1 yıl
Donanımhaber şu panellerin maliyeti, elektrik üretim miktarı, yıllık bakım masrafları vs ile ilgili güzel bir röportaj hazırlasa mükemmel olur.
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Spider_hip 1 yıl
Tamam çok iyi düşünülmüş, hatta helal olsun. Uzun vadede epey fayda sağlar bu proje.
Lakin n'olur şu doğudaki kaçak elektrik kullanan kan emici asalaklardan da namuslu vatandaşları koruyun. Onların kaçak tüketimlerini bize ödetmeyin, artı zaten bunlara da bu fırsatı tanımayın.
İlgili bakanlara sesleniyorum. Bu elektrik satış işine de çooook iyi dikkat edin. Yoksa olan yine namuslu vatandaşlara olur. Zira bu kaçak elektrik kullanan namussuzlar, kaçak olan elektriği devlete satıp para basarlar. Böylece git gide artan kaçak elektrik farkı da iyice bize girer.
Tamam çok iyi düşünülmüş, hatta helal olsun. Uzun vadede epey fayda sağlar bu proje.Lakin n'olur şu doğudaki kaçak elektrik kullanan kan emici asalaklardan ...
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Kartal Göz 1 yıl
Yaygınlaşınca ondan da vergi alırlar.
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1 Avatar
arel.gr 1 yıl
ilerki süreçte bu üretim şekli için kredi kullanacak müstakil sahipleri sonradan uygulanacak engel, çengel sürpriz yasalardan haciz durumları yaşayacaklar.
uygulanan ülkelerde örnekleri çok.
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Nuverti 1 yıl
Önce bedava diyip sonra vergi alinir 😂
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kadirirdem 1 yıl
Gelmese şaşardım zaten.
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pcwolf28 1 yıl
Bu panellerin masrafı epey fazla, fazla olmasına rağmen memlekette bu kadar iyi güneş alınırken neden yararlanılmıyor anlamıyorum.
Bir kere öde elektrik faturasını düşünme.
Yeni yapılan her binanın çatısına yapılma zorunluluğu muafiyet ile gelse, belki bazı binaların ışık sistemleri felan ekstra elektrik ihtiyacı duymayacak.
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vollkan59 1 yıl
Şu ikinci fotoğraftaki evi yapsam, çatıyı panelle donatsam, sabaha yerinde yeller eser, ne muhafiyeti

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Spider_hip 1 yıl
Tamam çok iyi düşünülmüş, hatta helal olsun. Uzun vadede epey fayda sağlar bu proje.
Lakin n'olur şu doğudaki kaçak elektrik kullanan kan emici asalaklardan da namuslu vatandaşları koruyun. Onların kaçak tüketimlerini bize ödetmeyin, artı zaten bunlara da bu fırsatı tanımayın.
İlgili bakanlara sesleniyorum. Bu elektrik satış işine de çooook iyi dikkat edin. Yoksa olan yine namuslu vatandaşlara olur. Zira bu kaçak elektrik kullanan namussuzlar, kaçak olan elektriği devlete satıp para basarlar. Böylece git gide artan kaçak elektrik farkı da iyice bize girer.
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AcılıUçanTaco 1 yıl
Bir an çatıdan elektrik üretenlere vergi getiriyorlar sandım valla her şey beklenir bunlardan
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aslanoto 1 yıl
Normaldede çatı yapmak pahalıydı, az fark vererek güneş panelleriyle kaplayalım altınada bişey yapmaya gerek yok, sadece profilden şasi gerekir, bunun maliyetiyle, ağaç kiremit çatıda yakın fiyata geliyor, hadin çatılarımızı panele çevirip elektiriği bedavaya getirelim.
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Usbehci 1 yıl
Yasallaşmadan inanmam.
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Like a Sir 1 yıl
vergi muafiyetinden çok , enerji şirketlerinin paneli koyduktan sonra talep ettiği prosedür çok ağır onu kolaylaştırsınlar önce
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