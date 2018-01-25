Çatıda elektrik üretimine vergi muafiyeti geliyor

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, binaların çatı ve cephelerine yerleştirilen güneş panellerinden üretilen elektriğin satışı ile ilgili olarak vatandaşa kolaylık sağlanması için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Binalarda üretilen elektriğin ihtiyaç fazlasının sisteme satılması ile ilgili olarak EPDK düzenlemesi yürürlüğe girdi. Ancak vergilendirme, faturalandırma ve beyanname verilmesi ile ilgili olarak ticari kurumlara uygulanan mevzuatın aynısı vatandaşa da uygulanıyor. Bu durumda vatandaş ek masraf ve zaman kaybıyla karşılaşıyor. EPDK'nın düzenlemesinden vatandaş faydalanamıyor.

Çatıdan üretilen elektriğe vergi istisnası

Vergilendirme hususunda düzenleme çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Biz şimdi vatandaşa desek ki, 'ihtiyaç fazlası elektriğini sisteme satarken fatura keseceksin, beyanname vereceksin,' bunlar zor işler. Dolayısıyla vergi politikası tarafında destek vermek üzere buradan oluşan kazançların vergiden istisna edilmesi, bu yapılan teslimlerin KDV'den müstesna tutulması mümkün." diye konuştu.

Naci Ağbal’ın talimatı ile çatıdan elektrik üretimi desteklenecek. Eğer gerekli hazırlıklar tamamlanırsa ve Bakanlar Kurulu da uygun görürse torba yasaya koyulmaya çalışılacak.

Lisans gerekmeden 10 kilovata kadar elektrik satılabiliyor

Geçtiğimiz aylarda EPDK tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile 10 kilovata kadar üretim tesisleri için yeni esaslar yürürlüğe girdi. Lisans gerekmeden 10 kilovata kadar elektrik üretilip ihtiyaç fazlası kısmı, mevcut şebeke üzerinden dağıtım şirketine satılabiliyor.

Şu anda güneş santrali kurmak için 2 bin 500 - 3 bin dolarlık bir maliyet gerekiyor. Yaklaşık olarak bu maliyet 8 yıllık elektrik faturasına denk geliyor. Bir evin ortalama yıllık elektrik tüketimi 2 kilovatlık bir güneş panelinden karşılanabiliyor. 10 kilovatlık bir panel yerleştirilirse fazladan üretilen güneş enerjisinin şebekeye verilmesiyle, apartman başına yılda 8-9 bin lira kazanç elde edilmesinin mümkün.

Güneş panellerinde maliyetlerin watt başına 5 dolardan 50 cent'e kadar düşmesiyle güneş panellerine olan ilgi arttı. Özellikle toplu konutlarda güneş enerjisinden elektrik üretiminin, önemli bir gelir kapısı olabileceği belirtiliyor.