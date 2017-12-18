Cep telefonlarının sağlığa zararı ile ilgili yeni endişe verici bildiri

Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanı (CDPH), cep telefonlarının oluşturduğu elektromanyetik alanın insan sağlığı üzerindeki tehlikeleri konusunda bir uyarı yayınladı. Günümüzde cep telefonları toplumdaki temel iletişim araçlarından biri haline gelmiş durumda. Her ne kadar çevremizdeki kişilerle kolay ve etkili bir şekilde iletişim kurabilmemizi sağlasa da aşırı kullanımı sağlığa zarar verebiliyor.

CDPH yayınladığı bildiride, radyo frekans alanından yayılan enerjinin etkilerini azaltmak için cep telefonlarının vücuttan mümkün olduğunca uzak (bir kol mesafesi kadar) tutulması gerektiğini belirtti. Bu cihazlar elektromanyetik dalgalar yaydığından sağlığınız üzerinde kısa veya uzun vadede olumsuz etkilere neden olabilir.

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Cep telefonları baz istasyonlarına sinyal gönderip alırken zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilecek radyo frekansı dalgaları yayarlar. 2011'de Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, cep telefonları tarafından yayılan radyasyonun "kanserojen olabileceğini" açıklamıştı.

Tümör, kısırlık ve hafıza bozukluğuna neden olabilir

Yüksek elektromanyetik alan maruziyetine kalmış insanlarda tümör oluşumunun yanı sıra düşük sperm sayısı, baş ağrısı, hafıza bozukluğu, işitme ve uyku sorunları da ortaya çıkabilir. CDPH tarafından yayınlanan bilgilere göre, bu zararlı etkileri azaltmanın birçok yolu var. İşte cep telefonlarının yarattığı elektromanyetik alan maruziyetini en aza indirmenizi sağlayacak öneriler:

Telefonu cepte taşımayarak her zaman için vücudunuzdan uzak tutmak

Sinyal zayıf olduğunda (iki veya daha az çubuk) cep telefonu kullanımını azaltmak

İnternet üzerinden müzik dinlerken veya video oynatırken yada büyük boyutta dosya indirirken cep telefonunu mümkün olduğunca az kullanmak

Uyurken telefonu yataktan uzak tutmak, baş ucuna koymamak

Görüşme yapılmadığında kulaklıkları çıkarmak

Radyo frekansı enerjisini bloke ettiğini iddia eden ürünlerden (radyasyon koruyucu olarak bilinen) kaçınmak

Bağlantıyı korumak için telefonun daha fazla radyo frekansı enerjisi üretmesine neden olan süratli araç veya trenlerde cep telefonu kullanımını azaltmak

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CDPH%20Document%20Library/Cell-Phone-Guidance.pdf