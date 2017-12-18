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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cep telefonlarının sağlığa zararı ile ilgili yeni endişe verici bildiri

Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanı, cep telefonlarından yayılan radyo frekans alanlarının sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerini tekrar gündeme getiren yeni bir bildiri yayınladı.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanı (CDPH), cep telefonlarının oluşturduğu elektromanyetik alanın insan sağlığı üzerindeki tehlikeleri konusunda bir uyarı yayınladı. Günümüzde cep telefonları toplumdaki temel iletişim araçlarından biri haline gelmiş durumda. Her ne kadar çevremizdeki kişilerle kolay ve etkili bir şekilde iletişim kurabilmemizi sağlasa da aşırı kullanımı sağlığa zarar verebiliyor.
CDPH yayınladığı bildiride, radyo frekans alanından yayılan enerjinin etkilerini azaltmak için cep telefonlarının vücuttan mümkün olduğunca uzak (bir kol mesafesi kadar) tutulması gerektiğini belirtti. Bu cihazlar elektromanyetik dalgalar yaydığından sağlığınız üzerinde kısa veya uzun vadede olumsuz etkilere neden olabilir.
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Cep telefonları baz istasyonlarına sinyal gönderip alırken zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilecek radyo frekansı dalgaları yayarlar. 2011'de Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, cep telefonları tarafından yayılan radyasyonun "kanserojen olabileceğini" açıklamıştı.

Tümör, kısırlık ve hafıza bozukluğuna neden olabilir

Yüksek elektromanyetik alan maruziyetine kalmış insanlarda tümör oluşumunun yanı sıra düşük sperm sayısı, baş ağrısı, hafıza bozukluğu, işitme ve uyku sorunları da ortaya çıkabilir. CDPH tarafından yayınlanan bilgilere göre, bu zararlı etkileri azaltmanın birçok yolu var. İşte cep telefonlarının yarattığı elektromanyetik alan maruziyetini en aza indirmenizi sağlayacak öneriler:
  • Telefonu cepte taşımayarak her zaman için vücudunuzdan uzak tutmak
  • Sinyal zayıf olduğunda (iki veya daha az çubuk) cep telefonu kullanımını azaltmak
  • İnternet üzerinden müzik dinlerken veya video oynatırken yada büyük boyutta dosya indirirken cep telefonunu mümkün olduğunca az kullanmak
  • Uyurken telefonu yataktan uzak tutmak, baş ucuna koymamak
  • Görüşme yapılmadığında kulaklıkları çıkarmak
  • Radyo frekansı enerjisini bloke ettiğini iddia eden ürünlerden (radyasyon koruyucu olarak bilinen) kaçınmak
  • Bağlantıyı korumak için telefonun daha fazla radyo frekansı enerjisi üretmesine neden olan süratli araç veya trenlerde cep telefonu kullanımını azaltmak

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CDPH%20Document%20Library/Cell-Phone-Guidance.pdf Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
maximan2008 1 yıl
Bu haberin, temelinde yanlış bir bilgi olan elektromantek alanların radyoaktivite ile karıştırılarak birbirinden farklı olan veya belirli seviyelerden sonra "belki" etki edebilecek olan elektromanyetik dalgaların anlaşılamamış olması. Yazar arkadaşın bu konuda bilgisi olmayabilir ama bu araştırmayı yapan ekibin fizik hakkında hiç bilgisi olmaması ise işin en acı tarafı.
Dünya sağlık örgütü cep telefonlarını 2b sınıfına almıştı. kanser yapıcılık seviyesi olarak. aynı kategoride kahve ve turşu da bulunmakta. Yani çok çok çok düşük.
şu linklerden gerekli açıklamaları okuyunuz. Teknik ve ayrıntılı bilgiler verilmektedir.
shiftdelete.net/... yalansavar.org/...
bu yayını mutlaka dinleyin yalansavar.org/...
bu da başka bir safsatanın deşifresi yalansavar.org/...
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TheLastNinja 1 yıl
Az konuşsunlar bir zahmet, özellikle kadınlar. Yolda yürürken kimi görsem lak lak yapıyor. Anlatacak bu kadar çok ne var hayatlarında gerçekten merak ediyorum.
Yok, Ayşe şunu yapmış
Mahmut bunu demiş
Köydeki sarıkız nasıl
Komşunun kızını görmeye gelmişler
vır vır vır, zır zır zır
Ne kadar boş iş varsa bizim toplumda, bir de bunlar çoluk çocuk, yeni nesli yetiştirecek
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Guest-F01EF196D 1 yıl
Cep telefonu kullanımının herhangi bir sağlık problemine sebep olduğuna dair hiçbir detaylı ve kesin konuşabilen çalışma yok. Bu haberin orijinalinde de kesin konuşan bir dil mevcut değil. Yalnızca -zararlı olduğuna dair kesin bir kanıt olmaksızın- belirli bir radyasyon seviyesinden nasıl uzak durabileceğiniz anlatılmış.
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K_Spartakus 1 yıl
Bu bilgiler doğru olsa da kime anlatıp kabullendireceksin! Hadi telefonu geçtik ya baz istasyonları!
Ya yanımızda ki insanlar!
Kanser olacakmış, atın ölümü arpadan olsun diyen bir toplumuz.
GDO lu yiyecekleri tıka basa yiyen tüketim çılgını olan toplumlar bu laflara aldırış etmez.
Vatandaş gidip gazete köşesinde oxford Üniversitesinde bir grup bilim adamıyla başlayan Feyk haberleri okur inanır ama işimi cisimi kaynağı olan habere ya da açıklamaya hiç inanmaz.
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Kerim5100 1 yıl
Hep aynı terane...
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aytek66 1 yıl
Kimi arkadaşlar zararlı değil yok her yerimiz sinyal demiş ama bir sinyale olan uzaklığın zararla da bir orantısı var ki cep telefonuyla kulaklıksız normal bir görüşmeyi 5 dk kadar yaptıktan sonra ölçüm de yaptım kulaklarda baş kısmında ciddi sıcaklık artışları yapmakta, (psikolojik yada paranoyak bir durum değil) aynı şekilde baş ağrısı da cabası. Tabi ki kullandı diye herkes kanser olacak şeklinde bir kural kanı da yok. Ancak olabildiğince vücuttan uzakta kullanmak kulaklıkla görüşmeler yapmak haftanın bir günü teknolojisiz bir gün ilan etmekte fayda var. Deneyin değişik güzel bir şey olduğunu göreceksiniz.
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crazywinner3 1 yıl
Zararlı falan değil. Şuana kadar hiç bir testte gözle görülür bir zarara rastlanmadı. Telefonlar yüksek frekanslı iyonize olmamış dalgalar kullanıyor yani bir atomdan bir elektronu bile koparamıyor bu dalgalar. Hem zararlı olsa bile her yerimiz radyo dalgalarıyla çevrili, sadece telefonu uzak tutarak korunabileceğinizi mi sanıyorsunuz ? Halk sağlığı kuruluşları hiç bir kanıt göstermeden sallamayı dünyanın her yerinde seviyor anlaşılan
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9600_G_T 1 yıl
eve geldıgınde ben dırekt uçak moduna alıyorum sorun olmuyor
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TriploitMezun 1 yıl
İlerde telefonlar yasaklanıyormuş insanlar kanser olup patır patır ölüyorlarmış. Belkide bu nüfusu azaltmak için yapılan bir projeydi. Yada herkes 50-60 yaşında Bunu yormuş.
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netstat 1 yıl
Uzun süreli konuşmaları kulaklıkla yapmakta fayda var.
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