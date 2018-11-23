Cep telefonu kredilerinde taksit sayısı 12 aya çıkıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartları ve tüketici kredileriyle ilgili yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı.
Tüketici kredileri taksit sayısında da düzenleme yapıldı. Fiyatı 3,500 TL'nin üzerinde olan cep telefonu kredilerinde vade sayısı geçici olarak 6 aydan 12 aya çıkarıldı. Bu değişiklik sadece Ocak 2019 sonuna kadar yapılacak satın alımlarda geçerli olacak.
Tutarı 3,500 TL'nin altında olan cep telefonu kredilerinde vade sayısı ise kalıcı olarak 6 aydan 12 aya çıkarıldı.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/son-dakika-havayolu-ve-otel-konaklamada-taksit-sayisi-artiyor-41028894 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Daha önceki işim gereği pek çok yabancı turistle tanışıyordum avrupalı olanların hiçbirinde son model telefon yoktu hepsinde 3-4 yıllık cihazlar vardı...
alışınca insan olmuyor .
Resmen soygun.
Allah'tan öyle meraklarımız yok. Bana 500-1000 tl lik telefonda iş görür.
Kredi kartına taksit yapmıyor, kredi çektiriyor ki, millet daha fazla sövüşlensin, banka patronu memnun kalsın...
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