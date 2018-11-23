Cep telefonu kredilerinde taksit sayısı 12 aya çıkıyor

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartları ve tüketici kredileriyle ilgili yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı.

Tüketici kredileri taksit sayısında da düzenleme yapıldı. Fiyatı 3,500 TL'nin üzerinde olan cep telefonu kredilerinde vade sayısı geçici olarak 6 aydan 12 aya çıkarıldı. Bu değişiklik sadece Ocak 2019 sonuna kadar yapılacak satın alımlarda geçerli olacak.

Tutarı 3,500 TL'nin altında olan cep telefonu kredilerinde vade sayısı ise kalıcı olarak 6 aydan 12 aya çıkarıldı.



http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/son-dakika-havayolu-ve-otel-konaklamada-taksit-sayisi-artiyor-41028894