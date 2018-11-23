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Cep telefonu kredilerinde taksit sayısı 12 aya çıkıyor

Cep telefonu satışlarındaki kredilerin vade sayısı geçici olarak 12 aya yükseltildi. Fiyatı 3500 TL üzerindeki cep telefonu kredilerinde vade sayısı geçici olarak 12 ay olacak.
5 ay
15,8b
1
58
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Cep telefonu kredilerinde taksit sayısı 12 aya çıkıyor
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartları ve tüketici kredileriyle ilgili yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı.
Tüketici kredileri taksit sayısında da düzenleme yapıldı. Fiyatı 3,500 TL'nin üzerinde olan cep telefonu kredilerinde vade sayısı geçici olarak 6 aydan 12 aya çıkarıldı. Bu değişiklik sadece Ocak 2019 sonuna kadar yapılacak satın alımlarda geçerli olacak.

Tutarı 3,500 TL'nin altında olan cep telefonu kredilerinde vade sayısı ise kalıcı olarak 6 aydan 12 aya çıkarıldı.


http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/son-dakika-havayolu-ve-otel-konaklamada-taksit-sayisi-artiyor-41028894 Yorum Yaz
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mucahidyazar 5 ay en beğenilen
İçinde yaşamasan aslinda çok zevkli bir ülke.
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MS4343 5 ay
Şu kanunlarla oynaya oynaya yalama ettiler!

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Ray Kurzweil 5 ay
Bununla uğraşacaklarına kredi kartıyla alımı tekrar serbest hale getirip 6 ay kuralı devam etsin. Kredi saçmalığıyla vade farkıyla bankaları zengin etmenin alemi ne? Olan vatandaşa oluyor...
Bununla uğraşacaklarına kredi kartıyla alımı tekrar serbest hale getirip 6 ay kuralı devam etsin. Kredi saçmalığıyla vade farkıyla bankaları zengin etmenin alem...
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DH Misafiri 5 ay
kredi nedir ya kredi nedir sen kredi kartına taksiti geri getir
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Witcher3 5 ay
Telefon almak için kredi çeken insanların olduğu bir ülke burası..işte ne kadar cahil ve görgüsüz olduğumuzun en büyük kanıtı..Telefon alıyorlarda bir işe yarasa bari tek yaptıkları instagramda nargile paylaşmak..
Daha önceki işim gereği pek çok yabancı turistle tanışıyordum avrupalı olanların hiçbirinde son model telefon yoktu hepsinde 3-4 yıllık cihazlar vardı...
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hepsinerede 5 ay
cari fazla battı demekki.
alışınca insan olmuyor .
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nightsoldier 5 ay
12 ay sonra alacağın maaşı şimdiden harcamak. Hadi araba ev olsa anlarım, en azından hayatına geri dönülemeyecek bir konfor sunuyorlar ama 12 ay sonra senin telefonun eskiyecek ve aldığın fiyatının en iyi ihtimal 1/3ünü kaybedecek, ama sen faiz ve taksit ödemeye devam edeceksin.
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Fokfe 5 ay
Kredi çekerek telefon alınan ülke...
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matador_mirkhan 5 ay
Tamda resmi apple türkiye fiyatları açıklanmışlen bu taksit artışı çok iyiy oldu !!
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Morichannnn 5 ay
😂😂😂 çağ dışı ve başkalarını zengin eden eylemler.
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amonephis 5 ay
Tam tersi olması gerekmez mi 3500 tl bin altında cihaz 6, üstünde cihaz için 12 ay vade olması lazım
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vollkan59 5 ay
Cep telefonu kredisi nedir ya.
Resmen soygun.
Allah'tan öyle meraklarımız yok. Bana 500-1000 tl lik telefonda iş görür.
Kredi kartına taksit yapmıyor, kredi çektiriyor ki, millet daha fazla sövüşlensin, banka patronu memnun kalsın...
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fhrstw 5 ay
Arkadaşlar telefonum ocakta 6 yaşına girecek ona nasıl bir doğum günü yapsam? Sd kart demeyin çok sıradan ayrıca sd girişi yok.
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