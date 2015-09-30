Çevre Bakanlığı ve Doğuş Otomotiv VW skandalıyla ilgili açıklama yaptı

Geçtiğimiz günlerde bu bağlantıda sizlere aktardığımız Volkswagen'in emisyon skandalı hala konuşuluyor. Son bilgiler Alman otomotiv devinin hileli araçları geri çağırmak için hazırlandığı yönünde ancak araçlardaki hile yalnızca yazılım güncellemesi ile çözülemiyor. Hilenin ortadan kaldırılması için araçların yakıt enjeksiyon pompasının da değişmesi gerekiyor, fakat bununla birlikte emisyon değerleri de düşürüldüğünde araçlar bu kez yakıt ekonomisi ve motor yıpranması gibi konularda sınıfta kalabilir.

Atlanmaması gereken diğer bir konu ise hileli yazılımın Bocsh tarafından verilmiş olması. Dünyanın en büyük otomotiv parçası sağlayıcılarından birisi olan şirket bu yazılımı yalnızca test amaçlı kullanımlar için geliştirdiklerini kabul ediyor. Buna ek olarak şirketin 2007 yılında VW'yi yazılımı kullanmamaları konusunda uyardığı, ancak otomotiv şirketinin bu uyarılara kulak asmayarak yazılımı kullandığı söyleniyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer alana habere göre ise şirket 2001 yılında da kendi mühendisleri tarafından uyarılmış, fakat bu uyarılar da herhangi bir değişikliğin yapılmasını sağlamamış.

Bunların dışında ülkemizde de konuyla ilgili bazı gelişmeler yaşandı. İlk açıklama Çevre Bakanlığı'ndan gelirken, Reuters'a konuşan yetkili "Volkswagen (VW) olayı yeni bir süreçtir. Egzoz ölçümleri bizde genelde araç muayene istasyonlarında yapılıyor. Yaptığımız ölçümlerde, diğer araçlar gibi VW marka araçlar da sınır değerlerini sağlıyor. Gelen haberlere göre Amerika'daki kurum hem seyir halinde, hem de rölantide emisyon ölçümü yapmış. Ve bu ölçümlerde ikisi arasında kırk kat fazla değer ortaya çıkmış. Bu ölçüm bizlere ve dünyaya egzoz ölçümlerini araç hareket halinde ölçmek gerçek sonucu yansıtır diyor.. Biz de süreci izlemeye aldık. Eğer hareket halindeki değerlerle sabit değerler arasında böyle farklılıklar varsa biz dahil bütün ülkeler egzoz ölçümünde yeni konsepte geçmek zorundayız."dedi.

Diğer taraftan Volkswagen araçların ülkemizdeki sorumlusu Doğuş Otomotiv de İcra Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu'nun imzasını taşıyan bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi : ""Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA)’nın yayınladığı bir rapora dayanarak Volkswagen’in 2008-2014 model bazı dizel araçlarının ABD çevre standartlarına uymadığını tespit etmesini takiben başlayan süreçle ilgili Doğuş Otomotiv olarak gelişmeleri yakından takip etmekte, konuyla ilgili Volkswagen Grubu ile sürekli temas halinde bulunmaktayız.

Türkiye distribütörlüğünü üstlendiğimiz Volkswagen Grubu, konuyla ilgili şu anda hızlı, şeffaf ve kararlı çok kapsamlı bir araştırma gerçekleştirmektedir. Tüm dünyada ve Türkiye'de etkilenen araçların detayı, Volkswagen AG'nin yürütmekte olduğu araştırma sonucunda belirlenecektir.

Bununla birlikte, VW AG’ den yapılan açıklama uyarınca söz konusu durumdan etkilenen araçlar da dahil olmak üzere tüm araçlarımızın sürüş ve yol güvenliğine uygun olduğunu da belirtiriz." "

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/30190162.asp