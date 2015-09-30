Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çevre Bakanlığı ve Doğuş Otomotiv VW skandalıyla ilgili açıklama yaptı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7b
1
64
Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çevre Bakanlığı ve Doğuş Otomotiv VW skandalıyla ilgili açıklama yaptı
 
Geçtiğimiz günlerde bu bağlantıda sizlere aktardığımız Volkswagen'in emisyon skandalı hala konuşuluyor. Son bilgiler Alman otomotiv devinin hileli araçları geri çağırmak için hazırlandığı yönünde ancak araçlardaki hile yalnızca yazılım güncellemesi ile çözülemiyor. Hilenin ortadan kaldırılması için araçların yakıt enjeksiyon pompasının da değişmesi gerekiyor, fakat bununla birlikte emisyon değerleri de düşürüldüğünde araçlar bu kez yakıt ekonomisi ve motor yıpranması gibi konularda sınıfta kalabilir.
Atlanmaması gereken diğer bir konu ise hileli yazılımın Bocsh tarafından verilmiş olması. Dünyanın en büyük otomotiv parçası sağlayıcılarından birisi olan şirket bu yazılımı yalnızca test amaçlı kullanımlar için geliştirdiklerini kabul ediyor. Buna ek olarak şirketin 2007 yılında VW'yi yazılımı kullanmamaları konusunda uyardığı, ancak otomotiv şirketinin bu uyarılara kulak asmayarak yazılımı kullandığı söyleniyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer alana habere göre ise şirket 2001 yılında da kendi mühendisleri tarafından uyarılmış, fakat bu uyarılar da herhangi bir değişikliğin yapılmasını sağlamamış. 
Çevre Bakanlığı ve Doğuş Otomotiv VW skandalıyla ilgili açıklama yaptı
 
Bunların dışında ülkemizde de konuyla ilgili bazı gelişmeler yaşandı. İlk açıklama Çevre Bakanlığı'ndan gelirken, Reuters'a konuşan yetkili "Volkswagen (VW) olayı yeni bir süreçtir. Egzoz ölçümleri bizde genelde araç muayene istasyonlarında yapılıyor. Yaptığımız ölçümlerde, diğer araçlar gibi VW marka araçlar da sınır değerlerini sağlıyor. Gelen haberlere göre Amerika'daki kurum hem seyir halinde, hem de rölantide emisyon ölçümü yapmış. Ve bu ölçümlerde ikisi arasında kırk kat fazla değer ortaya çıkmış. Bu ölçüm bizlere ve dünyaya egzoz ölçümlerini araç hareket halinde ölçmek gerçek sonucu yansıtır diyor.. Biz de süreci izlemeye aldık. Eğer hareket halindeki değerlerle sabit değerler arasında böyle farklılıklar varsa biz dahil bütün ülkeler egzoz ölçümünde yeni konsepte geçmek zorundayız."dedi.
Diğer taraftan Volkswagen araçların ülkemizdeki sorumlusu Doğuş Otomotiv de İcra Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu'nun imzasını taşıyan bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi : ""Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA)’nın yayınladığı bir rapora dayanarak Volkswagen’in 2008-2014 model bazı dizel araçlarının ABD çevre standartlarına uymadığını tespit etmesini takiben başlayan süreçle ilgili Doğuş Otomotiv olarak gelişmeleri yakından takip etmekte, konuyla ilgili Volkswagen Grubu ile sürekli temas halinde bulunmaktayız. 
Türkiye distribütörlüğünü üstlendiğimiz Volkswagen Grubu, konuyla ilgili şu anda hızlı, şeffaf ve kararlı çok kapsamlı bir araştırma gerçekleştirmektedir. Tüm dünyada ve Türkiye'de etkilenen araçların detayı, Volkswagen AG'nin yürütmekte olduğu araştırma sonucunda belirlenecektir. 
Bununla birlikte, VW AG’ den yapılan açıklama uyarınca söz konusu durumdan etkilenen araçlar da dahil olmak üzere tüm araçlarımızın sürüş ve yol güvenliğine uygun olduğunu da belirtiriz." "

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/30190162.asp Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Paranormal Adam 4 yıl en beğenilen
"tüm araçlarımızın sürüş ve yol güvenliğine uygun olduğunu da belirtiriz."

Birde belirtiyorlar. Ulan sürüş ve yol güvenliğine uygun olmasada mı satacaktın?!

Birde kalkıp sürüş ve yol güvenliği yok deseydin !

Git yahu satıcam vw'sinide jettasınıda. Birdaha bulaşırsam bunlara adam değilim.

Şanzımanı bozulur ayrı dert, servise giden adamlar ayrı havalı, ararsın bilgi almak için ayrı havalara girer.

Gider tofaşıma binerim yine binmem.

"tüm araçlarımızın sürüş ve yol güvenliğine uygun olduğunu da belirtiriz."Birde belirtiyorlar. Ulan sürüş ve yol güvenliğine uygun olmasada mı sataca...
Devamını Gör
Yanıtla +54
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 4 yıl V4LKyR
V4LKyR
Mr. Jingles

Doğuş Otomotiv temas halindeyiz, yakından takip ediyoruz, araçlarımız sürüş ve yol güvenliğine uygundur gibi sahte argümanlarla açıklama yapacağına İsviçre ve Hollanda'daki distribütörler gibi satışları durdurduğunu açıklasın. Bunu söylemekten acizler tabi paracıklar gelsin kimin umurunda. Allah bilir bu durumdayken bile hâlâ ayıplı mal satıyorlardır.

Satsınlar, zira ben TSI motorlu güzel bir VW almayı planlıyorum şu günlerde. VW hala aynı VW, parça kalitesi, araba tecrübesi aynı. TSI motor ise zaten malumunuz. DSG'nin konforu da var.

Demek ki herkes sizin gibi düşünmüyor, değil mi?

Herkes aynı düşüncede olamaz tabiki ama yapılan sahtekârlığa göz yummak ve buna çanak tutmak en az o sahtekârlığı yapan kadar aşağılık bir durumdur. Dünyada VW satışları iptal edilirken bizim ülkemizde almaya çalışanlar var. İşte sizin gibi insanlar yüzünden bu ülke bu hâlde. Duyarsız, yarınını düşünmeyen insanlar topluluğu.
V4LKyRMr. JinglesDoğuş Otomotiv temas halindeyiz, yakından takip ediyoruz, araçlarımız sürüş ve yol güvenliğine u...
Devamını Gör
Yanıtla +46
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Batarang- 4 yıl
Volkswagen güzel araç olmasına güzel ama sorunlu DSG şanzımana yurt dışında 10 yıl veya 100kMil Türkiyede 2 yıl garanti vermek şerefsizliktir kaldıki Türkiye piyasası aç gözlü bir piyasadır nüfusumuz 75 milyon olmuş Almanya ve Fransa gibi bir pazarız Türkiyede en çok satılan marka Volkswagen olmasına rağmen adamlar bir yatırım yapmıyor bir fabrika açıp istihdam sağlamıyor yetişmiş eleman üretmiyor geçen senelerde Türkiye ile Polonya arasında kaldılar Polonyaya fabrika açtılar sanayi bakanları her sene bize fabrika açın diye ayaklarına gidiyor ama iplemiyorlar devlet olarak iyi bir ders vermemiz lazım Türkiyeden gelen kaymak kesildimi nasıl yola geliyorlar PKKya en büyük desteği veren yöneticilerini besleyen ülke Almanya Göktürk uydusunu gönderdik kandilin fotoğraflarını çekiyoruz sırf bizim uydunun kodlarını çözsün diye uydu fırlatan Almanya daha neyi bekliyoruz anlamıyorum satışını durdur dizel araçların, kes cezayıda alsınlar babayı
Volkswagen güzel araç olmasına güzel ama sorunlu DSG şanzımana yurt dışında 10 yıl veya 100kMil Türkiyede 2 yıl garanti vermek şerefsizliktir kaldıki Türki...
Devamını Gör
Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
Genele vurduğunda standardın Euro 2-3 leri ancak bulan bizim gibi 3.Dünya ülkelerinde bu kriz çokta büyük bir önem arz etmiyor maalesef. Hala yağ yakan kamyonlarla dolu şehirler. Tanesi 1000 vw eder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
thy34.
büyük adamın hali başka sağlam söz

amerika avrupa üyesi gibi ülkelerin emisyon standartları çok yüksek bizde durum içler acısı standartlarımız çok kötü eleştireceksen yapıcı eleştir. hepimiz de sıkıntı var en büyük sıkıntımız da akılcı düsünemiyoruz.
hemen siyasi soydular çaldılar. rand cevirmek bu ülkenin tarihinde var bu ülkeyi soymak demek değildir ha iyibisey olduğunu söylemiyorum keske olmasa. Lakin kafa değismeden liderler değisse ne olur icratlara misyona bakmak lazım saygılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bloodfish83 4 yıl
2. El fiyatları düşsünde bi Audi Vw Superb e binek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Will Graham 4 yıl
Adamlar hilekar hala hafife alanlar var bizden adam olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 4 yıl
TÜV tabi sorun yok diyecek. Ortağı Doğuş Grubu zaten. Herkes incelemeye aldığını açıklarken TÜV ne çabuk sorun olmadığına kanaat getirdi. Buda ayrı merak konusu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
goksenin10 4 yıl
Hiçbir markaya sırf marka diye koşulsuzca bağlanmamak gerekiyor en güzel örneği budur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Karbon 12 4 yıl
"Çevre Bakanlığı ve Doğuş Otomotiv" :)

Kusura bakmayın bile dememiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zingfth 4 yıl
KArdeşim Allah sana akıl fikir versin.Benzinde sıkıntı yok diye almak ahmaklıktır.Niye mi ? Benim ailemdende vw alan var.Ama noldu hileli bir araba.Seni beni insanlığı kandırdılar.Ceo su bile kabul etti.Hile yapanı,bu piyasada dürüst olmayanı cezasız mı bırakacaksın ?aksine boykot edeceksin. Bana dkunmayan yılan bin yaşasın misali diyorsan yazık
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fantomasds 4 yıl
VW gurubuna çok iyi oldu. Türk halkı bir türlü anlayamadı. 2. elde tutulan araba şöyle böyle diye yücelttiler de yücelttiler. Servisi pahalı, alırken pahalı, kullanırken pahalı... (Belki subjektif bir değerlendirme ancak yeni bir modeli piyasaya çıktığında sanki 5 yıldır piyasada gibi eski duran bir firma.) Alman arabası! Diyorlar Polo İspanyada Jetta Meksikada üretiliyor. Yeni jenerasyon modellerin kokpitleri çabucak eskiyor kumanda butonları üzerindeki işaretler siliniyor.
2. Dünya Savaşından çıkan Alman nesil ve onların oğulları ve onların torunları belki disiplinliydi ancak emekliye ayrılan son disiplinli eski toprak almanlarla birlikte kapitalist düzene uyan hovarda alman nesli geldi. “İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi yeğlerim. “ diyen Robert Bosch mantığı yok artık. Bilakis skandalın baş aktörü BOSCH. Uyanık olun en hesaplıyı en ucuza kim veriyorsa onu tercih edin.
Resmi olarak 120 km hız sınırının olduğu bir ülkede (Dünya genelinde de hemen hemen benzer sınırlar var.) ihtiyacınız olmayan beygir güçleri için fazla ödeme yapmayın. Siz bu trafiği Fernando Alonso’larla değil, refleksi ölmüş yaşlı amcalarla, apaçilerle, direksiyon başında telefonla konuşan makyaj yapan ablalarla paylaşıyorsunuz. Ne kadar yavaş giderseniz o kadar başınız rahat eder.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 4 yıl
Yüce VW şirketi bu komplonun altından kalkacaktır. Yaşasın Alman kalitesi!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 4 yıl
Greenpeace Akdeniz, Doğuş Otomotiv'e karşı eylem yapsın. Bir düzine ağaç için eylem yapıyorlar, umarım milyonarın daha az zehirlenmesi içinde bir eylem yaparlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuanarentacar 4 yıl
Merhaba Arkadaşlar bizde www.tuanarentacar.com firması olarak volkswagen de yaşananları hayretle takip ediyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6957 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, Volkswagen ve
4 etiket daha emisyon skandal açıklama yeni
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl LG G4'e sertleştirilmiş cam takıyoruz "Nillkin 9H sert cam" inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim