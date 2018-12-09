Chris Hemsworth’lü Men In Black filminden ilk sahne görseli geldi

Will Smith ve Tommy Lee Jones ikilisinin hayat verdiği Men in Black ya da ülkemizdeki adıyla Siyah Giyen Adamlar serisi spin-off tarzındaki yeni filmiyle bir kez daha seyirci karşısına çıkacak. Başrolde ise tanıdık iki isim var.

Men in Black International neler sunuyor?

Men in Black International olarak geçtiğimiz günlerde ismi duyurulan yeni filmde Thor: Ragnarok filminden hatırlayacağımız Chris Hemsworth (Agent H) ve Tessa Thompson (Agent M) ikinci kez bir araya gelecek.

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Yeni filmde Will Smith ve Tommy Lee Jones yer almıyor ancak senaryo yine aynı atmosfer üzerinde şekilleniyor. Ajanlarımız MiB Londra departmanına bağlı olarak global çapta etkisi olan gizemli bir cinayet olayını çözmeye çalışıyor.

İlk seriden sadece Emma Thompson (Agent O) kadroda yer alıyor. Chris Hemsworth ve Tessa Thompson’ın yanı sıra Liam Neeson da Londra departmanı başkanı olarak kadroya dahil oldu. Mission: Impossible – Fallout filminden hatırlayacağımız Rebecca Ferguson da yeniler arasında. Film 17 Mayıs 2019 tarihinde vizyona girecek.