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Chris Hemsworth’lü Men In Black filminden ilk sahne görseli geldi

Uzaylıların açığa çıkmasını engellemek amacıyla kurulan ajan departmanının hikayesini anlatan Men in Black serisi yeni karakterlerle aramıza dönüyor. Men in Black International duyuruldu.
5 ay
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10
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Will Smith ve Tommy Lee Jones ikilisinin hayat verdiği Men in Black ya da ülkemizdeki adıyla Siyah Giyen Adamlar serisi spin-off tarzındaki yeni filmiyle bir kez daha seyirci karşısına çıkacak. Başrolde ise tanıdık iki isim var.

Men in Black International neler sunuyor?

Men in Black International olarak geçtiğimiz günlerde ismi duyurulan yeni filmde Thor: Ragnarok filminden hatırlayacağımız Chris Hemsworth (Agent H) ve Tessa Thompson (Agent M) ikinci kez bir araya gelecek.  

Ayrıca Bkz. "Toshiba 3.5 inçlik HDD serilerine 12TB ve 14TB seçenekleri ekledi"

Yeni filmde Will Smith ve Tommy Lee Jones yer almıyor ancak senaryo yine aynı atmosfer üzerinde şekilleniyor. Ajanlarımız MiB Londra departmanına bağlı olarak global çapta etkisi olan gizemli bir cinayet olayını çözmeye çalışıyor.

İlk seriden sadece Emma Thompson (Agent O) kadroda yer alıyor. Chris Hemsworth ve Tessa Thompson’ın yanı sıra Liam Neeson da Londra departmanı başkanı olarak kadroya dahil oldu. Mission: Impossible – Fallout filminden hatırlayacağımız Rebecca Ferguson da yeniler arasında. Film 17 Mayıs 2019 tarihinde vizyona girecek.

 

https://www.comingsoon.net/movies/news/1016163-chris-hemsworth-shares-new-men-in-black-international-photo#y7bSBh6wizvTMqKR.99 Yorum Yaz
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Architechnology 5 ay en beğenilen celilsaygin
"Rush" var. Güzel filim
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El Prezidente 5 ay
ulan her yer temcit pilavı yeter artıkk.
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cabriyo 5 ay
her filme yakışmaz bu adam bence.
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Kulak Misafiri 5 ay
Eğer gzel bir hasılat yaparsa, devam filmlerinde ara sıra görünürler ne olacak ki. Belki bu filmde bile olabilir.
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Shen 5 ay
Koskoca Hela'yı yendikten sonra yakıştı mı hiç? 😄
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OverClocK1ng 5 ay
Şu Hayvan Borissss diye çağrılınca çıldırması süperdi...

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Spider_hip 5 ay
Will Smith hala rahatlıkla o rolü kaldırabilirdi aslında. Kendine açtığı youtube kanalında hala gayet atletik bir ton şey yapıyor. Tamam bu da iyi olabilir ama neden will smith le devam etmediler acaba? Gayet oturmuştu rolü.
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lterlemez 5 ay
Will ve Tommy Lee'yi aratmazlar umarım. Çok yakışan bir ikiliydi, ikisi de mimik ustası olduklarından, çok iyi uyum sağlıyorlardı karakter anlatımı bakımından.
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Seyrim 5 ay
Güzel bir filmdi.. Yenisi de güzel olur umarım..
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celilsaygin 5 ay
Men in black serisini severek izliyorum fakat Chris Hemsworth un Thor karakteri oynadığı filmleri dışında güzel bir filmi yok. Umarım bu seriyi berbat etmezler
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Architechnology 5 ay celilsaygin
"Rush" var. Güzel filim
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